Sines têm mais de 2.000 vagas de emprego e estágio no ES

As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os postos de trabalho são para cargos como técnico de segurança do trabalho, acabador de mármore e granito, auxiliar de limpeza, cozinheiro, mestre de obras, pedreiro e eletricista.
Na Agência do Trabalhador de Cariacica, a oferta é de 601 vagas, enquanto que o Sine do município, 115. Há ainda chances disponíveis nas unidades de Vila Velha (135), Serra (258) e Vitória (299).
Já os trabalhadores do interior do Estado devem procurar os Sines de Anchieta (52), Aracruz (100), Linhares (246) e São Mateus (176), além do Balcão de Oportunidade de Emprego de Baixo Guandu (77).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 135
- Acabador de mármore e granito (1)
- Almoxarife (1)
- Analista de contabilidade (1)
- Apontador de obras (1)
- Armador de estrutura de concreto armado (5)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de cozinha (11)
- Auxiliar de laboratorista de solo (4)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar de lubrificador de veículos (1)
- Auxiliar mecânico de refrigeração (1)
- Auxiliar técnico de mecânica (2)
- Auxiliar técnico de obras saneamento (1)
- Balconista de açougue (2)
- Barista (2)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Carpinteiro (17)
- Chapeiro (2)
- Chefe de cozinha (1)
- Churrasqueiro (1)
- Consultor de vendas (7)
- Cozinheiro de restaurante (5)
- Cozinheiro geral (2)
- Cumim (4)
- Eletricista (1)
- Estoquista (15)
- Manicure (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (1)
- Mecânico de motor a diesel (1)
- Mecânico de refrigeração (2)
- Mecânico eletricista de automóveis (1)
- Mestre de obras (1)
- Montador de estruturas metálicas (4)
- Motorista de caminhão (6)
- Oficial de manutenção predial (1)
- Operador de caixa (8)
- Operador de desempenadeira na usinagem convencional de madeira (1)
- Operador de retroescavadeira (2)
- Pedreiro (8)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico de enfermagem (1)
- Técnico de manutenção elétrica (1)
- Técnico de suporte de TI (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
- Vagas: 601
- Açougueiro (9)
- Açougueiro desossador (1)
- Ajudante de caminhão (14)
- Ajudante de carga e descarga (13)
- Ajudante de obras (10)
- Ajudante de padaria (3)
- Ajudante geral (2)
- Almoxarife (1)
- Armador (10)
- Assistente financeiro/administrativo (1)
- Assistente fiscal (1)
- Assistente social (2)
- Atendente (2)
- Atendente de cafeteria (1)
- Atendente/vendedor (2)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar contábil/bancário (2)
- Auxiliar de atendimento ao cliente (1)
- Auxiliar de carga e descarga (30)
- Auxiliar de compras (1)
- Auxiliar de contas a pagar (1)
- Auxiliar de corte (1)
- Auxiliar de cozinha (3)
- Auxiliar de estampador (1)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de expedição (11)
- Auxiliar de lavanderia (6)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar de manutenção (3)
- Auxiliar de manutenção predial (1)
- Auxiliar de obras (5)
- Auxiliar de produção (8)
- Auxiliar de projetista - fttx (1)
- Auxiliar de saúde bucal (1)
- Auxiliar de serviço gerais (5)
- Auxiliar de vendas planos de internet (1)
- Auxiliar mecânico (1)
- Auxiliar mecânico automotivo (1)
- Auxiliar na produção de pães (4)
- Auxiliar técnico operacional (1)
- Backoffice (1)
- Balconista (5)
- Balconista de açougue (4)
- Balconista forneira (1)
- Bombeiro hidráulico (6)
- Camareira (6)
- Carpinteiro (13)
- Caseiro - casal (2)
- Classificado contábil (2)
- Confeiteiro (1)
- Conferente (6)
- Consultor comercial (6)
- Coordenador de atendimento (1)
- Cortador (1)
- Costureira colaretista (1)
