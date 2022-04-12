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Aulas presenciais

Abertas 1.760 vagas em cursos de qualificação de graça no ES

Inscrições podem ser feitas até 25 de abril, no site do Qualificar ES; do total de oportunidades, 1.440 são para ampla concorrência e 320 somente para mulheres

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 15:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 abr 2022 às 15:25
Já estão abertas as inscrições para 1.760 vagas em cursos presenciais de qualificação profissional do Programa Qualificar ES, oferecidos pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento  do Espírito Santo (Sectides). Do total de oportunidades, 1.440 são para ampla concorrência e 320 somente para mulheres. As aulas são de graça. 
As oportunidades são destinadas a quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria.
Curso gratuito para área de confeitaria
Curso gratuito para área de confeitaria Crédito: Pixabay
De acordo com a Sectides, são 19 novos municípios capixabas contemplados. Com isso, o programa passa a atender, na modalidade presencial, um total de 60 cidades.
As inscrições podem ser feitas no site www.qualificar.es.gov.br até o dia 25 de abril. São permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos e em turnos diferentes.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula, morar no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.

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A classificação é realizada de acordo com a ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno. O resultado será divulgado no dia 5 de maio. As aulas começam em 7 de junho e serão presenciais.
No encerramento das atividades, as pessoas que concluírem cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.

CONFIRA OS CURSOS

  • APIACÁ
  • POLO 1:  CRAS de Apiacá
  • Endereço: Rua Euclides Francisco de Souza, s/nº, José Henriques, Apiacá.
  • Balconista de Farmácia (30)
  • Cuidador de Idosos (30)
  • Agente Comunitário de Saúde (30)
  • ALEGRE
  • POLO 1:  Igreja Católica Nossa Senhora da Penha  de Alegre
  • Endereço: Rua Padre José Belotti, 47, Centro, Alegre.
  • Confeitaria (30)
  • Preparação de Massas (30)
  • BAIXO GUANDU
  • POLO 1: Auditório da Prefeitura de Baixo Guandu
  • Endereço: Rua Fritz Von Lutzow, 217, Baixo Guandu.
  • Atendimento ao Cliente (30)
  • Técnico de Vendas (30)
  • BOA ESPERANÇA
  • POLO 1:  CRAS de Boa Esperança
  • Endereço: Avenida São Paulo, 465, Nova Cidade, Boa Esperança.
  • Panificação (25)
  • Preparação de Massas (25)
  • Recepcionista (25)
  • Atendimento ao Cliente (25)
  • Assistente Administrativo (25)
  • BOM JESUS DO NORTE
  • POLO 1: CRAS de Bom Jesus do Norte
  • Endereço: Avenida Lucio Fraga, s/n - Vista Alegre, Bom Jesus do Norte.
  • Confeccionador de Bolsas (25)
  • Costura (25)
  • CONCEIÇÃO DO CASTELO
  • POLO 1: CRAS de Conceição do Castelo
  • Endereço: Rodovia Deputado Antenor Hermínio Bassini, 610, Pedro Rigo, Conceição do Castelo.
  • Empreendedorismo: Criando e Planejando Negócios (30)
  • Marketing - Divulgando o Seu Negócio (30)
  • Assistente Administrativo (30)
  • DOMINGOS MARTINS
  • POLO 1: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Domingos Martins
  • Endereço: Travessa Xavier, s/n, Centro, Sede, Domingos Martins.
  • Marketing - Divulgando o Seu Negócio (30)
  • Operador de Caixa (30)
  • Assistente Administrativo (30)
  • GUAÇUÍ
  • POLO 1: Rotary Club Guaçuí
  • Endereço: Parque Industrial Aristides - Rua Pedro Couzi, s/n - Guaçuí.
  • Panificação (30)
  • Bolos e Suas Variações (30)
  • Confeitaria (30)
  • ITAPEMIRIM
  • POLO 1: Associação de Pescadores e Armadores da Pesca do Distrito de Itaipava
  • Endereço: Rua Nelcy Rocha Raposo, 365, Itapemirim.
  • Design de Sobrancelhas (25)
  • ITARANA
  • POLO 1: CRAS de Itarana
  • Endereço: Praça Carlos Pereira de Aguiar, s/nº, Centro, Itarana.
  • Cuidador de Idosos (30)
  • Cuidador Infantil (30)
  • Agente Comunitário de Saúde (30)
  • IÚNA
  • POLO 1:  Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
  • Endereço:  Avenida Deputado João Rios, 221, Quilombo, Iúna.
  • Empreendedorismo: Criando e Planejando Negócios (40)
  • Assistente Administrativo (40)
  • JAGUARÉ
  • POLO 1:  Centro de Capacitação Bem Viver
  • Endereço: Rua Uirapuru, s/n, Irmã Teresa, Jaguaré.
  • Marketing - Divulgando o Seu Negócio (30)
  • Assistente Administrativo (30)
  • Administração de Pequenos Negócios (30)
  • MUNIZ FREIRE
  • POLO 1: CRAS de Muniz Freire
  • Endereço: Rua Francisco Antonio Lucio, s/n, Santa Terezinha, Muniz Freire.
  • Panificação (30)
  • Preparação de Salgados (30)
  • PRESIDENTE KENNEDY
  • POLO 1: Auditório da Secretaria Municipal de Educação
  • Endereço: Rua São Salvador, s/n, Centro, Presidente Kennedy.
  • Assistente de Logística (30)
  • Assistente de Planejamento, Programação e Controle de Produção (30)
  • Auxiliar de Rotinas Administrativas (30)
  • PEDRO CANÁRIO
  • POLO 1: Escola Antiga Deusuita
  • Endereço: Rua São Roque, 113, Boa Vista, Pedro Canário.
  • Técnica de Vendas (30)
  • POLO 1: EMEF Professor Guedes Alcoforado
  • Endereço: Rua Mário Velho Silvares, 2/86 - Centro, Pedro Canário
  • Administração de Pequenos Negócios (30)
  • PONTO BELO
  • POLO 1: Quiosque da Praça Castanheiras
  • Endereço: Praça das Castanheiras, Ponto Belo.
  • Panificação (30)
  • Confeitaria (30)
  • SANTA LEOPOLDINA
  • POLO 1: CRAS de Santa Leopoldina 
  • Endereço: Rua Cabo Milton, 111, Centro, Santa Leopoldina.
  • Maquiagem (30)
  • Pizzaiolo (30)
  • Preparação de Salgados (30)
  • SÃO ROQUE
  • POLO 1: CRAS de São Roque do Canaã
  • Endereço: Rua Lourenço Roldi, 512, São Roquinho, São Roque do Canaã.
  • Balconista de Farmácia (30)
  • Cuidador de Idosos (30)
  • Cuidador Infantil (30)
  • VILA PAVÃO
  • POLO 1: Secretaria de Agricultura 
  • Endereço: Rua Imigrantes, s/n, Ondina, Vila Pavão.
  • Balconista de Farmácia (25)
  • Agente Comunitário de Saúde (25)

