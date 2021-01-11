Aegea abre vagas de trainee para recém-formados

Trabalho de profissional da Aegea, na unidade de Araçás, Vila Velha Crédito: Aegea/Divulgação

Cariacica e A Aegea, que atua na área de saneamento no Espírito Santo em parceria público-privada com a Cesan nos municípios de Vila Velha Serra , está com inscrições abertas para o Programa de Trainee. O processo seletivo tem como objetivo selecionar profissionais recém-formados de todo o Brasil.

A seleção é aberta a profissionais formados entre dezembro de 2016 e dezembro de 2019 em cursos de bacharelado em engenharias Ambiental, Civil, Mecânica, Mecatrônica, Elétrica, Química e Hídrica; além de formados em Economia, Ciências de Dados, Análise de Sistemas, Ciências da Computação e cursos correlatos de TI. O salário não foi divulgado.

Além da formação, o programa tem como pré-requisitos ter conhecimento no pacote Office, Excel avançado e software da área de formação, além de inglês intermediário.

As inscrições podem ser feitas até 15 de janeiro de 2021, no site aegea.across.jobs

O programa tem duração de 18 meses e o aprovado pode atuar em uma das 126 cidades, distribuídas em 12 estados, em que a Aegea terá atuação em 2021.

No Espírito Santo, o Grupo Aegea tem três empresas: a Ambiental Serra, a Ambiental Vila Velha e Ambiental Cariacica, parcerias públicos-privadas com foco em esgotamento sanitário com metas rumo à universalização do serviço.

A oferta é de 20 vagas em todo o país, mas a distribuição por unidade será posterior. Além de uma remuneração compatível com a função, estão previstos benefícios como participação nos lucros, assistência médico-odontológica, seguro de vida, vale-alimentação e vale-transporte.

“O objetivo da holding é formar lideranças que compartilhem dos nossos valores e estejam dispostos a construir um ambiente cada vez melhor. Nossos programas possuem abrangência nacional, com trainees atuando em diferentes estados e cidades de Norte a Sul do Brasil. Queremos que os trainees, futuramente, ocupem posições de destaque na organização”, explica o diretor-presidente das empresas Ambiental Serra, Vila Velha e Cariacica”, Justino Brunelli.