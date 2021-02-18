Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Qualificação

Abertas 400 vagas em cursos para jovens que procuram o 1° emprego no ES

Oportunidades estão disponíveis em sete cursos e para moradores de 12 municípios do ES. Inscrições vão até o dia 23 de fevereiro

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 17:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 fev 2021 às 17:25
Home office, modelo de trabalho foi adotado pela maior parte das empresas devido a pandemia
Alunos farão os cursos pela internet Crédito: Pixabay
A Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) está com inscrições abertas para a segunda oferta de vagas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, nos cursos de Formação Inicial e Continuada (Pronatec FIC). As oportunidades são destinadas a jovens que estão em busca do primeiro emprego.
São 400 oportunidades no Espírito Santo em sete opções de cursos on-line e gratuitos. Clique aqui para ler o edital. 
As vagas são destinadas aos moradores de 12 cidades: Colatina, Nova Venécia, Barra de São Francisco, Serra, Vila Velha, Cariacica, Aracruz, Linhares, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes e Castelo.
As oportunidades são para os seguintes cursos:
  • Assistente de Faturamento com 160 horas;
  • Higienista de Serviços de Saúde com 240 horas;
  • Assistente Administrativo com 160 horas;
  • Assistente de Despachante Aduaneiro com 160 horas;
  • Assistente de Secretaria Escolar com 180 horas;
  • Operador de Supermercado com 160 horas;
  • Promotor de Vendas com 160 horas.
Os cursos  do Formação Inicial ou Continuada (FIC) ou de qualificação profissional são de curta duração, que variam de 3 a 5 meses, dependendo do projeto pedagógico e da carga horária.
Os interessados podem se inscrever até 23 de fevereiro pelo site www.secti.es.gov.br. 
O candidato deve preencher o formulário do Google Forms em que é necessário anexar a documentação exigida no Edital 01/2021. São eles:
  • Documento de identificação com foto (RG e CNH, além do CPF e comprovante de escolaridade -certificado, declaração ou histórico escolar);
  • Caso o candidato seja menor de 18 anos, anexar o Termo de Autorização do Responsável (o termo está no Edital) juntamente com Documento de Identificação do responsável.

Veja Também

93 sites e ferramentas para procurar emprego na internet com segurança

Para se inscrever, é necessário morar no município em que o curso é ofertado e ter a escolaridade e a idade mínima exigida no edital. O resultado será divulgado no dia 9 de março e as aulas iniciam no dia 16 do mesmo mês.
Os cidadãos contemplados pela oferta poderão estudar de qualquer lugar pelo computador, tablet ou celular através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), pelo site da Secretaria. Na plataforma, o aluno poderá assistir às videoaulas, que são gravadas, em qualquer horário do dia. Terão ainda acesso às apostilas digitais para download, participarão de fóruns de discussão e os aprovados receberão certificação.

CONFIRA A DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

Colatina, Nova Venécia e Barra de São Francisco

  • Assistente de Faturamento
  • Carga horária: 160 horas
  • Vagas: 50
  • Requisitos: Ensino fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 15 anos
  • Higienista de Serviços de Saúde
  • Carga horária: 240 horas
  • Vagas: 50
  • Requisitos: Ensino fundamental I (1º a 5º) completo e idade mínima de 18 anos

Serra, Vila Velha e Cariacica

  • Assistente Administrativo
  • Carga horária: 160 horas
  • Vagas: 50
  • Requisitos: Ensino fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 15 anos
  • Assistente de Despachante Aduaneiro
  • Carga horária: 160 horas
  • Vagas: 50
  • Requisitos: Ensino médio completo e idade mínima de 15 anos. 
  • Assistente de Secretaria Escolar
  • Carga horária: 180 horas
  • Vagas: 50
  • Requisitos: Ensino fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos

Aracruz, Linhares e São Mateus

  • Assistente Administrativo
  • Carga horária: 160 horas
  • Vagas: 50
  • Requisitos: Ensino fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 15 anos
  • Operador de Supermercados
  • Carga horária: 160 horas
  • Vagas: 50
  • Requisitos: Ensino fundamental I (1º a 5º) incompleto e idade mínima de 15 anos. 

Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes e Castelo

  • Promotor de Vendas
  • Carga horária: 160 horas
  • Vagas: 50
  • Requisitos: Ensino fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 15 anos

LEIA MAIS 

13 dicas para preparar um bom currículo e conseguir um emprego em 2021

Novo hospital em Linhares vai abrir 237 vagas de emprego

Com novos lançamentos, construtoras abrirão 6 mil empregos no ES em 2021

Supermercados que serão abertos no ES vão criar 1,5 mil empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cursos es Empregos (ES) Qualificação Profissional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados