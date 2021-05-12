Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Qualificação profissional

Abertas 600 vagas para jovens que querem aprender uma profissão no ES

Oportunidades estão disponíveis na modalidade Educação a Distância (EaD), em 12 municípios do Estado; inscrições seguem até 26 de maio

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 12:51

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 mai 2021 às 12:51
Mulher trabalhando em casa; home office
Aulas dos cursos serão oferecidas on-line Crédito: Pixabay
governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para os cursos do Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), nas qualificações de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade Educação a Distância (EaD). São 600 vagas para jovens moradores de 12 municípios capixabas que querem aprender uma profissão e ingressar no mercado de trabalho. 
De acordo com a Secretaria de Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), as chances são para os seguintes cursos: Assistente Administrativo, Assistente de Despachante Aduaneiro, Assistente de Faturamento, Assistente de Secretaria Escolar, Balconista de Farmácia, Operador de Supermercados e Promotor de Vendas. A carga horária é de 160h a 240h.
As inscrições podem ser feitas até 26 de maio, no site da Sectides. O candidato pode se inscrever para apenas um curso. No ato da inscrição, é necessário informar um e-mail válido e anexar o documento de identificação (RG ou carteira de habilitação), CPF e comprovante de escolaridade. Para o caso do candidato menor de idade, é necessário anexar ainda o Termo de Autorização do Responsável. Além disso, é necessário morar no município onde está sendo  ofertada a vaga.
Os candidatos ao curso de Assistente de Despachante Aduaneiro precisam ter o ensino médio completo e idade mínima de 15 anos. Já os interessados nas aulas de Assistente Administrativo, Assistente de Faturamento, Balconista de Farmácia, Promotor de Vendas e Assistente de Secretaria Escolar devem ter o nível fundamental completo e idade mínima entre 15 e 16 anos. Para o curso de Operador de Caixa, a exigência é o nível fundamental incompleto e idade mínima de 15 anos.
A lista dos candidatos selecionados será divulgada no dia 9 de junho e as aulas estão previstas para começar no dia 16 do mesmo mês.

CONFIRA OS CURSOS

Mesorregião Noroeste (Colatina, Nova Venécia e Barra de São Francisco)

  • Assistente Administrativo: 50 vagas 
  • Assistente de Despachante Aduaneiro: 50 vagas
  • Assistente de Faturamento: 50 vagas

Mesorregião Litoral Norte (Aracruz, Linhares e São Mateus)

  • Balconista de Farmácia: 50 vagas
  • Operador de Supermercados: 50 vagas
  • Promotor de Vendas: 50 vagas

Mesorregião Central (Serra, Vila Velha e Cariacica)

  • Assistente Administrativo: 50 vagas
  • Assistente de Despachante Aduaneiro: 50 vagas
  • Assistente de Faturamento: 50 vagas
  • Assistente de Secretaria Escolar: 50 vagas

Mesorregião Sul (Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes e Castelo)

  • Balconista de Farmácia: 50 vagas
  • Operador de Supermercados: 50 vagas

Veja Também

45 cursos on-line e grátis para se qualificar na quarentena

Governo do ES vai ajudar a alavancar projetos de empreendedoras

Adeus, desemprego! Sines têm 1.861 vagas de trabalho abertas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cursos es Vagas (ES) Governo do ES Qualificação Profissional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados