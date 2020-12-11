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Abertas inscrições para 775 vagas em cursos técnicos de graça no ES

Oportunidades estão estão disponíveis nos Centros Estaduais de Educação Técnica Vasco Coutinho, em Vila Velha, e Talmo Luiz Silva, em João Neiva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 12:17

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 12:17

CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha
CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha, abre 520 vagas em cursos técnicos Crédito: Facebook CEET Vasco Coutinho
Já estão abertas as inscrições para os 15 cursos técnicos gratuitos da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). A oferta é de 775 vagas, distribuídas pelos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs) Vasco Coutinho, em Vila Velha, e Talmo Luiz Silva, em João Neiva.
O edital é referente ao primeiro semestre de 2021. Os cursos têm duração de um a dois anos, de acordo com a carga horária de cada qualificação. As aulas ocorrem pela manhã, a tarde ou a noite. Clique aqui para ler o edital
O prazo para se inscrever vai até 18 de dezembro. Os interessados devem acessar a página www.acessocidadao.es.gov.br e realizar o cadastro no Acesso Cidadão utilizando o número de CPF e um e-mail pessoal. Em seguida, acessar o site de inscrição www.selecaoaluno.es.gov.br.

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De acordo com o edital, o candidato deve optar por apenas uma escola, um curso e um turno. A seleção dos alunos será feita conforme o resultado final das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática do último ano cursado pelo candidato no Ensino Médio. Para quem ainda está no terceiro ano em 2020, a avaliação terá como base o resultado final em tais disciplinas no ano de 2019. O ano letivo começa no dia 1º de fevereiro de 2021.

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O CEET Talmo Luiz Silva, em João Neiva, oferece 225 vagas, distribuídas por seis cursos, sendo dois deles novos: Estética e Cozinha, que o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do MEC antes chamava de Gastronomia.
Já no CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha, a oferta é de 520 oportunidades em nove opções de cursos.
O resultado dos classificados e suplentes será divulgado em 30 de dezembro no site da Secti (www.secti.es.gov.br) e no Seleção Aluno (www.selecaoaluno.es.gov.br).

CONFIRA OS CURSOS E AS VAGAS

CEET Talmo Luiz Silva

  • Administração (50)
  • Automação Industrial (50)
  • Cozinha (40)
  • Estética (40)
  • Mecânica (50)
  • Segurança do trabalho (25)

CEET Vasco Coutinho

  • Administração (90)
  • Eventos (30)
  • Gastronomia (40)
  • Informática (90)
  • Modelagem do vestuário (50)
  • Multimídia (50)
  • Produção de moda (50)
  • Rádio e televisão (90)
  • Redes de computadores (30)

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