- Costureira overloquista (1)
- Cuidador (1)
- Culinarista / técnico em confeitaria (1)
- Desossador (4)
- Eletricista - geradores (1)
- Eletricista (1)
- Eletricista automotivo (1)
- Eletricista pleno (2)
- Eletricista predial (1)
- Eletricista veicular (1)
- Empregada doméstica (1)
- Encarregado de depósito (1)
- Encarregado de obras (5)
- Encarregado de padaria (1)
- Encarregado de serviços gerais (1)
- Engenheiro químico de meio ambiente (1)
- Estágio em Administração/Recursos Humanos (1)
- Estágio em Engenharia de Telecomunicações (2)
- Estágio superior (1)
- Estágio técnico ou superior (3)
- Estampador (1)
- Farmacêutico (1)
- Faxineira (1)
- Fiscal (3)
- Governanta (4)
- Laboratorista (1)
- Lanterneiro (1)
- Lanterneiro junior (2)
- Lavador de veículos (1)
- Mecânico (6)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Mecânico diesel (5)
- Mecânico especializado/mecatrônica (3)
- Mecânico pleno (1)
- Motorista carreteiro – cnh E (32)
- Motorista carro leve – cnh B (2)
- Motorista cnh D/E (8)
- Motorista de caminhão – cnh D (2)
- Motorista parqueador (1)
- Oficial de manutenção mecânica (2)
- Oficial de obra - predial (1)
- Oficial de obras (4)
- Oficial pleno - encanador/bombeiro hidráulico (2)
- Oficial pleno carpinteiro (3)
- Oficial pleno pedreiro (3)
- Operador de caixa (12)
- Operador de desempenadeira (1)
- Operador de empilhadeira (3)
- Operador de empilhadeira elétrica (1)
- Operador de guindaste (1)
- Operador de logística (12)
- Operador de monitoramento (1)
- Operador de munck (1)
- Operador de processo de produção (3)
- Operador de retroescavadeira (5)
- Operador de transpaleteira (4)
- Pedreiro (7)
- Pintor automotivo (4)
- Recepcionista (2)
- Repositor de hortifruti (20)
- Repositor de mercearia (20)
- Repositor de perecíveis (20)
- Representante comercial (1)
- Saladeira (1)
- Secretário (1)
- Soldador (10)
- Soldador montador (1)
- Supervisor comercial (1)
- Supervisor fiscal (1)
- Técnico de enfermagem (7)
- Técnico de segurança do trabalho (3)
- Torneiro mecânico i (1)
- Tutor de polo - atendimento comercial / orientador (1)
- Vendedor (2)
- Vendedor externo (43)
- Vendedor interno - televendas (3)
- Vendedor porta a porta (3)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Ajudante de distribuição (3)
- Almoxarife (2)
- Auxiliar administrativo (6)
- Auxiliar de compras (1)
- Auxiliar de expedição (13)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de produção (6)
- Auxiliar de serviços gerais (5)
- Auxiliar de transporte (4)
- Carpinteiro (3)
- Classificado contábil (2)
- Conferente (1)
- Embalador (2)
- Enfermeiro telemonitoramento (1)
- Laboratorista (1)
- Mecânico especializado/mecatrônica (3)
- Movimentador de mercadorias (3)
- Operador de telemarketing (2)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Técnico enfermagem telemonitoramento (1)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 258
- Açougueiro (5)
- Ajudante de obras (12)
- Alinhador de pneus (1)
- Auxiliar administrativo pcd (2)
- Auxiliar de cozinha (7)
- Auxiliar de estoque (5)
- Auxiliar de manutenção de edificações (3)
- Auxiliar de marceneiro (1)
- Auxiliar de pintor de automóveis (1)
- Carpinteiro (5)
- Carregador pcd (2)
- Confeccionador de pneumáticos (1)
- Conferente de logistica (12)
- Consultor de vendas (9)
- Contador (1)
- Cozinheiro industrial (7)
- Desenhista projetista mecânico (2)
- Eletricista de instalações de veículos automotores (1)
- Encanador (4)
- Encarregado de cozinha (1)
- Estoquista (10)
- Farmacêutico (2)
- Instalador de tubulações (15)
- Laboratorista de solos (1)
- Mecânico de motocicletas (1)
- Mecanico de veiculos automotores a diesel (1)
- Montador de drywall (1)
- Montador de móveis (1)
