Já estão abertas as inscrições para 1.760 vagas em cursos presenciais de qualificação profissional do Programa Qualificar ES, oferecidos pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento do Espírito Santo (Sectides). Do total de oportunidades, 1.440 são para ampla concorrência e 320 somente para mulheres. As aulas são de graça.

As oportunidades são destinadas a quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria.

Curso gratuito para área de confeitaria Crédito: Pixabay

De acordo com a Sectides, são 19 novos municípios capixabas contemplados. Com isso, o programa passa a atender, na modalidade presencial, um total de 60 cidades.

As inscrições podem ser feitas no site www.qualificar.es.gov.br até o dia 25 de abril. São permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos e em turnos diferentes.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula, morar no município onde o curso será realizado e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.

Your browser does not support the audio element. Abertas 1.760 vagas em cursos de qualificação de graça no ES

A classificação é realizada de acordo com a ordem de inscrição até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno. O resultado será divulgado no dia 5 de maio. As aulas começam em 7 de junho e serão presenciais.

No encerramento das atividades, as pessoas que concluírem cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.

CONFIRA OS CURSOS

APIACÁ

POLO 1: CRAS de Apiacá

Endereço: Rua Euclides Francisco de Souza, s/nº, José Henriques, Apiacá.

Balconista de Farmácia (30)

Cuidador de Idosos (30)

Agente Comunitário de Saúde (30)

ALEGRE

POLO 1: Igreja Católica Nossa Senhora da Penha de Alegre

Endereço: Rua Padre José Belotti, 47, Centro, Alegre.

Confeitaria (30)

Preparação de Massas (30)

BAIXO GUANDU

POLO 1: Auditório da Prefeitura de Baixo Guandu

Endereço: Rua Fritz Von Lutzow, 217, Baixo Guandu.

Atendimento ao Cliente (30)

Técnico de Vendas (30)

BOA ESPERANÇA

POLO 1: CRAS de Boa Esperança

Endereço: Avenida São Paulo, 465, Nova Cidade, Boa Esperança.

Panificação (25)

Preparação de Massas (25)

Recepcionista (25)

Atendimento ao Cliente (25)

Assistente Administrativo (25)

BOM JESUS DO NORTE

POLO 1: CRAS de Bom Jesus do Norte

Endereço: Avenida Lucio Fraga, s/n - Vista Alegre, Bom Jesus do Norte.

Confeccionador de Bolsas (25)

Costura (25)

CONCEIÇÃO DO CASTELO

POLO 1: CRAS de Conceição do Castelo

Endereço: Rodovia Deputado Antenor Hermínio Bassini, 610, Pedro Rigo, Conceição do Castelo.

Empreendedorismo: Criando e Planejando Negócios (30)

Marketing - Divulgando o Seu Negócio (30)

Assistente Administrativo (30)

DOMINGOS MARTINS

POLO 1: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Domingos Martins

Endereço: Travessa Xavier, s/n, Centro, Sede, Domingos Martins.

Marketing - Divulgando o Seu Negócio (30)

Operador de Caixa (30)

Assistente Administrativo (30)

GUAÇUÍ

POLO 1: Rotary Club Guaçuí

Endereço: Parque Industrial Aristides - Rua Pedro Couzi, s/n - Guaçuí.

Panificação (30)

Bolos e Suas Variações (30)

Confeitaria (30)

ITAPEMIRIM

POLO 1: Associação de Pescadores e Armadores da Pesca do Distrito de Itaipava

Endereço: Rua Nelcy Rocha Raposo, 365, Itapemirim.

Design de Sobrancelhas (25)

ITARANA

POLO 1: CRAS de Itarana

Endereço: Praça Carlos Pereira de Aguiar, s/nº, Centro, Itarana.

Cuidador de Idosos (30)

Cuidador Infantil (30)

Agente Comunitário de Saúde (30)

IÚNA

POLO 1: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Endereço: Avenida Deputado João Rios, 221, Quilombo, Iúna.

Empreendedorismo: Criando e Planejando Negócios (40)

Assistente Administrativo (40)

JAGUARÉ

POLO 1: Centro de Capacitação Bem Viver

Endereço: Rua Uirapuru, s/n, Irmã Teresa, Jaguaré.

