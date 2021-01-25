Abertas 1.436 vagas de emprego nas agências do Sine no ES

Trabalhadores que querem conseguir um emprego com carteira assinada devem ficar atentos às oportunidades oferecidas nas agências do Sine e do Trabalhador de todo o Espírito Santo. Ao todo, são 1.436 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade abertas nesta segunda-feira (25).
Há chances para atuar nas áreas de construção civil, saúde, supermercados, prestação de serviços, entre outros segmentos. Para se candidatar, basta observar a forma de atendimento de cada unidade. Algumas ainda não retornaram às atividades presenciais e recebem os currículos por e-mail. Neste caso, é necessário informar o nome do cargo no campo do assunto.
Há oportunidades também no interior do Estado. O Sine de Linhares iniciou a semana com 187 novas vagas para cargos como técnico de enfermagem, auxiliar de limpeza e pintor de acabamento.
Ainda no interior, estão abertas chances nos Sines de Cachoeiro de Itapemirim (140), Colatina (175), Anchieta (47), Aracruz (7), São Mateus (61) e Barra de São Francisco (14).
CONFIRA AS VAGAS
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura) e enviar para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código e o nome da vaga.
- Vagas: 291
- Açougueiro (8)
- Agente funerário (1)
- Ajudante de caminhão e armazém (5)
- Ajudante de carga e descarga (3)
- Ajudante de manutenção veicular (1)
- Amarrador de cargas (1)
- Arrematadeira (4)
- Artífice (3)
- Assistente financeiro (1)
- Assistente fiscal e financeiro (2)
- Assistente social (1)
- Assistente técnico nível III (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar administrativo operacional - setor de tráfego (1)
- Auxiliar de câmara fria (3)
- Auxiliar de depósito (3)
- Auxiliar de expedição (1)
- Auxiliar de mecânico (1)
- Auxiliar de serviços gerais (4)
- Auxiliar de serviços gerais indústria (13)
- Balconista de açougue (7)
- Balconista de farmácia (4)
- Cardiologista (1)
- Clínico geral (4)
- Conferente (3)
- Consultor de marketing digital (1)
- Costureira (4)
- Costureira de modinha (1)
- Cuidador em saúde mental (2)
- Departamento pessoal/ auxiliar administrativo (1)
- Dermatologista (1)
- Designer gráfico (2)
- Empacotador (4)
- Encarregado de perecíveis (1)
- Engenheiro de produção (2)
- Engenheiro mecânico (1)
- Estagiário técnico ou superior em administração (1)
- Estágio de marketing (2)
- Estágio sac – serviço de atendimento ao cliente (1)
- Estoquista (4)
- Farmacêutico (2)
- Fiscal de loja (1)
- Fiscal de segurança patrimonial (1)
- Fonoaudiólogo (2)
- Fresador (1)
- Funileiro / lanterneiro (2)
- Gestor ou analista de importação e exportação /venda e-commerce (1)
- Greidista (1)
- Instalador eletricista automotivo jr. (1)
- Instalador eletricista automotivo pl. (1)
- Jovem aprendiz (5)
- Manobrista (1)
- Marceneiro (1)
- Mecânico de refrigeração (2)
- Mecânico diesel (5)
- Mecânico industrial (2)
- Montador de veículos (2)
- Motorista (3)
- Motorista carreteiro (10)
- motorista cnh E (3)
- Motorista de caminhão (1)
- Motorista de guincho (1)
- Motorista entregador (1)
- Neurologista (1)
- Nutricionista (1)
- Operador de máquina de roupas (2)
- Operador de máquinas III (2)
- Operador de telemarketing (10)
- Pediatra (2)
- Perfumista (2)
- Pilotista (1)
- Pintor automotivo (1)
- Pintor automotivo (1)
- Pintor de veiculo automotivo - carreta (1)
- Promotor vendedor - Guarapari (1)
- Promotor vendedor - São Mateus (1)
- Psicólogo (1)
- Psiquiatra (2)
- Repositor de mercearia (4)
- Representante de atendimento (37)
- Serralheiro / necessário trabalhar em altura (1)
- Soldador (1)
- Supervisor de vendas pap (1)
- Técnico de manutenção – elétrica e refrigeração (1)
- Técnico em pães (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor - cobrir férias (1)
- Vendedor (5)
- Vendedor externo - Linhares (1)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor interno de pneus e lubrificantes (1)
- Vendedor técnico (4)
- Vendedora (1)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Ajudante de carga e descarga (1)
- Auxiliar administrativo (5)
- Embalador (13)
- Gari (1)
- Operador de call center (2)
- Representante de atendimento (23)
AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA
Como se cadastrar: os interessados devem procurar a sede da Agência do Trabalho, localizada em Viana Sede, próximo a Igreja Nossa Senhora da Conceição, de segunda a sexta-feira (13), das 08 às 17 horas, ou no balcão de atendimento da agência no prédio do É Pra Já.
- Vagas: 5
- Mecânico diesel (1)
- Moleiro (1)
- Pintor automotivo - carreta (1)
- Mecânico eletricista de caminhão (1)
- Operador de máquina industrial (1)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Serra, das 8h às 17h, de segunda a sexta.
- Vagas: 292
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante de obras - servente de pedreiro (5)
- Analista de exportação e importação (1)
- Arrematadeira (4)
- Auxiliar de escrituração fiscal (4)
- Auxiliar de pessoal (1)
- Auxiliar financeiro (1)
- Balanceiro - porteiro pcd (2)
- Caldeireiro de manutenção (1)
- Caldeireiro montador (6)
- Capoteiro (1)
- Chapeiro (1)
- Comprador (1)
- Controlador de pragas (1)
- Costureira (1)
- Costureira de máquina reta (5)
- Cozinheiro geral (2)
- Desenhista industrial gráfico (2)
- Eletricista (5)
- Eletricista de veículos de máquinas operatrizes (1)
- Encarregado de cozinha (1)
- Engenheiro de produção (2)
- Estoquista (1)
- Lavador de roupas (1)
- Marceneiro de móveis (2)
- Mecânico de bicicleta (1)
- Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (140)
- Mecânico de refrigeração 1)
- Mecânico de veículos (1)
- Metalizador (1)
- Motorista carreteiro (2)
- Motorista de caminhão (1)
- Nutricionista (1)
- Operador de caminhão operador de equipamentos II (2)
- Operador de máquina de corte de roupas (2)
- Operador de retroescavadeira (3)
- Operador de tratores diversos (5)
- Pedreiro (8)
- Psicólogo clínico (2)
- Psicopedagogo (2)
- Retificador (2)
- Soldador (40)
- Técnico de refrigeração (1)
- Técnico de saneamento (1)
- Técnico em automação industrial (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Terapeuta ocupacional (2)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor (1)
- Vendedor de serviços (1)
- Vendedor porta à porta (15)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: as oportunidades são divulgadas online, por meio do site da PMV no link Trabalha Vix. Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade on-line no aplicativo Sine Fácil. Em casos de necessidade, o trabalhador da Capital pode ligar para o número (27) 3132-5310 e fazer o agendamento prévio para o atendimento.
- Vagas: 53
- Analista contábil (1)
- Analista fiscal (1)
- Atendente de lanchonete PCD (2)
- Auxiliar mecânico de refrigeração (2)
- Balconista (1)
- Bombeiro hidráulico (3)
- Carpinteiro (1)
- Coordenador de obras (1)
- Costureira em geral (1)
- Eletricista (5)
- Gerente comercial (1)
- Lavador de automóveis (2)
- Mecânico de motocicletas (1)
- Mestre de obras (1)
- Oficial de manutenção (1)
- Pedreiro (2)
- Pedreiro de acabamento (5)
- Técnico de edificações (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor de consórcio (20)
SINE DE CARIACICA
Como se inscrever: os interessados devem procurar a agência que fica na Av. Aloizio Santos, 500, Santo André.
- Vagas: 164
- Açougueiro (1)
- Ajudante de obras (4)
- Atendente de mesa (50)
- Auxiliar de cozinha (50)
- Auxiliar de limpeza (10)
- Auxiliar de produção (1)
- Coordenador de restaurante (10)
- Cortador (1)
- Eletricista de baixa tensão (1)
- Eletricista de veículos (1)
- Gari (3)
- Jardineiro (1)
- Mecânico diesel (3)
- Mecânico de refrigeração (1)
- Motorista carreteiro (4)
- Motorista de guincho (1)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Pedreiro (4)
- Pizzaiolo (1)
- Serigrafista (1)
- Vendedor permissionário (15)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro. O atendimento ocorre das 8 às 12 horas.
- Vagas: 47
- Agente de crédito (1)
- Ajudante de obras (5)
- Armador oficial (5)
- Auxiliar de produção (5)
- Auxiliar de recursos humanos (1)
- Auxiliar mecânico de refrigeração (1)
- Bombeiro civil (1)
- Cabeleireiro (2)
- Carpinteiro oficial (5)
- Despachante aduaneiro (1)
- Estagiário administração (1)
- Estagiário de engenharia civil (1)
- Estagiário de rh (1)
- Gerente de produção (1)
- Mecânico montador (3)
- Operador de escavadeira (5)
- Rasteleiro (2)
- Serviços gerais / doméstica (1)
- Soldador (3)
- Vendedor interno (2)
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o trabalhador deve enviar o currículos para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 7
- Cuidador de idosos (1)
- Mecânico automotivo (1)
- Mecânico de refrigeração (2)
- Motorista socorrista (1)
- Técnico enfermagem do trabalho (1)
- Técnico em edificações (1)
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected].
- Vagas: 14
- Agente funerário (1)
- Atendente de padaria (2)
- Bobinador eletricista (1)
- Churrasqueiro (1)
- Costureira em geral (1)
- Garçom (1)
- Salgadeiro (1)
- Secretária executiva (1)
- Serralheiro (1)
- Técnico agrícola (1)
- Técnico em informática (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Vendedor interno (1)
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que fica na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu.
- Vagas: 140
- Acabador de mármore e granito (4)
- Auxiliar de carregamento (10)
- Ajudante de serrador (1)
- Atendente de lanchonete (50)
- Auxiliar de cozinha (50)
- Auxiliar de linha de produção (5)
- Classificador de minérios (4)
- Coordenador de restaurante (10)
- Cortador de mármore (4)
- Costureira profissional (1)
- Mecânico de manutenção de máquina industrial (2)
- Montador de artefatos de madeira (1)
- Operador de empilhadeira (6)
- Operador de ponte rolante (3)
- Polidor de mármore (5)
- Resinador (1)
- Polidor de pedras (1)
- Resinador (1)
- Salgadeiro (2)
- Serrador de mármore (1)
- Soldador (1)
- Supervisor de logística (3)
- Torneiro mecânico (1)
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: [email protected] ou [email protected]
- Vagas: 175
- Acabador de mármore e granito (3)
- Agente de serviços externos (1)
- Atendente para lanchonete (1)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de limpeza (1)
- Ajudante de linha de produção (44)
- Auxiliar de soldador (2)
- Auxiliar técnico (2)
- Atendente de balcão (1)
- Babá (1)
- Bombeiro civil (1)
- Caldeireiro (1)
- Churrasqueiro (1)
- Consultor de vendas (3)
- Costureira de máquina industrial (10)
- Costureira máquina reta (1)
- Costureira em geral (1)
- Eletricista (1)
- Eletricista de manutenção (1)
- Empacotador à mão (1)
- Empregada doméstica (3)
- Encarregado de produção (1)
- Enfestador de tecidos (1)
- Entregador de gás (1)
- Gerente comercial (1)
- Gerente de produção (1)
- Lavador de veículos (1)
- Marceneiro (3)
- Mecânico alinhador (2)
- Mecânico de autos (1)
- Mecânico de manutenção de motos (1)
- Mecânico manutenção de máquinas industriais (1)
- Motorista de automóveis (1)
- Motorista de caminhão (10)
- Motorista de caminhão pipa (1)
- Motorista de caminhão guincho (1)
- Operador de máquina de corte de roupas (2)
- Operador de máquina de bordado (3)
- Operador de produção (20)
- Operador de ponte rolante (1)
- Polidor de granitos (1)
- Representante comercial (2)
- Serralheiro (1)
- Soldador (13)
- Técnico em segurança (2)
- Técnico em zootecnia (1)
- Torneiro mecânico (1)
- Vendedor de comércio atacadista (1)
- Vendedor externo porta-porta (12)
- Vendedor de serviços (1)
- Vendedor pracista (1)
- Vendedor interno (3)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, na Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 187
- Agente de relacionamento (4)
- Ajudante de solda (8)
- Analista contábil fiscal (1)
- Analista departamento pessoal (1)
- Auxiliar de elétrica industrial (2)
- Auxiliar de engenharia / edificações (3)
- Auxiliar de limpeza (21)
- Auxiliar de dentista (1)
- Balconista de açougue (1)
- Bombeiro hidráulico (2)
- Camareira (2)
- Chapista lanchonete (2)
- eletricista (3)
- Eletricista industrial (2)
- Eletricista predial (1)
- Engenheiro agricola (1)
- Garçom (1)
- Gesseiro gesso liso (2)
- Gesseiro gesso em placa (3)
- Maqueiro (6)
- Marceneiro (2)
- Mecânico industrial (4)
- Motorista de munk (1)
- Operador de empilhadeira (1)
- Operador de ponte rolante (1)
- Oficial manutenção predial (1)
- Pedreiro de cerâmica (10
- Pedreiro reboco interno (10)
- Pedreiro oficial (6)
- Pintor de acabamento (15)
- Recepcionista (5)
- Serralheiro (1)
- Supervisor pós venda (1)
- Técnico de enfermagem (60)
- Trocador de óleo (1)
- Vendedor interno (1)
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 61
- Auxiliar contábil (1)
- Auxiliar de departamento pessoal (1)
- Auxiliar de departamento fiscal (1)
- Auxiliar de manutenção I (5)
- Auxiliar de montagem (2)
- Auxiliar de saúde (1)
- Auxiliar de obras (1)
- Comprador (1)
- Costureira (3)
- Eletricista (8)
- Encarregado da área (1)
- Instalador (2)
- Instalador de alto falante e alarme (1)
- Marceneiro (1)
- Mecânico alinhador (1)
- Mestre de obras (1)
- Operador de equipamentos (2)
- Panfleteiro (2)
- Secretária (1)
- Recepcionista (1)
- Técnico em eletrotécnica (1)
- Técnico em refrigeração automotiva (1)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Técnico em enfermagem do trabalho (1)
- Vendedor interno (1)
- Vendedor externo (18)