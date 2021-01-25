Abertas 1.436 vagas de emprego nas agências do Sine no ES

Oportunidades para trabalhar com carteira assinada estão disponíveis nas agência do Sine Crédito: Fernando Madeira

Trabalhadores que querem conseguir um emprego com carteira assinada devem ficar atentos às oportunidades oferecidas nas agências do Sine e do Trabalhador de todo o Espírito Santo . Ao todo, são 1.436 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade abertas nesta segunda-feira (25).

Há chances para atuar nas áreas de construção civil, saúde, supermercados, prestação de serviços, entre outros segmentos. Para se candidatar, basta observar a forma de atendimento de cada unidade. Algumas ainda não retornaram às atividades presenciais e recebem os currículos por e-mail. Neste caso, é necessário informar o nome do cargo no campo do assunto.

Na Grande Vitória, são 291 chances na Agência do Trabalhador de Cariacica , 292 no Sine da Serra , cinco na Agência do Trabalhador de Viana e 164 no Sine de Cariacica.

Há oportunidades também no interior do Estado. O Sine de Linhares iniciou a semana com 187 novas vagas para cargos como técnico de enfermagem, auxiliar de limpeza e pintor de acabamento.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura) e enviar para o e-mail [email protected], colocando no campo assunto o código e o nome da vaga. os candidatos devem preencher o formulário (disponível no site da prefeitura) e enviar para o e-mail, colocando no campo assunto o código e o nome da vaga.

Vagas: 291

Açougueiro (8)

Agente funerário (1)

Ajudante de caminhão e armazém (5)

Ajudante de carga e descarga (3)

Ajudante de manutenção veicular (1)

Amarrador de cargas (1)

Arrematadeira (4)

Artífice (3)

Assistente financeiro (1)

Assistente fiscal e financeiro (2)

Assistente social (1)

Assistente técnico nível III (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar administrativo operacional - setor de tráfego (1)

Auxiliar de câmara fria (3)

Auxiliar de depósito (3)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de serviços gerais (4)

Auxiliar de serviços gerais indústria (13)

Balconista de açougue (7)

Balconista de farmácia (4)

Cardiologista (1)

Clínico geral (4)

Conferente (3)

Consultor de marketing digital (1)

Costureira (4)

Costureira de modinha (1)

Cuidador em saúde mental (2)

Departamento pessoal/ auxiliar administrativo (1)

Dermatologista (1)

Designer gráfico (2)

Empacotador (4)

Encarregado de perecíveis (1)

Engenheiro de produção (2)

Engenheiro mecânico (1)

Estagiário técnico ou superior em administração (1)

Estágio de marketing (2)

Estágio sac – serviço de atendimento ao cliente (1)

Estoquista (4)

Farmacêutico (2)

Fiscal de loja (1)

Fiscal de segurança patrimonial (1)

Fonoaudiólogo (2)

Fresador (1)

Funileiro / lanterneiro (2)

Gestor ou analista de importação e exportação /venda e-commerce (1)

Greidista (1)

Instalador eletricista automotivo jr. (1)

Instalador eletricista automotivo pl. (1)

Jovem aprendiz (5)

Manobrista (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Mecânico diesel (5)

Mecânico industrial (2)

Montador de veículos (2)

Motorista (3)

Motorista carreteiro (10)

motorista cnh E (3)

Motorista de caminhão (1)

Motorista de guincho (1)

Motorista entregador (1)

Neurologista (1)

Nutricionista (1)

Operador de máquina de roupas (2)

Operador de máquinas III (2)

Operador de telemarketing (10)

Pediatra (2)

Perfumista (2)

Pilotista (1)

Pintor automotivo (1)

Pintor automotivo (1)

Pintor de veiculo automotivo - carreta (1)

Promotor vendedor - Guarapari (1)

Promotor vendedor - São Mateus (1)

Psicólogo (1)

Psiquiatra (2)

Repositor de mercearia (4)

Representante de atendimento (37)

Serralheiro / necessário trabalhar em altura (1)

Soldador (1)

Supervisor de vendas pap (1)

Técnico de manutenção – elétrica e refrigeração (1)

Técnico em pães (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor - cobrir férias (1)

Vendedor (5)

Vendedor externo - Linhares (1)

Vendedor interno (1)

Vendedor interno de pneus e lubrificantes (1)

Vendedor técnico (4)

Vendedora (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga (1)

Auxiliar administrativo (5)

Embalador (13)

Gari (1)

Operador de call center (2)

Representante de atendimento (23)

AGÊNCIA DO TRABALHO DE VIANA

Como se cadastrar: os interessados devem procurar a sede da Agência do Trabalho, localizada em Viana Sede, próximo a Igreja Nossa Senhora da Conceição, de segunda a sexta-feira (13), das 08 às 17 horas, ou no balcão de atendimento da agência no prédio do É Pra Já.

