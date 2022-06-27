Sines têm mais de 2.000 vagas de emprego e estágio no ES

Oportunidade de trabalho com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo estão com 2.059 vagas de emprego estágio abertas nesta segunda-feira (27). Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem procurar uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os postos de trabalho são para cargos como técnico de segurança do trabalho, acabador de mármore e granito, auxiliar de limpeza, cozinheiro, mestre de obras, pedreiro e eletricista.

Na Agência do Trabalhador de Cariacica, a oferta é de 601 vagas, enquanto que o Sine do município, 115. Há ainda chances disponíveis nas unidades de Vila Velha (135), Serra (258) e Vitória (299).

Já os trabalhadores do interior do Estado devem procurar os Sines de Anchieta (52), Aracruz (100), Linhares (246) e São Mateus (176), além do Balcão de Oportunidade de Emprego de Baixo Guandu (77).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 135

135 Acabador de mármore e granito (1)

Almoxarife (1)

Analista de contabilidade (1)

Apontador de obras (1)

Armador de estrutura de concreto armado (5)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de cozinha (11)

Auxiliar de laboratorista de solo (4)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de lubrificador de veículos (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Auxiliar técnico de mecânica (2)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Balconista de açougue (2)

Barista (2)

Bombeiro hidráulico (1)

Carpinteiro (17)

Chapeiro (2)

Chefe de cozinha (1)

Churrasqueiro (1)

Consultor de vendas (7)

Cozinheiro de restaurante (5)

Cozinheiro geral (2)

Cumim (4)

Eletricista (1)

Estoquista (15)

Manicure (1)

Mecânico de máquinas pesadas (1)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico eletricista de automóveis (1)

Mestre de obras (1)

Montador de estruturas metálicas (4)

Motorista de caminhão (6)

Oficial de manutenção predial (1)

Operador de caixa (8)

Operador de desempenadeira na usinagem convencional de madeira (1)

Operador de retroescavadeira (2)

Pedreiro (8)

Técnico de edificações (1)

Técnico de enfermagem (1)

Técnico de manutenção elétrica (1)

Técnico de suporte de TI (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas : 601

: 601 Açougueiro (9)

Açougueiro desossador (1)

Ajudante de caminhão (14)

Ajudante de carga e descarga (13)

Ajudante de obras (10)

Ajudante de padaria (3)

Ajudante geral (2)

Almoxarife (1)

Armador (10)

Assistente financeiro/administrativo (1)

Assistente fiscal (1)

Assistente social (2)

Atendente (2)

Atendente de cafeteria (1)

Atendente/vendedor (2)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar contábil/bancário (2)

Auxiliar de atendimento ao cliente (1)

Auxiliar de carga e descarga (30)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de contas a pagar (1)

Auxiliar de corte (1)

Auxiliar de cozinha (3)

Auxiliar de estampador (1)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição (11)

Auxiliar de lavanderia (6)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de manutenção (3)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de obras (5)

Auxiliar de produção (8)

Auxiliar de projetista - fttx (1)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar de serviço gerais (5)

Auxiliar de vendas planos de internet (1)

Auxiliar mecânico (1)

Auxiliar mecânico automotivo (1)

Auxiliar na produção de pães (4)

Auxiliar técnico operacional (1)

Backoffice (1)

Balconista (5)

Balconista de açougue (4)

Balconista forneira (1)

Bombeiro hidráulico (6)

Camareira (6)

Carpinteiro (13)

Caseiro - casal (2)

Classificado contábil (2)

Confeiteiro (1)

Conferente (6)

Consultor comercial (6)

Coordenador de atendimento (1)

Cortador (1)

Costureira colaretista (1)

Costureira overloquista (1)

Cuidador (1)

Culinarista / técnico em confeitaria (1)

Desossador (4)

Eletricista - geradores (1)

Eletricista (1)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista pleno (2)

Eletricista predial (1)

Eletricista veicular (1)

Empregada doméstica (1)

Encarregado de depósito (1)

Encarregado de obras (5)

Encarregado de padaria (1)

Encarregado de serviços gerais (1)

Engenheiro químico de meio ambiente (1)

Estágio em Administração/Recursos Humanos (1)

Estágio em Engenharia de Telecomunicações (2)

Estágio superior (1)

Estágio técnico ou superior (3)

Estampador (1)

Farmacêutico (1)

Faxineira (1)

Fiscal (3)

Governanta (4)

Laboratorista (1)

Lanterneiro (1)

Lanterneiro junior (2)

Lavador de veículos (1)

Mecânico (6)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico diesel (5)

Mecânico especializado/mecatrônica (3)

Mecânico pleno (1)

