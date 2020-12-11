Abertas inscrições para 775 vagas em cursos técnicos de graça no ES

De acordo com o edital, o candidato deve optar por apenas uma escola, um curso e um turno. A seleção dos alunos será feita conforme o resultado final das disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática do último ano cursado pelo candidato no Ensino Médio. Para quem ainda está no terceiro ano em 2020, a avaliação terá como base o resultado final em tais disciplinas no ano de 2019. O ano letivo começa no dia 1º de fevereiro de 2021.