707 vagas de estágio abertas no ES com bolsa de até R$ 2,2 mil

Estudantes de níveis médio, técnico e superior, além de alunos de pós-graduação já podem se inscrever em uma das 707 vagas de estágio abertas no Espírito Santo. As oportunidades são para atuação em empresas da Grande Vitória, Linhares, Aracruz, Castelo, São Mateus, Colatina e Afonso Cláudio.
As bolsas podem chegar a R$ 2,2 mil mensais. Os estagiários também recebem outros benefícios como vale-transporte e auxílio-alimentação.
Para se candidatar, basta o candidato fazer o cadastro nas páginas das instituições responsáveis pelo recrutamento de estudantes.
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Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Vagas: 71. As oportunidades estão distribuídas na Grande Vitória e no interior do Estado.
- Cursos:
- Ensino Médio (19 vagas em Vitória, 17 em Vila Velha, 12 na Serra, 5 em Cariacica, 12 em Linhares e 1 em Aracruz)
- Técnico em Automação Mecânica (1 em Linhares)
- Marketing (1 em Vitória)
- Publicidade e Propaganda (1 em Vitória)
- Letras Inglês (2 em Vitória)
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 500 para alunos de ensino médio, de R$ 600 a R$ 700 para os de ensino técnico e de R$ 800 a R$ 1 mil para estudantes de cursos superiores.
IEL-ES
Vagas: 86 para atuação em empresas de Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra e Castelo.
- Cursos:
- Administração
- Arquitetura
- Biblioteconomia
- Ciências Contábeis
- Design de Interiores
- Design de Interiores
- Design Gráfico/Desenho Industrial
- Engenharia Civil
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Controle e Automação
- Engenharia de Produção
- Engenharia Sanitária e Ambiental
- Jornalismo
- Marketing
- Pedagogia
- Publicidade e Propaganda
- Técnico em Automação Industrial
- Técnico em Edificações
- Técnico em Eletrônica
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Estradas
- Técnico em Geoprocessamento
- Técnico em Logística
- Técnico em Química
- Ensino Médio
Bolsas: variam entre R$ 600 e R$ 1.200.
SUPER ESTÁGIOS
Como se candidatar: os interessados devem acessar o site.
Vagas: 159, distribuídas por Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, São Mateus, Colatina, Aracruz, Afonso Cláudio.
- Cursos:
- Ensino médio: todas as séries
- Técnico em Administração
- Técnico em Marketing
- Técnico em Vendas
- Técnico em Mecânica
- Técnico em mecânica industrial
- Técnico em Contabilidade
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Técnico em Logística
- Técnico em Informática
- Técnico em Hospedagem
- Técnico em Hotelaria
- Técnico em Mecânica Industrial
- Técnico em Eletromecânica
- Técnico em Auxiliar Administrativo
- Técnico em Secretariado
- Técnico em Enfermagem
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Gastronomia
- Técnico em Gerência em Saúde
- Técnico em Edificações
- Pedagogia
- Marketing
- Design Gráfico
- Publicidade e Propaganda
- Administração
- Ciências Contábeis
- Recursos Humanos
- Logística
- Cinema e mídias digitais
- Marketing Digital
- Educação Física e Esporte
- Ciências da Computação
- Sistemas de Informação
- Gastronomia
- Comunicação e Marketing
- Direito
- Engenharia Civil
- Letras - Português
- Letras – Inglês
- Letras
- Engenharia Mecânica
- Jornalismo
- Gestão Recursos Humanos
- Gestão Comercial e Marketing
- Comunicação Social – Jornalismo
- Engenharia de Produção
- Engenharia Elétrica
- Comércio Exterior
- Informática- Programação
- Comunicação em Mídias Digitais
- Matemática
- Matemática Aplicada e Computacional
- Geografia
- História
- Ciências Biológicas
- Psicologia
- Tecnologia da Informação
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Farmácia
- Gestão de Turismo
- Ciências Econômicas
- Matemática Aplicada e Computacional
- Gestão Estratégica de Pessoas
- Departamento Pessoal
- Nutrição
- Comunicação Social - Rádio e TV
- Odontologia
- Arquivologia
- Química
- Engenharia de Controle e Automação
- Engenharia da Computação
- Biblioteconomia
- Enfermagem
- Contabilidade com Ênfase em Tributos
- Gestão Fiscal e Tributária
- Artes Plásticas
- Pós-graduação em Administração
- Pós-graduação em Administração Financeira e Orçamentária
- Pós-graduação em Administração de Empresas
Bolsas: variam entre R$ 400 e R$ 2,2 mil.
CIEE
Vagas: 391
- Cursos:
- Administração (40)
- Ciências Contábeis (20)
- Ciências Econômicas (10)
- Engenharia Metalúrgica (1)
- Engenharia de Produção (5)
- Tecnologia em Gestão Comercial (10)
- Logística / Tecnologia em Logística (2)
- Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (2)
- Pedagogia (20)
- Licenciatura em Artes Visuais (20)
- Licenciatura em Artes (20)
- Licenciatura em História (20)
- Licenciatura em Geografia (20)
- Licenciatura em Matemática (20)
- Licenciatura Educação Física / Educação Física (20)
- Licenciatura em Ciências Biológicas (20)
- Licenciatura em Letras Português (20)
- Licenciatura em Letras Português e Inglês (20)
- Licenciatura em Letras Português e Literatura (20)
- Licenciatura em Letras Português e Francês (20)
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia Em Marketing (14)
- Sistemas de Informação / Ciência da Computação (5)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (5)
- Ensino Médio (5)
- Técnico em Administração (20)
- Técnico em Logística (2)
- Técnico em Segurança do Trabalho (2)
- Técnico em Enfermagem (3)
- Técnico em Eletrotécnica (2)
- Técnico em Mecânica (3)
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.