Motorista carreteiro – cnh E (32)

Motorista carro leve – cnh B (2)

Motorista cnh D/E (8)

Motorista de caminhão – cnh D (2)

Motorista parqueador (1)

Oficial de manutenção mecânica (2)

Oficial de obra - predial (1)

Oficial de obras (4)

Oficial pleno - encanador/bombeiro hidráulico (2)

Oficial pleno carpinteiro (3)

Oficial pleno pedreiro (3)

Operador de caixa (12)

Operador de desempenadeira (1)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de guindaste (1)

Operador de logística (12)

Operador de monitoramento (1)

Operador de munck (1)

Operador de processo de produção (3)

Operador de retroescavadeira (5)

Operador de transpaleteira (4)

Pedreiro (7)

Pintor automotivo (4)

Recepcionista (2)

Repositor de hortifruti (20)

Repositor de mercearia (20)

Repositor de perecíveis (20)

Representante comercial (1)

Saladeira (1)

Secretário (1)

Soldador (10)

Soldador montador (1)

Supervisor comercial (1)

Supervisor fiscal (1)

Técnico de enfermagem (7)

Técnico de segurança do trabalho (3)

Torneiro mecânico i (1)

Tutor de polo - atendimento comercial / orientador (1)

Vendedor (2)

Vendedor externo (43)

Vendedor interno - televendas (3)

Vendedor porta a porta (3)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de distribuição (3)

Almoxarife (2)

Auxiliar administrativo (6)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de expedição (13)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de produção (6)

Auxiliar de serviços gerais (5)

Auxiliar de transporte (4)

Carpinteiro (3)

Classificado contábil (2)

Conferente (1)

Embalador (2)

Enfermeiro telemonitoramento (1)

Laboratorista (1)

Mecânico especializado/mecatrônica (3)

Movimentador de mercadorias (3)

Operador de telemarketing (2)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico enfermagem telemonitoramento (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 258

258 Açougueiro (5)

Ajudante de obras (12)

Alinhador de pneus (1)

Auxiliar administrativo pcd (2)

Auxiliar de cozinha (7)

Auxiliar de estoque (5)

Auxiliar de manutenção de edificações (3)

Auxiliar de marceneiro (1)

Auxiliar de pintor de automóveis (1)

Carpinteiro (5)

Carregador pcd (2)

Confeccionador de pneumáticos (1)

Conferente de logistica (12)

Consultor de vendas (9)

Contador (1)

Cozinheiro industrial (7)

Desenhista projetista mecânico (2)

Eletricista de instalações de veículos automotores (1)

Encanador (4)

Encarregado de cozinha (1)

Estoquista (10)

Farmacêutico (2)

Instalador de tubulações (15)

Laboratorista de solos (1)

Mecânico de motocicletas (1)

Mecanico de veiculos automotores a diesel (1)

Montador de drywall (1)

Montador de móveis (1)

Montador (3)

Motorista carreteiro (5)

Motorista carreteiro pcd (3)

Oficial de manutenção civil (5)

Operador de câmaras frias (2)

Operador de empilhadeira elétrica (1)

Operador de empilhadeira (4)

Operador de máquina de costura (1)

Operador de mistura - tratamento químicos e afins (1)

Pintor (1)

Pintor de móveis (1)

Promotor de vendas especializado (3)

Recepcionista atendente (100)

Serralheiro de alumínio (1)

Sinaleiro-rigger (8)

Técnico em edificações (1)

Técnico mecânico (2)

Vendedor de serviços (2)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 299

299 Açougueiro (3)

Administrador de restaurante (2)

Ajudante de eletricista (3)

Ajudante de padeiro (1)

Analista administrativo (3)

Armador de ferragens na construção civil (10)

Atendente de mesa (50)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de enfermagem (1)

Auxiliar mecânico de ar condicionado (1)

Babá (1)

Bilheteiro de cinema (100)

Carpinteiro (18)

Churrasqueiro (1)

Confeiteiro (1)

Cozinheiro de restaurante (1)

Encarregado de carpintaria (1)

Encarregado de obras (1)

Enfermeiro (3)

Fresador (1)

Garçom (17)

Gerente de restaurante (2)

Gerente de serviços de oficina (1)

Marteleiro de cutelaria (3)

Mecânico de automóvel (2)

Mecânico de motocicletas (1)

Montador de andaimes (6)

Montador de automóveis (1)

Motofretista (2)

Operador de telemarketing ativo (42)

Pizzaiolo (4)

Polidor de automóveis (1)

Representante comercial autônomo (9)

Salgadeiro (1)

Técnico automotivo (1)

Técnico de enfermagem (2)

