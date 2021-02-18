Abertas 400 vagas em cursos para jovens que procuram o 1° emprego no ES

Alunos farão os cursos pela internet Crédito: Pixabay

A Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) está com inscrições abertas para a segunda oferta de vagas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, nos cursos de Formação Inicial e Continuada (Pronatec FIC). As oportunidades são destinadas a jovens que estão em busca do primeiro emprego

As vagas são destinadas aos moradores de 12 cidades: Colatina, Nova Venécia, Barra de São Francisco, Serra, Vila Velha, Cariacica, Aracruz, Linhares, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes e Castelo.

As oportunidades são para os seguintes cursos:

Assistente de Faturamento com 160 horas;

Higienista de Serviços de Saúde com 240 horas;

Assistente Administrativo com 160 horas;

Assistente de Despachante Aduaneiro com 160 horas;

Assistente de Secretaria Escolar com 180 horas;

Operador de Supermercado com 160 horas;

Promotor de Vendas com 160 horas.

Os cursos do Formação Inicial ou Continuada (FIC) ou de qualificação profissional são de curta duração, que variam de 3 a 5 meses, dependendo do projeto pedagógico e da carga horária.

Os interessados podem se inscrever até 23 de fevereiro pelo site www.secti.es.gov.br.

O candidato deve preencher o formulário do Google Forms em que é necessário anexar a documentação exigida no Edital 01/2021. São eles:

Documento de identificação com foto (RG e CNH, além do CPF e comprovante de escolaridade -certificado, declaração ou histórico escolar);

Caso o candidato seja menor de 18 anos, anexar o Termo de Autorização do Responsável (o termo está no Edital) juntamente com Documento de Identificação do responsável.

Para se inscrever, é necessário morar no município em que o curso é ofertado e ter a escolaridade e a idade mínima exigida no edital. O resultado será divulgado no dia 9 de março e as aulas iniciam no dia 16 do mesmo mês.

Os cidadãos contemplados pela oferta poderão estudar de qualquer lugar pelo computador, tablet ou celular através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), pelo site da Secretaria. Na plataforma, o aluno poderá assistir às videoaulas, que são gravadas, em qualquer horário do dia. Terão ainda acesso às apostilas digitais para download, participarão de fóruns de discussão e os aprovados receberão certificação.

CONFIRA A DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

Colatina, Nova Venécia e Barra de São Francisco

Assistente de Faturamento

Carga horária: 160 horas

160 horas Vagas: 50

50 Requisitos: Ensino fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 15 anos

Higienista de Serviços de Saúde

Carga horária: 240 horas

240 horas Vagas: 50

50 Requisitos: Ensino fundamental I (1º a 5º) completo e idade mínima de 18 anos

Serra, Vila Velha e Cariacica

Assistente Administrativo



Carga horária: 160 horas

160 horas Vagas: 50

50 Requisitos: Ensino fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 15 anos

Assistente de Despachante Aduaneiro

Carga horária: 160 horas

160 horas Vagas: 50

50 Requisitos: Ensino médio completo e idade mínima de 15 anos.

Assistente de Secretaria Escolar

Carga horária: 180 horas

180 horas Vagas : 50

: 50 Requisitos: Ensino fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos

Aracruz, Linhares e São Mateus

Assistente Administrativo



Carga horária: 160 horas

160 horas Vagas: 50

50 Requisitos: Ensino fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 15 anos

Operador de Supermercados

Carga horária: 160 horas

160 horas Vagas: 50

50 Requisitos: Ensino fundamental I (1º a 5º) incompleto e idade mínima de 15 anos.

Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes e Castelo