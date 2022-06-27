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Oportunidade

Sines têm mais de 2.000 vagas de emprego e estágio no ES

Postos de trabalho são destinados a técnico de segurança do trabalho, acabador de mármore e granito, auxiliar de limpeza, mestre de obras, entre outros

Publicado em 27 de Junho de 2022 às 13:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 jun 2022 às 13:16
Carteira de Trabalho e previdência social
Oportunidade de trabalho com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira
As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão com 2.059 vagas de emprego estágio abertas nesta segunda-feira (27). Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os postos de trabalho são para cargos como técnico de segurança do trabalho, acabador de mármore e granito, auxiliar de limpeza, cozinheiro, mestre de obras, pedreiro e eletricista.
Na Agência do Trabalhador de Cariacica, a oferta é de 601 vagas, enquanto que o Sine do município, 115. Há ainda chances disponíveis nas unidades de Vila Velha (135), Serra (258) e Vitória (299).
Já os trabalhadores do interior do Estado devem procurar os Sines de Anchieta (52), Aracruz (100), Linhares (246) e São Mateus (176), além do Balcão de Oportunidade de Emprego de Baixo Guandu (77).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura.  O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
  • Vagas: 135
  • Acabador de mármore e granito (1)
  • Almoxarife (1)
  • Analista de contabilidade (1)
  • Apontador de obras (1)
  • Armador de estrutura de concreto armado (5)
  • Auxiliar administrativo (2)
  • Auxiliar de cozinha (11)
  • Auxiliar de laboratorista de solo (4)
  • Auxiliar de limpeza (2)
  • Auxiliar de lubrificador de veículos (1)
  • Auxiliar mecânico de refrigeração (1)
  • Auxiliar técnico de mecânica (2)
  • Auxiliar técnico de obras saneamento (1)
  • Balconista de açougue (2)
  • Barista (2)
  • Bombeiro hidráulico (1)
  • Carpinteiro (17)
  • Chapeiro (2)
  • Chefe de cozinha (1)
  • Churrasqueiro (1)
  • Consultor de vendas (7)
  • Cozinheiro de restaurante (5)
  • Cozinheiro geral (2)
  • Cumim (4)
  • Eletricista (1)
  • Estoquista (15)
  • Manicure (1)
  • Mecânico de máquinas pesadas (1)
  • Mecânico de motor a diesel (1)
  • Mecânico de refrigeração (2)
  • Mecânico eletricista de automóveis (1)
  • Mestre de obras (1)
  • Montador de estruturas metálicas (4)
  • Motorista de caminhão (6)
  • Oficial de manutenção predial (1)
  • Operador de caixa (8)
  • Operador de desempenadeira na usinagem convencional de madeira (1)
  • Operador de retroescavadeira (2)
  • Pedreiro (8)
  • Técnico de edificações (1)
  • Técnico de enfermagem (1)
  • Técnico de manutenção elétrica (1)
  • Técnico de suporte de TI (1)
  • Técnico em segurança do trabalho (1)

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AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
  • Vagas: 601
  • Açougueiro (9)
  • Açougueiro desossador (1)
  • Ajudante de caminhão (14)
  • Ajudante de carga e descarga (13)
  • Ajudante de obras (10)
  • Ajudante de padaria (3)
  • Ajudante geral (2)
  • Almoxarife (1)
  • Armador (10)
  • Assistente financeiro/administrativo (1)
  • Assistente fiscal (1)
  • Assistente social (2)
  • Atendente (2)
  • Atendente de cafeteria (1)
  • Atendente/vendedor (2)
  • Auxiliar administrativo (2)
  • Auxiliar contábil/bancário (2)
  • Auxiliar de atendimento ao cliente (1)
  • Auxiliar de carga e descarga (30)
  • Auxiliar de compras (1)
  • Auxiliar de contas a pagar (1)
  • Auxiliar de corte (1)
  • Auxiliar de cozinha (3)
  • Auxiliar de estampador (1)
  • Auxiliar de estoque (1)
  • Auxiliar de expedição (11)
  • Auxiliar de lavanderia (6)
  • Auxiliar de limpeza (2)
  • Auxiliar de manutenção (3)
  • Auxiliar de manutenção predial (1)
  • Auxiliar de obras (5)
  • Auxiliar de produção (8)
  • Auxiliar de projetista - fttx (1)
  • Auxiliar de saúde bucal (1)
  • Auxiliar de serviço gerais (5)
  • Auxiliar de vendas planos de internet (1)
  • Auxiliar mecânico (1)
  • Auxiliar mecânico automotivo (1)
  • Auxiliar na produção de pães (4)
  • Auxiliar técnico operacional (1)
  • Backoffice (1)
  • Balconista (5)
  • Balconista de açougue (4)
  • Balconista forneira (1)
  • Bombeiro hidráulico (6)
  • Camareira (6)
  • Carpinteiro (13)
  • Caseiro - casal (2)
  • Classificado contábil (2)
  • Confeiteiro (1)
  • Conferente (6)
  • Consultor comercial (6)
  • Coordenador de atendimento (1)
  • Cortador (1)
  • Costureira colaretista (1)
  • Costureira overloquista (1)
  • Cuidador (1)
  • Culinarista / técnico em confeitaria (1)
  • Desossador (4)
  • Eletricista - geradores (1)
  • Eletricista (1)
  • Eletricista automotivo (1)
  • Eletricista pleno (2)
  • Eletricista predial (1)
  • Eletricista veicular (1)
  • Empregada doméstica (1)
  • Encarregado de depósito (1)
  • Encarregado de obras (5)
  • Encarregado de padaria (1)
  • Encarregado de serviços gerais (1)
  • Engenheiro químico de meio ambiente (1)
  • Estágio em Administração/Recursos Humanos (1)
  • Estágio em Engenharia de Telecomunicações (2)
  • Estágio superior (1)
  • Estágio técnico ou superior (3)
  • Estampador (1)
  • Farmacêutico (1)
  • Faxineira (1)
  • Fiscal (3)
  • Governanta (4)
  • Laboratorista (1)
  • Lanterneiro (1)
  • Lanterneiro junior (2)
  • Lavador de veículos (1)
  • Mecânico (6)
  • Mecânico de refrigeração (1)
  • Mecânico diesel (5)
  • Mecânico especializado/mecatrônica (3)
  • Mecânico pleno (1)
  • Motorista carreteiro – cnh E (32)
  • Motorista carro leve – cnh B (2)
  • Motorista cnh D/E (8)
  • Motorista de caminhão – cnh D (2)
  • Motorista parqueador (1)
  • Oficial de manutenção mecânica (2)
  • Oficial de obra - predial (1)
  • Oficial de obras (4)
  • Oficial pleno - encanador/bombeiro hidráulico (2)
  • Oficial pleno carpinteiro (3)
  • Oficial pleno pedreiro (3)
  • Operador de caixa (12)
  • Operador de desempenadeira (1)
  • Operador de empilhadeira (3)
  • Operador de empilhadeira elétrica (1)
  • Operador de guindaste (1)
  • Operador de logística (12)
  • Operador de monitoramento (1)
  • Operador de munck (1)
  • Operador de processo de produção (3)
  • Operador de retroescavadeira (5)
  • Operador de transpaleteira (4)
  • Pedreiro (7)
  • Pintor automotivo (4)
  • Recepcionista (2)
  • Repositor de hortifruti (20)
  • Repositor de mercearia (20)
  • Repositor de perecíveis (20)
  • Representante comercial (1)
  • Saladeira (1)
  • Secretário (1)