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 115

115 Analista fiscal (2)

Agregado (1)

Ajudante de cozinha (14)

Ajudante de farmácia pcd (1)

Analista de controladoria pcd (1)

Apresentador de eventos (4)

Auxiliar de expedição (12)

Auxiliar de mecânico de automóveis (1)

Chefe de cozinha (1)

Cozinheiro de restaurante (12)

Cumim (4)

Garçom (4)

Mecânico de automóvel (1)

Motorista de caminhão (1)

Nutricionista (8)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de martelete (1)

Operador de motosserra (1)

Recepcionista atendente pcd (1)

Recuperador de crédito (28)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Telefonista pcd (1)

Vendedor de mercadorias (2)

Vendedor de comércio varejista (4)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (3)

Vendedor (1)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 52

52 Ajudante geral pcd (3)

Auxiliar de serviços gerais pcd (20)

Caldeireiro (5)

Conferente (1)

Cortador de mármores e granito (1)

Eletricista de manutenção industrial (2)

Encarregado de operação pcd (2)

Mecânico (5)

Motorista de caminhão pcd (2)

Operador de equipamento pcd (5)

Soldador (5)

Técnico em elétrica SEP (1)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 100

100 Ajudante (1)

Ajudante de marceneiro (2)

Assistente de produção (8)

Auxiliar técnico (1)

Caldeireiro (2)

Consultor comercial (1)

Eletricista FC (4)

Eletricista montador (4)

Encanador (6)

Encarregado (1)

Encarregado caldeiraria (1)

Encarregado de pintura (2)

Entregador (2)

Jardineiro (1)

Maçariqueiro (3

Mecânico automotivo (3)

Mecânico em veículos e máquinas pesadas (1)

Montador de estruturas metálicas (8)

Operador (5)

Operador de equipamento (2)

Operador de máquina de hidrojato (2)

Operador de motoniveladora (2)

Operador de retroescavadeira (1)

Pintor escalador (6)

Pintor hidrojatista (8)

Pintor industrial (15)

Pintor letrista (1)

Repositor (2)

Soldador (1)

Técnico de segurança do trabalho (3)

Zelador de manutenção (1)

BALCÃO DE OPORTUNIDADE DE EMPREGO DE BAIXO GUANDU

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 77

77 Ajudante prático (1)

Açougueiro aprendiz (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de panificação (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de vidraceiro (3)

Auxiliar de obras (5)

Copeira (1)

Confeiteiro (1)

Costureira de máquina reta (1)

Cozinheira (2)

Costureira (15)

Empregada doméstica (1)

Entregador (1)

Faxineira administrativa (1)

Garçonete (1)

Instalador de ar-condicionado (1)

Lombador (5)

Motorista (1)

Mecânico/eletricista (1)

Mecânico (1)

Oleiro - produção braçal (1)

Operador de multifios (1)

Operador de ponte rolante e pórtico (1)

Oficial pedreiro (2)

Pizzaiolo (1)

Pedreiro oficial polivalente, pleno (7)

Pintor (10)

Polidor de máquina de 3 cabeças (1)

Vidraceiro (1)

Vendedor interno (1)

Saladeira (1)

Salgadeira (1)

Serralheiro com experiência em esquadria (1)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 246

246 Acabador de mármore (1)

Ajudante de obras (4)

Analista contábil (1)

Analista de marketing/crm (1)

Atendente restaurante (80)

Auxiliar administrativo (3)

Auxiliar de cozinha (4)

Auxiliar de estoque (1)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de limpeza (3)

Auxiliar de laboratório de asfalto (2)

Auxiliar operador de bomba de concreto (1)

Auxiliar de padeiro (1)

Auxiliar de refrigeração (1)

Auxiliar de vidraceiro (2)

Caseiro/trabalhador rural (1)

Carpinteiro (12)

Cerqueiro (1)

Conferente (1)

Cozinheira (4)

Crediarista (1)

Eletricista industrial (20)

Encanador industrial (20)

Encarregado geral (1)

Encarregado de a.s.g (1)

Entregador de gás (2)

Expedidor (3)

Fonoaudiólogo (1)

Instalador de sistema de segurança (1)

Lavador de veículos (3)

Mecânico de caminhão (1)

Mecânico de máquinas (1)

Mecânico de usinagem (1)

Motorista entregador (1)

Pedreiro (4)

Porteiro (1)

Seringueiro (8)

Serrador de mármore (1)

Serralheiro (1)

Soldador (3)

Soldador tig (20)

Técnico segurança trabalho (1)

Trabalhador rural (6)

Vendedor interno (5)

Vendedor interno e externo (10)

Vidraceiro (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ( [email protected] ou [email protected] ), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.