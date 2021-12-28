Atacarejo que vai abrir no antigo Walmart no ES tem 100 vagas de emprego

Os postos de trabalho são para cargos como auxiliar de estoque, repositor especializado, fiscal de caixa, operador de caixa, conferente, auxiliar de perecíveis e auxiliar de televendas. Todas as posições estão disponíveis também para pessoas com deficiência.

O Maxxi Atacado conta com 63 lojas de atacado de autosserviço e está presente em 11 estados. Ao todo, o Grupo Big tem sete bandeiras, entre elas a do clube de compras, o Sam’s Club, que conta com uma loja em Vitória.