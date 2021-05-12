Abertas 600 vagas para jovens que querem aprender uma profissão no ES

Aulas dos cursos serão oferecidas on-line Crédito: Pixabay

governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para os cursos do Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), nas qualificações de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade Educação a Distância (EaD). São 600 vagas para jovens moradores de 12 municípios capixabas que querem aprender uma profissão e ingressar no mercado de trabalho.

De acordo com a Secretaria de Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), as chances são para os seguintes cursos: Assistente Administrativo, Assistente de Despachante Aduaneiro, Assistente de Faturamento, Assistente de Secretaria Escolar, Balconista de Farmácia, Operador de Supermercados e Promotor de Vendas. A carga horária é de 160h a 240h.

As inscrições podem ser feitas até 26 de maio, no site da Sectides . O candidato pode se inscrever para apenas um curso. No ato da inscrição, é necessário informar um e-mail válido e anexar o documento de identificação (RG ou carteira de habilitação), CPF e comprovante de escolaridade. Para o caso do candidato menor de idade, é necessário anexar ainda o Termo de Autorização do Responsável. Além disso, é necessário morar no município onde está sendo ofertada a vaga.

Os candidatos ao curso de Assistente de Despachante Aduaneiro precisam ter o ensino médio completo e idade mínima de 15 anos. Já os interessados nas aulas de Assistente Administrativo, Assistente de Faturamento, Balconista de Farmácia, Promotor de Vendas e Assistente de Secretaria Escolar devem ter o nível fundamental completo e idade mínima entre 15 e 16 anos. Para o curso de Operador de Caixa, a exigência é o nível fundamental incompleto e idade mínima de 15 anos.

A lista dos candidatos selecionados será divulgada no dia 9 de junho e as aulas estão previstas para começar no dia 16 do mesmo mês.

CONFIRA OS CURSOS

Mesorregião Noroeste (Colatina, Nova Venécia e Barra de São Francisco)

Assistente Administrativo: 50 vagas



Assistente de Despachante Aduaneiro: 50 vagas

Assistente de Faturamento: 50 vagas

Mesorregião Litoral Norte (Aracruz, Linhares e São Mateus)

Balconista de Farmácia: 50 vagas



Operador de Supermercados: 50 vagas

Promotor de Vendas: 50 vagas

Mesorregião Central (Serra, Vila Velha e Cariacica)

Assistente Administrativo: 50 vagas



Assistente de Despachante Aduaneiro: 50 vagas

Assistente de Faturamento: 50 vagas

Assistente de Secretaria Escolar: 50 vagas

Mesorregião Sul (Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes e Castelo)