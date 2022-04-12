Já estão abertas as inscrições para 1.760 vagas em cursos presenciais de qualificação profissional do Programa Qualificar ES, oferecidos pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento do Espírito Santo (Sectides). Do total de oportunidades, 1.440 são para ampla concorrência e 320 somente para mulheres. As aulas são de graça.
As oportunidades são destinadas a quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria.
De acordo com a Sectides, são 19 novos municípios capixabas contemplados. Com isso, o programa passa a atender, na modalidade presencial, um total de 60 cidades.
As inscrições podem ser feitas no site www.qualificar.es.gov.br até o dia 25 de abril. São permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos e em turnos diferentes.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula, morar no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.
Abertas 1.760 vagas em cursos de qualificação de graça no ES
A classificação é realizada de acordo com a ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno. O resultado será divulgado no dia 5 de maio. As aulas começam em 7 de junho e serão presenciais.
No encerramento das atividades, as pessoas que concluírem cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.
CONFIRA OS CURSOS
- APIACÁ
- POLO 1: CRAS de Apiacá
- Endereço: Rua Euclides Francisco de Souza, s/nº, José Henriques, Apiacá.
- Balconista de Farmácia (30)
- Cuidador de Idosos (30)
- Agente Comunitário de Saúde (30)
- ALEGRE
- POLO 1: Igreja Católica Nossa Senhora da Penha de Alegre
- Endereço: Rua Padre José Belotti, 47, Centro, Alegre.
- Confeitaria (30)
- Preparação de Massas (30)
- BAIXO GUANDU
- POLO 1: Auditório da Prefeitura de Baixo Guandu
- Endereço: Rua Fritz Von Lutzow, 217, Baixo Guandu.
- Atendimento ao Cliente (30)
- Técnico de Vendas (30)
- BOA ESPERANÇA
- POLO 1: CRAS de Boa Esperança
- Endereço: Avenida São Paulo, 465, Nova Cidade, Boa Esperança.
- Panificação (25)
- Preparação de Massas (25)
- Recepcionista (25)
- Atendimento ao Cliente (25)
- Assistente Administrativo (25)
- BOM JESUS DO NORTE
- POLO 1: CRAS de Bom Jesus do Norte
- Endereço: Avenida Lucio Fraga, s/n - Vista Alegre, Bom Jesus do Norte.
- Confeccionador de Bolsas (25)
- Costura (25)
- CONCEIÇÃO DO CASTELO
- POLO 1: CRAS de Conceição do Castelo
- Endereço: Rodovia Deputado Antenor Hermínio Bassini, 610, Pedro Rigo, Conceição do Castelo.
- Empreendedorismo: Criando e Planejando Negócios (30)
- Marketing - Divulgando o Seu Negócio (30)
- Assistente Administrativo (30)
- DOMINGOS MARTINS
- POLO 1: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Domingos Martins
- Endereço: Travessa Xavier, s/n, Centro, Sede, Domingos Martins.
- Marketing - Divulgando o Seu Negócio (30)
- Operador de Caixa (30)
- Assistente Administrativo (30)
- GUAÇUÍ
- POLO 1: Rotary Club Guaçuí
- Endereço: Parque Industrial Aristides - Rua Pedro Couzi, s/n - Guaçuí.
- Panificação (30)
- Bolos e Suas Variações (30)
- Confeitaria (30)
- ITAPEMIRIM
- POLO 1: Associação de Pescadores e Armadores da Pesca do Distrito de Itaipava
- Endereço: Rua Nelcy Rocha Raposo, 365, Itapemirim.
- Design de Sobrancelhas (25)
- ITARANA
- POLO 1: CRAS de Itarana
- Endereço: Praça Carlos Pereira de Aguiar, s/nº, Centro, Itarana.
- Cuidador de Idosos (30)
- Cuidador Infantil (30)
- Agente Comunitário de Saúde (30)
- IÚNA
- POLO 1: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
- Endereço: Avenida Deputado João Rios, 221, Quilombo, Iúna.
- Empreendedorismo: Criando e Planejando Negócios (40)
- Assistente Administrativo (40)
- JAGUARÉ
- POLO 1: Centro de Capacitação Bem Viver
- Endereço: Rua Uirapuru, s/n, Irmã Teresa, Jaguaré.