Vagas: 5

Mecânico diesel (1)

Moleiro (1)

Pintor automotivo - carreta (1)

Mecânico eletricista de caminhão (1)

Operador de máquina industrial (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que fica na Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Serra, das 8h às 17h, de segunda a sexta.

Vagas: 292

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras - servente de pedreiro (5)

Analista de exportação e importação (1)

Arrematadeira (4)

Auxiliar de escrituração fiscal (4)

Auxiliar de pessoal (1)

Auxiliar financeiro (1)

Balanceiro - porteiro pcd (2)

Caldeireiro de manutenção (1)

Caldeireiro montador (6)

Capoteiro (1)

Chapeiro (1)

Comprador (1)

Controlador de pragas (1)

Costureira (1)

Costureira de máquina reta (5)

Cozinheiro geral (2)

Desenhista industrial gráfico (2)

Eletricista (5)

Eletricista de veículos de máquinas operatrizes (1)

Encarregado de cozinha (1)

Engenheiro de produção (2)

Estoquista (1)

Lavador de roupas (1)

Marceneiro de móveis (2)

Mecânico de bicicleta (1)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (140)

Mecânico de refrigeração 1)

Mecânico de veículos (1)

Metalizador (1)

Motorista carreteiro (2)

Motorista de caminhão (1)

Nutricionista (1)

Operador de caminhão operador de equipamentos II (2)

Operador de máquina de corte de roupas (2)

Operador de retroescavadeira (3)

Operador de tratores diversos (5)

Pedreiro (8)

Psicólogo clínico (2)

Psicopedagogo (2)

Retificador (2)

Soldador (40)

Técnico de refrigeração (1)

Técnico de saneamento (1)

Técnico em automação industrial (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Terapeuta ocupacional (2)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor (1)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor porta à porta (15)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: as oportunidades são divulgadas online, por meio do site da PMV no as oportunidades são divulgadas online, por meio do site da PMV no link Trabalha Vix . Na ferramenta, caso o trabalhador tenha o perfil da vaga ofertada, é possível ter acesso a um passo a passo de como acessar a oportunidade on-line no aplicativo Sine Fácil. Em casos de necessidade, o trabalhador da Capital pode ligar para o número (27) 3132-5310 e fazer o agendamento prévio para o atendimento.

Vagas: 53

Analista contábil (1)

Analista fiscal (1)

Atendente de lanchonete PCD (2)

Auxiliar mecânico de refrigeração (2)

Balconista (1)

Bombeiro hidráulico (3)

Carpinteiro (1)

Coordenador de obras (1)

Costureira em geral (1)

Eletricista (5)

Gerente comercial (1)

Lavador de automóveis (2)

Mecânico de motocicletas (1)

Mestre de obras (1)

Oficial de manutenção (1)

Pedreiro (2)

Pedreiro de acabamento (5)

Técnico de edificações (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor de consórcio (20)

SINE DE CARIACICA

Como se inscrever: os interessados devem procurar a agência que fica na Av. Aloizio Santos, 500, Santo André.

Vagas: 164

Açougueiro (1)

Ajudante de obras (4)

Atendente de mesa (50)

Auxiliar de cozinha (50)

Auxiliar de limpeza (10)

Auxiliar de produção (1)

Coordenador de restaurante (10)

Cortador (1)

Eletricista de baixa tensão (1)

Eletricista de veículos (1)

Gari (3)

Jardineiro (1)

Mecânico diesel (3)

Mecânico de refrigeração (1)

Motorista carreteiro (4)

Motorista de guincho (1)

Operador de retroescavadeira (1)

Pedreiro (4)

Pizzaiolo (1)

Serigrafista (1)

Vendedor permissionário (15)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, que fica na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro. O atendimento ocorre das 8 às 12 horas.