- Montador (3)
- Motorista carreteiro (5)
- Motorista carreteiro pcd (3)
- Oficial de manutenção civil (5)
- Operador de câmaras frias (2)
- Operador de empilhadeira elétrica (1)
- Operador de empilhadeira (4)
- Operador de máquina de costura (1)
- Operador de mistura - tratamento químicos e afins (1)
- Pintor (1)
- Pintor de móveis (1)
- Promotor de vendas especializado (3)
- Recepcionista atendente (100)
- Serralheiro de alumínio (1)
- Sinaleiro-rigger (8)
- Técnico em edificações (1)
- Técnico mecânico (2)
- Vendedor de serviços (2)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 299
- Açougueiro (3)
- Administrador de restaurante (2)
- Ajudante de eletricista (3)
- Ajudante de padeiro (1)
- Analista administrativo (3)
- Armador de ferragens na construção civil (10)
- Atendente de mesa (50)
- Auxiliar de cozinha (2)
- Auxiliar de enfermagem (1)
- Auxiliar mecânico de ar condicionado (1)
- Babá (1)
- Bilheteiro de cinema (100)
- Carpinteiro (18)
- Churrasqueiro (1)
- Confeiteiro (1)
- Cozinheiro de restaurante (1)
- Encarregado de carpintaria (1)
- Encarregado de obras (1)
- Enfermeiro (3)
- Fresador (1)
- Garçom (17)
- Gerente de restaurante (2)
- Gerente de serviços de oficina (1)
- Marteleiro de cutelaria (3)
- Mecânico de automóvel (2)
- Mecânico de motocicletas (1)
- Montador de andaimes (6)
- Montador de automóveis (1)
- Motofretista (2)
- Operador de telemarketing ativo (42)
- Pizzaiolo (4)
- Polidor de automóveis (1)
- Representante comercial autônomo (9)
- Salgadeiro (1)
- Técnico automotivo (1)
- Técnico de enfermagem (2)
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.
- Vagas: 115
- Analista fiscal (2)
- Agregado (1)
- Ajudante de cozinha (14)
- Ajudante de farmácia pcd (1)
- Analista de controladoria pcd (1)
- Apresentador de eventos (4)
- Auxiliar de expedição (12)
- Auxiliar de mecânico de automóveis (1)
- Chefe de cozinha (1)
- Cozinheiro de restaurante (12)
- Cumim (4)
- Garçom (4)
- Mecânico de automóvel (1)
- Motorista de caminhão (1)
- Nutricionista (8)
- Operador de empilhadeira (3)
- Operador de martelete (1)
- Operador de motosserra (1)
- Recepcionista atendente pcd (1)
- Recuperador de crédito (28)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Telefonista pcd (1)
- Vendedor de mercadorias (2)
- Vendedor de comércio varejista (4)
- Vendedor de serviços (1)
- Vendedor interno (3)
- Vendedor (1)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 52
- Ajudante geral pcd (3)
- Auxiliar de serviços gerais pcd (20)
- Caldeireiro (5)
- Conferente (1)
- Cortador de mármores e granito (1)
- Eletricista de manutenção industrial (2)
- Encarregado de operação pcd (2)
- Mecânico (5)
- Motorista de caminhão pcd (2)
- Operador de equipamento pcd (5)
- Soldador (5)
- Técnico em elétrica SEP (1)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 100
- Ajudante (1)
- Ajudante de marceneiro (2)
- Assistente de produção (8)
- Auxiliar técnico (1)
- Caldeireiro (2)
- Consultor comercial (1)
- Eletricista FC (4)
- Eletricista montador (4)
- Encanador (6)
- Encarregado (1)
- Encarregado caldeiraria (1)
- Encarregado de pintura (2)
- Entregador (2)
- Jardineiro (1)
- Maçariqueiro (3
- Mecânico automotivo (3)
- Mecânico em veículos e máquinas pesadas (1)
- Montador de estruturas metálicas (8)
- Operador (5)
- Operador de equipamento (2)
- Operador de máquina de hidrojato (2)
- Operador de motoniveladora (2)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Pintor escalador (6)
- Pintor hidrojatista (8)
- Pintor industrial (15)
- Pintor letrista (1)
- Repositor (2)
- Soldador (1)
- Técnico de segurança do trabalho (3)
- Zelador de manutenção (1)
BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.
- Vagas: 77
- Ajudante prático (1)
- Açougueiro aprendiz (1)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de churrasqueiro (1)
- Auxiliar de escritório (1)
- Auxiliar de panificação (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Auxiliar de vidraceiro (3)
- Auxiliar de obras (5)
- Copeira (1)
- Confeiteiro (1)
- Costureira de máquina reta (1)
- Cozinheira (2)
- Costureira (15)
- Empregada doméstica (1)
- Entregador (1)
- Faxineira administrativa (1)
- Garçonete (1)
- Instalador de ar-condicionado (1)
- Lombador (5)
- Motorista (1)
- Mecânico/eletricista (1)
- Mecânico (1)
- Oleiro - produção braçal (1)
- Operador de multifios (1)
- Operador de ponte rolante e pórtico (1)
- Oficial pedreiro (2)
- Pizzaiolo (1)
- Pedreiro oficial polivalente, pleno (7)
- Pintor (10)
- Polidor de máquina de 3 cabeças (1)
- Vidraceiro (1)
- Vendedor interno (1)
- Saladeira (1)
- Salgadeira (1)
- Serralheiro com experiência em esquadria (1)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 246
- Acabador de mármore (1)
- Ajudante de obras (4)
- Analista contábil (1)
- Analista de marketing/crm (1)
- Atendente restaurante (80)
- Auxiliar administrativo (3)
- Auxiliar de cozinha (4)
- Auxiliar de estoque (1)
- Auxiliar de expedição (1)
- Auxiliar de limpeza (3)
- Auxiliar de laboratório de asfalto (2)
- Auxiliar operador de bomba de concreto (1)
- Auxiliar de padeiro (1)
- Auxiliar de refrigeração (1)
- Auxiliar de vidraceiro (2)
- Caseiro/trabalhador rural (1)
- Carpinteiro (12)
- Cerqueiro (1)
- Conferente (1)
- Cozinheira (4)
- Crediarista (1)
- Eletricista industrial (20)
- Encanador industrial (20)
- Encarregado geral (1)
- Encarregado de a.s.g (1)
- Entregador de gás (2)
- Expedidor (3)
- Fonoaudiólogo (1)
- Instalador de sistema de segurança (1)
- Lavador de veículos (3)
- Mecânico de caminhão (1)
- Mecânico de máquinas (1)
- Mecânico de usinagem (1)
- Motorista entregador (1)
- Pedreiro (4)
- Porteiro (1)
- Seringueiro (8)
- Serrador de mármore (1)
- Serralheiro (1)
- Soldador (3)
- Soldador tig (20)
- Técnico segurança trabalho (1)
- Trabalhador rural (6)
- Vendedor interno (5)
- Vendedor interno e externo (10)
- Vidraceiro (1)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.
- Vagas: 176
- Atendente de balcão (1)
- Atendente de recepção (1)
- Armador (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de departamento pessoal (1)
- Auxiliar de eletricista automotivo (1)
- Auxiliar de eletricista (2)
- Auxiliar de produção (20)
- Auxiliar de manutenção mecânica (1)
- Auxiliar de mecânico de caminhonete a diesel (1)
- Auxiliar de obras (2)
- Auxiliar de produção (2)
- Ajudante florestal (20)
- Ajudante de obras (4)
- Auxiliar de serviços gerais PCD (15)
- Bombeiro civil (1)
- Carpinteiro (2)
- Consultor comercial externo (1)
- Cozinheira (1)
- Eletricista de painéis (3)
- Eletricista de automóvel (1)
- Eletricista automotivo (3)
- Estoquista (3)
- Forneiro de padaria (1)
- Garçom (2)
- Gerente comercial (1)
- Mecânico de automóveis (1)
- Mecânico alinhador (1)
- Mecânico de caminhonete a diesel (1)
- Mecânico de ar condicionado (1)
- Motorista (1)
- Operador de caixa (1)
- Operador de máquina de bloco (1)
- Operador de empilhadeira (1)
- Pedreiro (1)
- Programador de manutenção (1)
- Promotor de vendas (2)
- Promotor de crediários (12)
- Representante de vendas (5)
- Seringueiro sangrador (8)
- Soldador (10)
- Supervisor de vendas (5)
- Técnico de planejamento (1)
- Técnico em refrigeração (1)
- Técnico em enfermagem do trabalho (1)
- Técnico em instalação (2)
- Tratorista (5)
- Tratorista agrícola (1)
- Trabalhador rural (3)
- Torneiro (1)
- Vendedor externo (15)
- Vendedor de serviços (2)