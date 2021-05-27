Aplicativo de delivery abre 36 vagas de emprego e estágio no ES

A Shipp contrata profissionais de diversas áreas de atuação Crédito: Shipp/Divulgação

A Shipp Delivery, startup capixaba de serviços de entrega, está com 36 vagas de emprego estágio abertas no Espírito Santo . Todas as oportunidades são para trabalhar em Vitória , tanto de forma remota quanto presencial. A empresa tem oportunidades estratégicas e de estágio em áreas como desenvolvimento, vendas, marketing e prevenção a fraudes.

As chances são para estágio de onboarding, desenvolvedor Android, desenvolvedor iOS e Full Stack, inside sales, customer hero, redator publicitário, líder de risco e prevenção a fraudes.

Para os estagiários, não há exigência de experiência anterior. Eles precisam estar a partir do primeiro semestre do curso e vinculados a uma instituição de ensino. A oferta é de mais de 15 vagas destinadas para esta modalidade de contratação. As demais são para profissionais de vários níveis de escolaridade.

Em março, a empresa foi adquirida pelo Supermercado Now, subsidiária da B2W Digital (dona das marcas Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato) e se prepara, agora, para um momento de expansão nacional. A empresa tem atuação nas cidades de Serra, Vila Velha, Vitória e Guarapari.