VAGAS DOS CURSOS QUALIFICAR ES MULHER

  • ALEGRE
  • POLO 1: Igreja Católica Nossa Senhora da Penha de Alegre
  • Endereço: Rua Padre José Belotti, 47, Centro, Alegre.
  • Bolos e Suas Variações (30)
  • BAIXO GUANDU
  • POLO 1: Auditório da Prefeitura de Baixo Guandu
  • Endereço; Rua Fritz Von Lutzow, 217, Baixo Guandu.
  • Recepcionista (30)
  • BOA ESPERANÇA
  • POLO 1: CRAS de Boa Esperança
  • Endereço: Avenida São Paulo, 465, Nova Cidade, Boa Esperança.
  • Confeitaria (25)
  • BOM JESUS DO NORTE
  • POLO 1: CRAS de Bom Jesus do Norte
  • Endereço: Avenida Lucio Fraga, s/n, Vista Alegre, Bom Jesus do Norte.
  • Costura (25)
  • ITAPEMIRIM
  • POLO 1: Associação de Pescadores e Armadores da Pesca do Distrito de Itaipava
  • Endereço: Rua Nelcy Rocha Raposo, 365, Itapemirim.
  • Maquiagem (25)
  • IÚNA
  • POLO 1: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
  • Endereço: Avenida Deputado João Rios, 221, Quilombo, Iúna.
  • Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas (40)
  • MUNIZ FREIRE
  • POLO 1: CRAS de Muniz Freire 
  • Endereço: Rua Francisco Antonio Lucio, s/n, Santa Terezinha, Muniz Freire.
  • Bolos e Suas Variações (30)
  • PEDRO CANÁRIO
  • POLO 1: EMEF Prof. Guedes Alcoforado
  • Endereço: Rua Mário Velho Silvares, 2/86, Centro, Pedro Canário.
  • Auxiliar de Estoque e Armazenamento (30)
  • PONTO BELO
  • POLO 1: Quiosque da Praça Castanheiras
  • Endereço: Praça das Castanheiras, Ponto Belo.
  • Preparação de Salgados (30)
  • SANTA LEOPOLDINA
  • POLO 1: CRAS de Santa Leopoldina 
  • Endereço: Rua Cabo Milton, 111, Centro, Santa Leopoldina.
  • Costura (30)
  • VILA PAVÃO
  • POLO 1: Secretaria de Agricultura 
  • Endereço: Rua Imigrantes, s/n, Ondina, Vila Pavão
  • Cuidador de idosos (25)

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