Bandes abre oportunidades de estágio com bolsa de R$ 1,4 mil

Bandes tem vagas de estágio para estudantes de nível superior Crédito: Governo do ES | Divulgação

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo ( Bandes ). As oportunidades são destinadas a estudantes de nível superior dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Informática Superior (Análise de Sistemas, Sistema de Informação, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação), Jornalismo e Publicidade e Propaganda.

A bolsa é de R$ 1.416,08, mais auxílio-transporte de R$ 150. A carga horária dos estudantes será de cinco horas diárias. O processo seletivo vai preencher cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da instituição. O contrato terá a duração de 18 meses.

Os interessados podem se inscrever até 27 de junho, às 23h59, no site . O processo seletivo é conduzido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES).

O processo seletivo contará com três etapas. Na primeira, haverá prova on-line de Português, Conhecimentos Gerais e Informática. Os exames serão aplicadas de 2 a 5 de julho e a convocação ocorre em 1º de julho.

Já a segunda etapa será composta por uma entrevista on-line. Os estudantes serão convocados por e-mail ou WhatsApp, no período de 7 a 9 de julho. As entrevistas devem ser realizadas entre 12 e 23 de julho, de acordo com a ordem de convocação.

A última fase do processo de seleção será de inspeção médica e deve ser realizada quando o candidato for convocado. A lista de aprovados será divulgada no dia 30 de julho.

REQUISITOS PARA AS VAGAS

Administração e Ciências Contábeis

Matriculado, obrigatoriamente, do 3º ao 5º período, no segundo semestre de 2021, e ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0.

Direito

Matriculado, obrigatoriamente, no 8° período, no segundo semestre de 2021; ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0; ter Carteira de Estagiário da OAB ou o protocolo da OAB, referente à solicitação do documento, cursado ou matriculado no Núcleo de Práticas Jurídicas.

Economia

Matriculado, obrigatoriamente, no 5º e 6º período, no segundo semestre de 2021, e ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0. Conhecimento em: Mercado de Capitais, Private Equity e Ventury Capital.

Informática Superior (Análise de Sistemas, Sistema de Informação, Ciência da Computação ou Engenharia da Computação)

Matriculado, obrigatoriamente, do 3º ao 5º período, no segundo semestre de 2021, ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0 e atender aos seguintes critérios: conhecimentos em redes, pacote office completo e inglês básico.

Jornalismo

Matriculado, obrigatoriamente, do 3º ao 5º período, no segundo semestre de 2021, ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0 e atender aos seguintes critérios: ter participado de disciplinas relacionadas às técnicas de produção de textos jornalísticos, fotojornalismo, gestão e produção de conteúdo de mídias sociais e assessoria de imprensa. Também é desejável o conhecimento de softwares de edição de vídeo e editoração gráfica, como Corel Draw, Adobe Photoshop e/ou Adobe Ilustrator.

Publicidade e Propaganda

Matriculado, obrigatoriamente, do 4º ao 6º período, no segundo semestre de 2021, ter Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 6,0 e atender aos seguintes critérios: ter participado de disciplinas relacionadas às técnicas de produção de textos publicitários, redação, design gráfico, fotografia, peças e campanhas de comunicação interna e externa; criação de peças e conteúdo para mídias sociais; editoração gráfica como Corel Draw, Adobe Photoshop e/ou Adobe Ilustrator; Adobe Premiére; edição de vídeo.