  • Soldador (10)
  • Soldador montador (1)
  • Supervisor comercial (1)
  • Supervisor fiscal (1)
  • Técnico de enfermagem (7)
  • Técnico de segurança do trabalho (3)
  • Torneiro mecânico i (1)
  • Tutor de polo - atendimento comercial / orientador (1)
  • Vendedor (2)
  • Vendedor externo (43)
  • Vendedor interno - televendas (3)
  • Vendedor porta a porta (3)
  • Vagas para pessoas com deficiência:
  • Ajudante de distribuição (3)
  • Almoxarife (2)
  • Auxiliar administrativo (6)
  • Auxiliar de compras (1)
  • Auxiliar de expedição (13)
  • Auxiliar de logística (1)
  • Auxiliar de produção (6)
  • Auxiliar de serviços gerais (5)
  • Auxiliar de transporte (4)
  • Carpinteiro (3)
  • Classificado contábil (2)
  • Conferente (1)
  • Embalador (2)
  • Enfermeiro telemonitoramento (1)
  • Laboratorista (1)
  • Mecânico especializado/mecatrônica (3)
  • Movimentador de mercadorias (3)
  • Operador de telemarketing (2)
  • Técnico em segurança do trabalho (1)
  • Técnico enfermagem telemonitoramento (1)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
  • Vagas: 258
  • Açougueiro (5)
  • Ajudante de obras (12)
  • Alinhador de pneus (1)
  • Auxiliar administrativo pcd (2)
  • Auxiliar de cozinha (7)
  • Auxiliar de estoque (5)
  • Auxiliar de manutenção de edificações (3)
  • Auxiliar de marceneiro (1)
  • Auxiliar de pintor de automóveis (1)
  • Carpinteiro (5)
  • Carregador pcd (2)
  • Confeccionador de pneumáticos (1)
  • Conferente de logistica (12)
  • Consultor de vendas (9)
  • Contador (1)
  • Cozinheiro industrial (7)
  • Desenhista projetista mecânico (2)
  • Eletricista de instalações de veículos automotores (1)
  • Encanador (4)
  • Encarregado de cozinha (1)
  • Estoquista (10)
  • Farmacêutico (2)
  • Instalador de tubulações (15)
  • Laboratorista de solos (1)
  • Mecânico de motocicletas (1)
  • Mecanico de veiculos automotores a diesel (1)
  • Montador de drywall (1)
  • Montador de móveis (1)
  • Montador (3)
  • Motorista carreteiro (5)
  • Motorista carreteiro pcd (3)
  • Oficial de manutenção civil (5)
  • Operador de câmaras frias (2)
  • Operador de empilhadeira elétrica (1)
  • Operador de empilhadeira (4)
  • Operador de máquina de costura (1)
  • Operador de mistura - tratamento químicos e afins (1)
  • Pintor (1)
  • Pintor de móveis (1)
  • Promotor de vendas especializado (3)
  • Recepcionista atendente (100)
  • Serralheiro de alumínio (1)
  • Sinaleiro-rigger (8)
  • Técnico em edificações (1)
  • Técnico mecânico (2)
  • Vendedor de serviços (2)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
  • Vagas: 299
  • Açougueiro (3)
  • Administrador de restaurante (2)
  • Ajudante de eletricista (3)
  • Ajudante de padeiro (1)
  • Analista administrativo (3)
  • Armador de ferragens na construção civil (10)
  • Atendente de mesa (50)
  • Auxiliar de cozinha (2)
  • Auxiliar de enfermagem (1)
  • Auxiliar mecânico de ar condicionado (1)
  • Babá (1)
  • Bilheteiro de cinema (100)
  • Carpinteiro (18)
  • Churrasqueiro (1)
  • Confeiteiro (1)
  • Cozinheiro de restaurante (1)
  • Encarregado de carpintaria (1)
  • Encarregado de obras (1)
  • Enfermeiro (3)
  • Fresador (1)
  • Garçom (17)
  • Gerente de restaurante (2)
  • Gerente de serviços de oficina (1)
  • Marteleiro de cutelaria (3)
