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Jovens talentos

Aegea abre vagas de trainee para recém-formados

Seleção é aberta a profissionais recém-formados em engenharias, Matemática, Economia, Estatística, entre outros. Interessados têm até 15 de janeiro para se inscrever

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 12:44

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 jan 2021 às 12:44
Trabalho na Aegea Vila Velha
Trabalho de profissional da Aegea, na unidade de Araçás, Vila Velha Crédito: Aegea/Divulgação
A Aegea, que atua na área de saneamento no Espírito Santo em parceria público-privada com a Cesan nos municípios de Vila VelhaCariacica Serra, está com inscrições abertas para o Programa de Trainee. O processo seletivo tem como objetivo selecionar profissionais recém-formados de todo o Brasil.
A seleção é aberta a profissionais formados entre dezembro de 2016 e dezembro de 2019 em cursos de bacharelado em engenharias Ambiental, Civil, Mecânica, Mecatrônica, Elétrica, Química e Hídrica; além de formados em Economia, Ciências de Dados, Análise de Sistemas, Ciências da Computação e cursos correlatos de TI. O salário não foi divulgado.
Além da formação, o programa tem como pré-requisitos ter conhecimento no pacote Office, Excel avançado e software da área de formação, além de inglês intermediário.
As inscrições podem ser feitas até 15 de janeiro de 2021, no site aegea.across.jobs.
O programa  tem duração de 18 meses e o aprovado pode atuar em uma das 126 cidades, distribuídas em 12 estados, em que a Aegea terá atuação em 2021.
No Espírito Santo, o Grupo Aegea tem três empresas: a Ambiental Serra, a Ambiental Vila Velha e Ambiental Cariacica, parcerias públicos-privadas com foco em esgotamento sanitário com metas rumo à universalização do serviço.

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A oferta é de 20 vagas em todo o país, mas a distribuição por unidade será posterior. Além de uma remuneração compatível com a função, estão previstos benefícios como participação nos lucros, assistência médico-odontológica, seguro de vida, vale-alimentação e vale-transporte.
“O objetivo da holding é formar lideranças que compartilhem dos nossos valores e estejam dispostos a construir um ambiente cada vez melhor. Nossos programas possuem abrangência nacional, com trainees atuando em diferentes estados e cidades de Norte a Sul do Brasil. Queremos que os trainees, futuramente, ocupem posições de destaque na organização”, explica o diretor-presidente das empresas Ambiental Serra, Vila Velha e Cariacica”, Justino Brunelli.
O processo de seleção será realizado on-line, com provas, entrevistas, entre outras etapas.

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