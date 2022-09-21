Agência do Emprego de Viana oferece 34 vagas de emprego

Trabalhadores de vários níveis de escolaridade que querem um emprego com carteira assinada podem se candidatar a uma das 34 vagas disponíveis na Agência de Empregos de Viana.
Há postos de trabalho para motorista, recepcionista, mecânico diesel, camareira, auxiliar de manutenção predial, entre outros. Os interessados podem procurar a agência até a próxima terça-feira (27).
De acordo com a unidade, o candidato precisa ter experiência na função na carreira que pretende disputar.
O atendimento ocorre na Agência do Trabalhador de Viana, das 8 às 17 horas, no Centro Multiuso É Pra Já, localizado na Rua Espírito Santo, no bairro Marcílio de Noronha. Há ainda a possibilidade de enviar o currículo para o e-mail [email protected], sem esquecer de informar o nome do cargo no campo do assunto.
Mais informações pelo telefone (27) 99832-6953.
CONFIRA AS VAGAS
- Ajudante de obra (5)
- Auxiliar de lavanderia (2)
- Auxiliar de manutenção predial (2)
- Auxiliar de mecânico (1)
- Camareira (2)
- Carpinteiro (5)
- Costureiro industrial pesado/couro (2)
- Mecânico diesel (1)
- Motorista (1)
- Operador de máquinas leves e pesadas (2)
- Pedreiro (5)
- Pintor Construção Civil (1)
- Recepcionista (2)
- Vendedor interno e externo (2)