  • Mecânico de automóvel (2)
  • Mecânico de motocicletas (1)
  • Montador de andaimes (6)
  • Montador de automóveis (1)
  • Motofretista (2)
  • Operador de telemarketing ativo (42)
  • Pizzaiolo (4)
  • Polidor de automóveis (1)
  • Representante comercial autônomo (9)
  • Salgadeiro (1)
  • Técnico automotivo (1)
  • Técnico de enfermagem (2)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
  • Vagas: 115
  • Analista fiscal (2)
  • Agregado (1)
  • Ajudante de cozinha (14)
  • Ajudante de farmácia pcd (1)
  • Analista de controladoria pcd (1)
  • Apresentador de eventos (4)
  • Auxiliar de expedição (12)
  • Auxiliar de mecânico de automóveis (1)
  • Chefe de cozinha (1)
  • Cozinheiro de restaurante (12)
  • Cumim (4)
  • Garçom (4)
  • Mecânico de automóvel (1)
  • Motorista de caminhão (1)
  • Nutricionista (8)
  • Operador de empilhadeira (3)
  • Operador de martelete (1)
  • Operador de motosserra (1)
  • Recepcionista atendente pcd (1)
  • Recuperador de crédito (28)
  • Técnico em segurança do trabalho (2)
  • Telefonista pcd (1)
  • Vendedor de mercadorias (2)
  • Vendedor de comércio varejista (4)
  • Vendedor de serviços (1)
  • Vendedor interno (3)
  • Vendedor (1)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
  • Vagas: 52
  • Ajudante geral pcd (3)
  • Auxiliar de serviços gerais pcd (20)
  • Caldeireiro (5)
  • Conferente (1)
  • Cortador de mármores e granito (1)
  • Eletricista de manutenção industrial (2)
  • Encarregado de operação pcd (2)
  • Mecânico (5)
  • Motorista de caminhão pcd (2)
  • Operador de equipamento pcd (5)
  • Soldador (5)
  • Técnico em elétrica SEP (1)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
  • Vagas: 100
  • Ajudante (1)
  • Ajudante de marceneiro (2)
  • Assistente de produção (8)
  • Auxiliar técnico (1)
  • Caldeireiro (2)
  • Consultor comercial (1)
  • Eletricista FC (4)
  • Eletricista montador (4)
  • Encanador (6)
  • Encarregado (1)
  • Encarregado caldeiraria (1)
  • Encarregado de pintura (2)
  • Entregador (2)
  • Jardineiro (1)
  • Maçariqueiro (3
  • Mecânico automotivo (3)
  • Mecânico em veículos e máquinas pesadas (1)
  • Montador de estruturas metálicas (8)
  • Operador (5)
  • Operador de equipamento (2)
  • Operador de máquina de hidrojato (2)
  • Operador de motoniveladora (2)
  • Operador de retroescavadeira (1)
  • Pintor escalador (6)
  • Pintor hidrojatista (8)
  • Pintor industrial (15)
  • Pintor letrista (1)
  • Repositor (2)
  • Soldador (1)
  • Técnico de segurança do trabalho (3)
  • Zelador de manutenção (1)
BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
  • Vagas: 77
  • Ajudante prático (1)
  • Açougueiro aprendiz (1)
  • Auxiliar de cozinha (1)
  • Auxiliar de churrasqueiro (1)
  • Auxiliar de escritório (1)
  • Auxiliar de panificação (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (1)
  • Auxiliar de vidraceiro (3)
  • Auxiliar de obras (5)
  • Copeira (1)
  • Confeiteiro (1)
  • Costureira de máquina reta (1)
  • Cozinheira (2)
  • Costureira (15)
  • Empregada doméstica (1)
  • Entregador (1)
  • Faxineira administrativa (1)
  • Garçonete (1)
  • Instalador de ar-condicionado (1)
  • Lombador (5)
  • Motorista (1)
  • Mecânico/eletricista (1)
  • Mecânico (1)
  • Oleiro - produção braçal (1)
  • Operador de multifios (1)
  • Operador de ponte rolante e pórtico (1)
  • Oficial pedreiro (2)
  • Pizzaiolo (1)
  • Pedreiro oficial polivalente, pleno (7)
  • Pintor (10)
  • Polidor de máquina de 3 cabeças (1)
  • Vidraceiro (1)
  • Vendedor interno (1)
  • Saladeira (1)
  • Salgadeira (1)
  • Serralheiro com experiência em esquadria (1)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
  • Vagas: 246
  • Acabador de mármore (1)
  • Ajudante de obras (4)
  • Analista contábil (1)
  • Analista de marketing/crm (1)
  • Atendente restaurante (80)
  • Auxiliar administrativo (3)
  • Auxiliar de cozinha (4)
  • Auxiliar de estoque (1)
  • Auxiliar de expedição (1)
  • Auxiliar de limpeza (3)
  • Auxiliar de laboratório de asfalto (2)
  • Auxiliar operador de bomba de concreto (1)
  • Auxiliar de padeiro (1)
  • Auxiliar de refrigeração (1)
  • Auxiliar de vidraceiro (2)
  • Caseiro/trabalhador rural (1)
  • Carpinteiro (12)
  • Cerqueiro (1)
  • Conferente (1)
  • Cozinheira (4)
  • Crediarista (1)
  • Eletricista industrial (20)
  • Encanador industrial (20)
  • Encarregado geral (1)
  • Encarregado de a.s.g (1)
  • Entregador de gás (2)
  • Expedidor (3)
  • Fonoaudiólogo (1)
  • Instalador de sistema de segurança (1)
  • Lavador de veículos (3)
  • Mecânico de caminhão (1)
  • Mecânico de máquinas (1)
  • Mecânico de usinagem (1)
  • Motorista entregador (1)
  • Pedreiro (4)
  • Porteiro (1)
  • Seringueiro (8)
  • Serrador de mármore (1)
  • Serralheiro (1)
  • Soldador (3)
  • Soldador tig (20)
  • Técnico segurança trabalho (1)
  • Trabalhador rural (6)
  • Vendedor interno (5)
  • Vendedor interno e externo (10)
  • Vidraceiro (1)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
  • Vagas: 176
  • Atendente de balcão (1)
  • Atendente de recepção (1)
  • Armador (1)
  • Auxiliar administrativo (1)
  • Auxiliar de departamento pessoal (1)
  • Auxiliar de eletricista automotivo (1)
  • Auxiliar de eletricista (2)
  • Auxiliar de produção (20)
  • Auxiliar de manutenção mecânica (1)
  • Auxiliar de mecânico de caminhonete a diesel (1)
  • Auxiliar de obras (2)
  • Auxiliar de produção (2)
  • Ajudante florestal (20)
  • Ajudante de obras (4)
  • Auxiliar de serviços gerais PCD (15)
  • Bombeiro civil (1)
  • Carpinteiro (2)
  • Consultor comercial externo (1)
  • Cozinheira (1)
  • Eletricista de painéis (3)
  • Eletricista de automóvel (1)
  • Eletricista automotivo (3)
  • Estoquista (3)
  • Forneiro de padaria (1)
  • Garçom (2)
  • Gerente comercial (1)
  • Mecânico de automóveis (1)
  • Mecânico alinhador (1)
  • Mecânico de caminhonete a diesel (1)
  • Mecânico de ar condicionado  (1)
  • Motorista (1)
  • Operador de caixa (1)
  • Operador de máquina de bloco (1)
  • Operador de empilhadeira (1)
  • Pedreiro (1)
  • Programador de manutenção (1)
  • Promotor de vendas (2)
  • Promotor de crediários (12)
  • Representante de vendas (5)
  • Seringueiro sangrador (8)
  • Soldador (10)
  • Supervisor de vendas (5)
  • Técnico de planejamento (1)
  • Técnico em refrigeração (1)
  • Técnico em enfermagem do trabalho (1)
  • Técnico em instalação (2)
  • Tratorista (5)
  • Tratorista agrícola (1)
  • Trabalhador rural (3)
  • Torneiro  (1)
  • Vendedor externo (15)
  • Vendedor de serviços (2)

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