- Marketing - Divulgando o Seu Negócio (30)
- Assistente Administrativo (30)
- Administração de Pequenos Negócios (30)
- MUNIZ FREIRE
- POLO 1: CRAS de Muniz Freire
- Endereço: Rua Francisco Antonio Lucio, s/n, Santa Terezinha, Muniz Freire.
- Panificação (30)
- Preparação de Salgados (30)
- PRESIDENTE KENNEDY
- POLO 1: Auditório da Secretaria Municipal de Educação
- Endereço: Rua São Salvador, s/n, Centro, Presidente Kennedy.
- Assistente de Logística (30)
- Assistente de Planejamento, Programação e Controle de Produção (30)
- Auxiliar de Rotinas Administrativas (30)
- PEDRO CANÁRIO
- POLO 1: Escola Antiga Deusuita
- Endereço: Rua São Roque, 113, Boa Vista, Pedro Canário.
- Técnica de Vendas (30)
- POLO 1: EMEF Professor Guedes Alcoforado
- Endereço: Rua Mário Velho Silvares, 2/86 - Centro, Pedro Canário
- Administração de Pequenos Negócios (30)
- PONTO BELO
- POLO 1: Quiosque da Praça Castanheiras
- Endereço: Praça das Castanheiras, Ponto Belo.
- Panificação (30)
- Confeitaria (30)
- SANTA LEOPOLDINA
- POLO 1: CRAS de Santa Leopoldina
- Endereço: Rua Cabo Milton, 111, Centro, Santa Leopoldina.
- Maquiagem (30)
- Pizzaiolo (30)
- Preparação de Salgados (30)
- SÃO ROQUE
- POLO 1: CRAS de São Roque do Canaã
- Endereço: Rua Lourenço Roldi, 512, São Roquinho, São Roque do Canaã.
- Balconista de Farmácia (30)
- Cuidador de Idosos (30)
- Cuidador Infantil (30)
- VILA PAVÃO
- POLO 1: Secretaria de Agricultura
- Endereço: Rua Imigrantes, s/n, Ondina, Vila Pavão.
- Balconista de Farmácia (25)
- Agente Comunitário de Saúde (25)
VAGAS DOS CURSOS QUALIFICAR ES MULHER
- ALEGRE
- POLO 1: Igreja Católica Nossa Senhora da Penha de Alegre
- Endereço: Rua Padre José Belotti, 47, Centro, Alegre.
- Bolos e Suas Variações (30)
- BAIXO GUANDU
- POLO 1: Auditório da Prefeitura de Baixo Guandu
- Endereço; Rua Fritz Von Lutzow, 217, Baixo Guandu.
- Recepcionista (30)
- BOA ESPERANÇA
- POLO 1: CRAS de Boa Esperança
- Endereço: Avenida São Paulo, 465, Nova Cidade, Boa Esperança.
- Confeitaria (25)
- BOM JESUS DO NORTE
- POLO 1: CRAS de Bom Jesus do Norte
- Endereço: Avenida Lucio Fraga, s/n, Vista Alegre, Bom Jesus do Norte.
- Costura (25)
- ITAPEMIRIM
- POLO 1: Associação de Pescadores e Armadores da Pesca do Distrito de Itaipava
- Endereço: Rua Nelcy Rocha Raposo, 365, Itapemirim.
- Maquiagem (25)
- IÚNA
- POLO 1: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
- Endereço: Avenida Deputado João Rios, 221, Quilombo, Iúna.
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas (40)
- MUNIZ FREIRE
- POLO 1: CRAS de Muniz Freire
- Endereço: Rua Francisco Antonio Lucio, s/n, Santa Terezinha, Muniz Freire.
- Bolos e Suas Variações (30)
- PEDRO CANÁRIO
- POLO 1: EMEF Prof. Guedes Alcoforado
- Endereço: Rua Mário Velho Silvares, 2/86, Centro, Pedro Canário.
- Auxiliar de Estoque e Armazenamento (30)
- PONTO BELO
- POLO 1: Quiosque da Praça Castanheiras
- Endereço: Praça das Castanheiras, Ponto Belo.
- Preparação de Salgados (30)
- SANTA LEOPOLDINA
- POLO 1: CRAS de Santa Leopoldina
- Endereço: Rua Cabo Milton, 111, Centro, Santa Leopoldina.
- Costura (30)
- VILA PAVÃO
- POLO 1: Secretaria de Agricultura
- Endereço: Rua Imigrantes, s/n, Ondina, Vila Pavão
- Cuidador de idosos (25)