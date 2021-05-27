Aplicativo de delivery abre 36 vagas de emprego e estágio no ES

A Shipp Delivery, startup capixaba de serviços de entrega, está com 36 vagas de emprego e estágio abertas no Espírito Santo. Todas as oportunidades são para trabalhar em Vitória, tanto de forma remota quanto presencial. A empresa tem oportunidades estratégicas e de estágio em áreas como desenvolvimento, vendas, marketing e prevenção a fraudes.
As chances são para estágio de onboarding, desenvolvedor Android, desenvolvedor iOS e Full Stack, inside sales, customer hero, redator publicitário, líder de risco e prevenção a fraudes.
Para os estagiários, não há exigência de experiência anterior. Eles precisam estar a partir do primeiro semestre do curso e vinculados a uma instituição de ensino. A oferta é de mais de 15 vagas destinadas para esta modalidade de contratação. As demais são para profissionais de vários níveis de escolaridade.
Os interessados podem se candidatar no perfil do Linkedin do app ou pelo e-mail: [email protected].
Em março, a empresa foi adquirida pelo Supermercado Now, subsidiária da B2W Digital (dona das marcas Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato) e se prepara, agora, para um momento de expansão nacional. A empresa tem atuação nas cidades de Serra, Vila Velha, Vitória e Guarapari.
“O desafio agora é escalar o time com pessoas excelentes, apaixonadas por tecnologia e inovação, que queiram verdadeiramente se entregar com a gente”, afirma a responsável pelo time de People da Shipp, Haisa Hashimoto.