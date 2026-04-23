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Batata-doce: 5 formas de consumir e aproveitar os seus benefícios

Alimento é rico em carboidratos complexos, fibras, vitaminas e minerais, que favorecem a saúde

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 14:14

Portal Edicase

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Publicado em 

23 abr 2026 às 14:14
A batata-doce vai além da dieta fitness e se destaca como aliada do metabolismo e da saúde intestinal (Imagem: SparkKimx06 | Shutterstock)
A batata-doce vai além da dieta fitness e se destaca como aliada do metabolismo e da saúde intestinal Crédito: Imagem: SparkKimx06 | Shutterstock
A batata-doce é um tubérculo amplamente consumido no Brasil e em diversas partes do mundo, conhecido pelo sabor levemente adocicado, pela textura macia e pelo bom valor nutricional. Rica em carboidratos complexos, fibras, vitaminas e minerais, ela fornece energia de forma gradual, contribuindo para a saciedade e o equilíbrio da alimentação.
Versátil, acessível e fácil de incluir na rotina, a batata-doce deixou de ser associada apenas ao universo fitness e ganhou espaço na alimentação do dia a dia, podendo ser preparada de diferentes formas, como cozida, assada, em purês, sopas, massas e até receitas doces.

Ajuda a evitar picos de açúcar no organismo

Considerada um carboidrato de melhor qualidade, a batata-doce apresenta um impacto metabólico mais equilibrado em comparação aos refinados. Ao contrário de pães e massas brancas, sua digestão é mais lenta, promovendo uma liberação gradual de glicose na corrente sanguínea — o que ajuda a evitar picos de açúcar e de insulina, fator importante na prevenção da resistência insulínica, do pré-diabetes e do diabetes tipo 2.
“O que chama atenção é o perfil desse alimento, de baixo a moderado índice glicêmico, dependendo do preparo, além da presença de fibras e antioxidantes que atuam de forma integrada no organismo”, explica o Prof. Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Favorece a saúde do intestino

As fibras presentes na batata-doce contribuem para o equilíbrio da microbiota intestinal, um eixo que hoje é reconhecido como central para a saúde global. “Uma microbiota equilibrada influencia diretamente a imunidade , o metabolismo e até aspectos neurocomportamentais. A batata-doce se encaixa como um alimento funcional dentro desse contexto”, acrescenta o Prof. Dr. Durval Ribas Filho.
O consumo equilibrado e consciente é o que garante que a batata-doce contribua de forma positiva para a saúde e o bem-estar (Imagem: aijiro | Shutterstock)
O consumo equilibrado e consciente é o que garante que a batata-doce contribua de forma positiva para a saúde e o bem-estar Crédito: Imagem: aijiro | Shutterstock

Como consumir a batata-doce

Para aproveitar ao máximo os benefícios da batata-doce, a forma de preparo e as combinações no prato fazem toda a diferença. Alguns cuidados simples ajudam a potencializar seus efeitos no organismo e manter o equilíbrio da dieta. Confira as melhores formas de consumo:
  • Prefira cozida ou assada: esses métodos preservam melhor os nutrientes e evitam a adição desnecessária de gordura das frituras;
  • De preferência, mantenha a casca: ela concentra fibras importantes para o controle glicêmico e saúde intestinal;
  • Evite frituras e ultraprocessados: versões fritas ou industrializadas perdem qualidade nutricional, além de elevar o valor calórico;
  • Combine com proteínas e gorduras boas: comer com ovo, frango, azeite ou oleaginosas reduz ainda mais o impacto glicêmico;
  • Não exagere na quantidade: mesmo sendo saudável, é fonte de carboidrato. O consumo deve ser ajustado ao objetivo e rotina de cada indivíduo. De forma geral, uma porção considerada adequada para adultos saudáveis gira em torno de 80 a 150 gramas por refeição, o equivalente a 1 unidade média.
Por Andréa Simões

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