Marketing - Divulgando o Seu Negócio (30)

Assistente Administrativo (30)

Administração de Pequenos Negócios (30)

MUNIZ FREIRE

POLO 1: CRAS de Muniz Freire

Endereço: Rua Francisco Antonio Lucio, s/n, Santa Terezinha, Muniz Freire.

Panificação (30)

Preparação de Salgados (30)

PRESIDENTE KENNEDY

POLO 1: Auditório da Secretaria Municipal de Educação

Endereço: Rua São Salvador, s/n, Centro, Presidente Kennedy.

Assistente de Logística (30)

Assistente de Planejamento, Programação e Controle de Produção (30)

Auxiliar de Rotinas Administrativas (30)

PEDRO CANÁRIO

POLO 1: Escola Antiga Deusuita

Endereço: Rua São Roque, 113, Boa Vista, Pedro Canário.

Técnica de Vendas (30)

POLO 1: EMEF Professor Guedes Alcoforado

Endereço: Rua Mário Velho Silvares, 2/86 - Centro, Pedro Canário

Administração de Pequenos Negócios (30)

PONTO BELO

POLO 1: Quiosque da Praça Castanheiras

Endereço: Praça das Castanheiras, Ponto Belo.

Panificação (30)

Confeitaria (30)

SANTA LEOPOLDINA

POLO 1: CRAS de Santa Leopoldina

Endereço: Rua Cabo Milton, 111, Centro, Santa Leopoldina.

Maquiagem (30)

Pizzaiolo (30)

Preparação de Salgados (30)

SÃO ROQUE

POLO 1: CRAS de São Roque do Canaã

Endereço: Rua Lourenço Roldi, 512, São Roquinho, São Roque do Canaã.

Balconista de Farmácia (30)

Cuidador de Idosos (30)

Cuidador Infantil (30)

VILA PAVÃO

POLO 1: Secretaria de Agricultura

Endereço: Rua Imigrantes, s/n, Ondina, Vila Pavão.

Balconista de Farmácia (25)

Agente Comunitário de Saúde (25)

VAGAS DOS CURSOS QUALIFICAR ES MULHER

ALEGRE

POLO 1: Igreja Católica Nossa Senhora da Penha de Alegre

Endereço: Rua Padre José Belotti, 47, Centro, Alegre.

Bolos e Suas Variações (30)

BAIXO GUANDU

POLO 1: Auditório da Prefeitura de Baixo Guandu

Endereço; Rua Fritz Von Lutzow, 217, Baixo Guandu.

Recepcionista (30)

BOA ESPERANÇA

POLO 1: CRAS de Boa Esperança

Endereço: Avenida São Paulo, 465, Nova Cidade, Boa Esperança.

Confeitaria (25)

BOM JESUS DO NORTE

POLO 1: CRAS de Bom Jesus do Norte

Endereço: Avenida Lucio Fraga, s/n, Vista Alegre, Bom Jesus do Norte.

Costura (25)

ITAPEMIRIM

POLO 1: Associação de Pescadores e Armadores da Pesca do Distrito de Itaipava

Endereço: Rua Nelcy Rocha Raposo, 365, Itapemirim.

Maquiagem (25)

IÚNA

POLO 1: Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Endereço: Avenida Deputado João Rios, 221, Quilombo, Iúna.

Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas (40)

MUNIZ FREIRE

POLO 1: CRAS de Muniz Freire

Endereço: Rua Francisco Antonio Lucio, s/n, Santa Terezinha, Muniz Freire.

Bolos e Suas Variações (30)

PEDRO CANÁRIO

POLO 1: EMEF Prof. Guedes Alcoforado

Endereço: Rua Mário Velho Silvares, 2/86, Centro, Pedro Canário.

Auxiliar de Estoque e Armazenamento (30)

PONTO BELO

POLO 1: Quiosque da Praça Castanheiras

Endereço: Praça das Castanheiras, Ponto Belo.

Preparação de Salgados (30)

SANTA LEOPOLDINA

POLO 1: CRAS de Santa Leopoldina

Endereço: Rua Cabo Milton, 111, Centro, Santa Leopoldina.

Costura (30)