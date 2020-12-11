Abertas inscrições para 775 vagas em cursos técnicos de graça no ES

Já estão abertas as inscrições para os 15 cursos técnicos gratuitos da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). A oferta é de 775 vagas, distribuídas pelos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs) Vasco Coutinho, em Vila Velha, e Talmo Luiz Silva, em João Neiva.
O edital é referente ao primeiro semestre de 2021. Os cursos têm duração de um a dois anos, de acordo com a carga horária de cada qualificação. As aulas ocorrem pela manhã, a tarde ou a noite. Clique aqui para ler o edital.
O prazo para se inscrever vai até 18 de dezembro. Os interessados devem acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br e realizar o cadastro no Acesso Cidadão utilizando o número de CPF e um e-mail pessoal. Em seguida, acessar o site de inscrição www.selecaoaluno.es.gov.br.
De acordo com o edital, o candidato deve optar por apenas uma escola, um curso e um turno. A seleção dos alunos será feita conforme o resultado final das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática do último ano cursado pelo candidato no Ensino Médio. Para quem ainda está no terceiro ano em 2020, a avaliação terá como base o resultado final em tais disciplinas no ano de 2019. O ano letivo começa no dia 1º de fevereiro de 2021.
O CEET Talmo Luiz Silva, em João Neiva, oferece 225 vagas, distribuídas por seis cursos, sendo dois deles novos: Estética e Cozinha, que o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC antes chamava de Gastronomia.
Já no CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha, a oferta é de 520 oportunidades em nove opções de cursos.
O resultado dos classificados e suplentes será divulgado em 30 de dezembro no site da Secti (www.secti.es.gov.br) e no Seleção Aluno (www.selecaoaluno.es.gov.br).
CONFIRA OS CURSOS E AS VAGAS
CEET Talmo Luiz Silva
- Administração (50)
- Automação Industrial (50)
- Cozinha (40)
- Estética (40)
- Mecânica (50)
- Segurança do trabalho (25)
CEET Vasco Coutinho
- Administração (90)
- Eventos (30)
- Gastronomia (40)
- Informática (90)
- Modelagem do vestuário (50)
- Multimídia (50)
- Produção de moda (50)
- Rádio e televisão (90)
- Redes de computadores (30)