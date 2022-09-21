Agência do Emprego de Viana oferece 34 vagas de emprego

O atendimento ocorre na Agência do Trabalhador de Viana, das 8 às 17 horas, no Centro Multiuso É Pra Já, localizado na Rua Espírito Santo, no bairro Marcílio de Noronha. Há ainda a possibilidade de enviar o currículo para o e-mail, sem esquecer de informar o nome do cargo no campo do assunto.