Alguns detalhes são importantes em um currículo, mas o profissional que não fica atento a eles pode correr o risco de perder a tão sonhada vaga de emprego . Entretanto, é necessário ter cuidado para não colocar informações demais ou de menos.

Uma pesquisa do Banco Nacional de Empregos (BNE), divulgada em novembro de 2021, apontou que metade dos recrutadores costuma eliminar um currículo em até 20 segundos. Por tanto, ter cuidado na hora de enviar um documento pode aumentar suas chances de ser chamado para uma entrevista.

Erros no currículo que podem comprometer a vaga de emprego Crédito: Freepik

Your browser does not support the audio element. 8 erros no currículo que podem comprometer sua vaga de emprego

O mesmo estudo indicou que pelo menos quatro das rejeições acontecem por conta de erros de Português. Eles podem ser ortográficos, gramaticais ou até de digitação. Enviar o currículo assim causa a impressão de que houve descuido ou desleixo. Portanto, tenha capricho e cuidado na hora de colocar seus dados no papel.

De acordo com a Rhopen, empresa de recrutamento de profissionais, primeiramente não se usa mais o termo "Curriculum Vitae”. A orientação é começar o documento com o nome. Outra observação da plataforma é mencionar em que área ou cargo o trabalhador pretende atuar.

Foto, estado civil, endereço completo, número de documentos, nome dos pais e informações sobre o motivo da saída de empregos anteriores devem ficar de fora. O histórico profissional deve estar listado do mais atual para o mais antigo.

DICAS PARA NÃO ERRAR NO CURRÍCULO

Português Não use o termo “curriculum vitae”. O currículo já pode começar com o seu nome e dados pessoais relevantes. Inclua foto apenas se a vaga exigir. Caso contrário, opte por não colocar. Dados pessoais, como número de documentos, estado civil e informações familiares são irrelevantes. Então evite colocá-los. A pretensão salarial deve ser incluída apenas quando a contratante solicitar. O tema pode ser tratado na hora na entrevista pessoal. Fique atento ao inserir cursos desatualizados, principalmente se você já tem uma qualificação maior ou atualização mais nova. Não há necessidade de informar habilidades comportamentais ou elogios de superiores. Caso tenha possibilidade, cite essas informações na entrevista. Mas sempre com bastante parcimônia. Não perca tempo citando pessoas como referências profissionais. Essa informação só deve ser incluída quando for requisitada. Erros ortográficos, gramaticais ou até de digitação podem causar a impressão de que houve descuido ou desleixo. Revise com atenção antes de enviar o currículo.