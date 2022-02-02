707 vagas de estágio abertas no ES com bolsa de até R$ 2,2 mil

As bolsas podem chegar a R$ 2,2 mil mensais. Os estagiários também recebem outros benefícios como vale-transporte e auxílio-alimentação.

Para se candidatar, basta o candidato fazer o cadastro nas páginas das instituições responsáveis pelo recrutamento de estudantes.

Oportunidade de estágio em empresas do Espírito Santo Crédito: Pixabay

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JOVEM VALOR

Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas: 71. As oportunidades estão distribuídas na Grande Vitória e no interior do Estado.

Cursos:

Ensino Médio (19 vagas em Vitória, 17 em Vila Velha, 12 na Serra, 5 em Cariacica, 12 em Linhares e 1 em Aracruz)

Técnico em Automação Mecânica (1 em Linhares)

Marketing (1 em Vitória)

Publicidade e Propaganda (1 em Vitória)

Letras Inglês (2 em Vitória)

Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 500 para alunos de ensino médio, de R$ 600 a R$ 700 para os de ensino técnico e de R$ 800 a R$ 1 mil para estudantes de cursos superiores.

IEL-ES

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas: 86 para atuação em empresas de Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra e Castelo.

Cursos:

Administração

Arquitetura

Biblioteconomia

Ciências Contábeis

Design de Interiores

Design de Interiores

Design Gráfico/Desenho Industrial

Engenharia Civil

Engenharia da Computação

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia de Produção

Engenharia Sanitária e Ambiental

Jornalismo

Marketing

Pedagogia

Publicidade e Propaganda

Técnico em Automação Industrial

Técnico em Edificações

Técnico em Eletrônica

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Estradas

Técnico em Geoprocessamento

Técnico em Logística

Técnico em Química

Ensino Médio

Bolsas: variam entre R$ 600 e R$ 1.200.

SUPER ESTÁGIOS

Como se candidatar: os interessados devem acessar o os interessados devem acessar o site

Vagas: 159, distribuídas por Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, São Mateus, Colatina, Aracruz, Afonso Cláudio.

Cursos:

Ensino médio: todas as séries

Técnico em Administração

Técnico em Marketing

Técnico em Vendas

Técnico em Mecânica

Técnico em mecânica industrial

Técnico em Contabilidade

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Logística

Técnico em Informática

Técnico em Hospedagem

Técnico em Hotelaria

Técnico em Mecânica Industrial

Técnico em Eletromecânica

Técnico em Auxiliar Administrativo

Técnico em Secretariado

Técnico em Enfermagem

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Gastronomia

Técnico em Gerência em Saúde

Técnico em Edificações

Pedagogia

Marketing

Design Gráfico

Publicidade e Propaganda

Administração

Ciências Contábeis

Recursos Humanos

Logística

Cinema e mídias digitais

Marketing Digital

Educação Física e Esporte

Ciências da Computação

Sistemas de Informação

Gastronomia

Comunicação e Marketing

Direito

Engenharia Civil

Letras - Português

Letras – Inglês

Letras

Engenharia Mecânica

Jornalismo

Gestão Recursos Humanos

Gestão Comercial e Marketing

Comunicação Social – Jornalismo

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Comércio Exterior

Informática- Programação

Comunicação em Mídias Digitais

Matemática

Matemática Aplicada e Computacional

Geografia

História

Ciências Biológicas

Psicologia

Tecnologia da Informação

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Farmácia

Gestão de Turismo

Ciências Econômicas

Matemática Aplicada e Computacional

Gestão Estratégica de Pessoas

Departamento Pessoal

Nutrição

Comunicação Social - Rádio e TV

Odontologia

Arquivologia

Química

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia da Computação

Biblioteconomia

Enfermagem

Contabilidade com Ênfase em Tributos

Gestão Fiscal e Tributária

Artes Plásticas

Pós-graduação em Administração

Pós-graduação em Administração Financeira e Orçamentária

Pós-graduação em Administração de Empresas

Bolsas: variam entre R$ 400 e R$ 2,2 mil.

CIEE

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no : os interessados devem fazer o cadastro no site

Vagas: 391

Cursos:

Administração (40)

Ciências Contábeis (20)

Ciências Econômicas (10)

Engenharia Metalúrgica (1)

Engenharia de Produção (5)

Tecnologia em Gestão Comercial (10)

Logística / Tecnologia em Logística (2)

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (2)

Pedagogia (20)

Licenciatura em Artes Visuais (20)

Licenciatura em Artes (20)

Licenciatura em História (20)

Licenciatura em Geografia (20)

Licenciatura em Matemática (20)

Licenciatura Educação Física / Educação Física (20)

Licenciatura em Ciências Biológicas (20)

Licenciatura em Letras Português (20)

Licenciatura em Letras Português e Inglês (20)

Licenciatura em Letras Português e Literatura (20)

Licenciatura em Letras Português e Francês (20)

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia Em Marketing (14)

Sistemas de Informação / Ciência da Computação (5)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (5)

Ensino Médio (5)

Técnico em Administração (20)

Técnico em Logística (2)

Técnico em Segurança do Trabalho (2)

Técnico em Enfermagem (3)

Técnico em Eletrotécnica (2)

Técnico em Mecânica (3)