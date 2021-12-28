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Em Vitória

Atacarejo que vai abrir no antigo Walmart no ES tem 100 vagas de emprego

Postos de trabalho são para cargos como auxiliar de estoque, repositor especializado, fiscal de caixa, operador de caixa e conferente
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 dez 2021 às 16:56

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 16:56

Maxxi Atacado
Maxxi Atacado vai inaugurar nova loja em Vitória Crédito: Maxxi Atacado/Divulgação
O Atacarejo que será aberto no lugar no antigo Walmart vai abrir as portas em breve e está com processo seletivo aberto para a contratação de colaboradores. O Maxxi Atacado, empresa do Grupo Big, está com mais de 100 vagas de emprego para atuação na unidade de Vitória.
Os postos de trabalho são para cargos como auxiliar de estoque, repositor especializado, fiscal de caixa, operador de caixa, conferente, auxiliar de perecíveis e auxiliar de televendas. Todas as posições estão disponíveis também para pessoas com deficiência.
O grupo já operava no imóvel localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha até o mês de janeiro com um hipermercado da marca Big, que foi fechado para dar lugar ao atacarejo. A empresa informou que a inauguração deve ocorrer no primeiro semestre de 2022.
Os interessados em trabalhar no atacarejo devem fazer o cadastro no site de carreira da empresa. A maioria das oportunidades são destinadas a profissionais de nível médio. 
O Maxxi Atacado conta com 63 lojas de atacado de autosserviço e está presente em 11 estados. Ao todo, o Grupo Big tem sete bandeiras, entre elas a do clube de compras, o Sam’s Club, que conta com uma loja em Vitória.

CONFIRA AS VAGAS

  • Agente de cartões e serviços
  • Auxiliar de depósito
  • Auxiliar de estoque
  • Auxiliar de perecíveis
  • Auxiliar de televendas
  • Conferente
  • Fiscal de caixa
  • Fiscal de prevenções e perdas
  • Operador de caixa
  • Repositor de loja
  • Repositor especializado
  • Supervisor de cartões e serviços

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