Vagas: 47

Agente de crédito (1)

Ajudante de obras (5)

Armador oficial (5)

Auxiliar de produção (5)

Auxiliar de recursos humanos (1)

Auxiliar mecânico de refrigeração (1)

Bombeiro civil (1)

Cabeleireiro (2)

Carpinteiro oficial (5)

Despachante aduaneiro (1)

Estagiário administração (1)

Estagiário de engenharia civil (1)

Estagiário de rh (1)

Gerente de produção (1)

Mecânico montador (3)

Operador de escavadeira (5)

Rasteleiro (2)

Serviços gerais / doméstica (1)

Soldador (3)

Vendedor interno (2)

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o trabalhador deve enviar o currículos para o e-mail: [email protected]. o trabalhador deve enviar o currículos para o e-mail:

Vagas: 7

Cuidador de idosos (1)

Mecânico automotivo (1)

Mecânico de refrigeração (2)

Motorista socorrista (1)

Técnico enfermagem do trabalho (1)

Técnico em edificações (1)

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: currí[email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail:

Vagas: 14

Agente funerário (1)

Atendente de padaria (2)

Bobinador eletricista (1)

Churrasqueiro (1)

Costureira em geral (1)

Garçom (1)

Salgadeiro (1)

Secretária executiva (1)

Serralheiro (1)

Técnico agrícola (1)

Técnico em informática (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que fica na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 140

Acabador de mármore e granito (4)

Auxiliar de carregamento (10)

Ajudante de serrador (1)

Atendente de lanchonete (50)

Auxiliar de cozinha (50)

Auxiliar de linha de produção (5)

Classificador de minérios (4)

Coordenador de restaurante (10)

Cortador de mármore (4)

Costureira profissional (1)

Mecânico de manutenção de máquina industrial (2)

Montador de artefatos de madeira (1)

Operador de empilhadeira (6)

Operador de ponte rolante (3)

Polidor de mármore (5)

Resinador (1)

Polidor de pedras (1)

Resinador (1)

Salgadeiro (2)

Serrador de mármore (1)

Soldador (1)

Supervisor de logística (3)

Torneiro mecânico (1)

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: [email protected] ou [email protected] os interessados devem enviar o currículos para o e-mail:

Vagas: 175

Acabador de mármore e granito (3)

Agente de serviços externos (1)

Atendente para lanchonete (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de limpeza (1)

Ajudante de linha de produção (44)

Auxiliar de soldador (2)

Auxiliar técnico (2)

Atendente de balcão (1)

Babá (1)

Bombeiro civil (1)

Caldeireiro (1)

Churrasqueiro (1)

Consultor de vendas (3)

Costureira de máquina industrial (10)

Costureira máquina reta (1)

Costureira em geral (1)

Eletricista (1)

Eletricista de manutenção (1)

Empacotador à mão (1)

Empregada doméstica (3)

Encarregado de produção (1)

Enfestador de tecidos (1)

Entregador de gás (1)

Gerente comercial (1)

Gerente de produção (1)

Lavador de veículos (1)

Marceneiro (3)

Mecânico alinhador (2)

Mecânico de autos (1)

Mecânico de manutenção de motos (1)

Mecânico manutenção de máquinas industriais (1)

Motorista de automóveis (1)

Motorista de caminhão (10)

Motorista de caminhão pipa (1)

Motorista de caminhão guincho (1)

Operador de máquina de corte de roupas (2)

Operador de máquina de bordado (3)

Operador de produção (20)

Operador de ponte rolante (1)

Polidor de granitos (1)

Representante comercial (2)

Serralheiro (1)

Soldador (13)

Técnico em segurança (2)

Técnico em zootecnia (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor de comércio atacadista (1)

Vendedor externo porta-porta (12)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor pracista (1)

Vendedor interno (3)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, na Avenida Governador Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 187

Agente de relacionamento (4)

Ajudante de solda (8)

Analista contábil fiscal (1)

Analista departamento pessoal (1)

Auxiliar de elétrica industrial (2)

Auxiliar de engenharia / edificações (3)

Auxiliar de limpeza (21)

Auxiliar de dentista (1)

Balconista de açougue (1)

Bombeiro hidráulico (2)

Camareira (2)

Chapista lanchonete (2)

eletricista (3)

Eletricista industrial (2)

Eletricista predial (1)

Engenheiro agricola (1)

Garçom (1)

Gesseiro gesso liso (2)

Gesseiro gesso em placa (3)

Maqueiro (6)

Marceneiro (2)

Mecânico industrial (4)

Motorista de munk (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de ponte rolante (1)

Oficial manutenção predial (1)

Pedreiro de cerâmica (10

Pedreiro reboco interno (10)

Pedreiro oficial (6)

Pintor de acabamento (15)

Recepcionista (5)

Serralheiro (1)

Supervisor pós venda (1)

Técnico de enfermagem (60)

Trocador de óleo (1)

Vendedor interno (1)

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected]. os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: