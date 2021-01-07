Abertas inscrições para cursos de qualificação para turbinar o currículo

Oportunidades para fazer cursos de qualificação sem sair de casa Crédito: marymarkevich/ Freepik

Quem quer aproveitar o período de férias para se qualificar e dar uma turbinada no currículo na busca por um emprego precisa ficar atento. Um projeto social e uma faculdade particular estão com vagas abertas em cursos rápidos de qualificação para quem quer estudar sem sair de casa.

O Projeto Juventude Ativa está com 1.000 oportunidades em cursos profissionalizantes a distância (EAD) ou presenciais com turmas reduzidas. Para participar, o aluno paga uma taxa única a partir de R$ 29,90 de matrícula e doa 2kg de alimentos. Não há cobrança de mensalidade.

As inscrições podem ser feitas até 17 de janeiro de 2021, no site www.juventudeativa.org.br ou pelo WhatsApp (27) 99610-6606.

As vagas para os cursos a distância são para auxiliar administrativo (150), recepcionista (100), técnicas de vendas (50), cuidador infantil (150), cuidador de idosos (150), porteiro (150) e auxiliar de logística (120).

Já as turmas presenciais contam com oportunidades para informática básica (15), Coreal Draw (10), Photoshop (10), porteiro (15), auxiliar administrativo (10), maquiagem (10), unhas de gel (10), manicure e pedicure (10), designer de sobrancelha (10), elétrica predial (15) e comandos elétricos (15).

FACULDADE

Também com inscrições abertas para cursos livres on-line e de curta duração, a faculdade Estácio está oferecendo qualificações em áreas como empreendedorismo, gestão, saúde, direito, marketing, vendas, tecnologia, entre outros. De acordo com a instituição, os preços são populares e podem ser pagos e parcelados no cartão. Há cursos a partir de R$ 27,99.

Entre as opções estão: Prospectando Clientes: Como Aumentar sua Carteira; Introdução ao Universo das Cervejas Artesanais; As Redes Sociais como Canais de Venda; Marketing Pessoal no Facebook; Como Precificar seus Produtos e Serviços; Como ser um Vendedor de Sucesso; Autoprodução, Estilo Pessoal; Fotografia Profissional com o Celular; Produção Audiovisual: do Diferencial da Linguagem ao Roteiro, entre outros.