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Jovens talentos

707 vagas de estágio abertas no ES com bolsa de até R$ 2,2 mil

Oportunidades são destinadas a estudantes de níveis médio, técnico e superior, além de alunos de pós-graduação; veja como se inscrever

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 15:12

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 fev 2022 às 15:12
Estudantes de níveis médio, técnico e superior, além de alunos de pós-graduação já podem se inscrever em uma das 707 vagas de estágio abertas no Espírito Santo. As oportunidades são para atuação em empresas da Grande VitóriaLinharesAracruzCasteloSão MateusColatina e Afonso Cláudio.
As bolsas podem chegar a R$ 2,2 mil mensais. Os estagiários também recebem outros benefícios como vale-transporte e auxílio-alimentação. 
Para se candidatar, basta o candidato fazer o cadastro nas páginas das instituições responsáveis  pelo recrutamento de estudantes. 
Oportunidade de estágio para estudantes
Oportunidade de estágio em empresas do Espírito Santo Crédito: Pixabay
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Como se inscrever: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Vagas: 71. As oportunidades estão distribuídas na Grande Vitória e no interior do Estado.
  • Cursos:
  • Ensino Médio (19 vagas em Vitória, 17 em Vila Velha, 12 na Serra, 5 em Cariacica, 12 em Linhares e 1 em Aracruz)
  • Técnico em Automação Mecânica (1 em Linhares)
  • Marketing (1 em Vitória)
  • Publicidade e Propaganda (1 em Vitória)
  • Letras Inglês (2 em Vitória)
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 500 para alunos de ensino médio, de R$ 600 a R$ 700 para os de ensino técnico e de R$ 800 a R$ 1 mil para estudantes de cursos superiores.

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IEL-ES
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Vagas: 86 para atuação em empresas de Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra e Castelo.
  • Cursos: 
  • Administração
  • Arquitetura
  • Biblioteconomia
  • Ciências Contábeis
  • Design de Interiores
  • Design de Interiores
  • Design Gráfico/Desenho Industrial
  • Engenharia Civil
  • Engenharia da Computação
  • Engenharia de Controle e Automação
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Sanitária e Ambiental
  • Jornalismo
  • Marketing
  • Pedagogia
  • Publicidade e Propaganda
  • Técnico em Automação Industrial
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Eletrônica
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Estradas
  • Técnico em Geoprocessamento
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Química
  • Ensino Médio
Bolsas: variam entre R$ 600 e R$ 1.200.
SUPER ESTÁGIOS
Como se candidatar: os interessados devem acessar o site.
Vagas: 159, distribuídas por Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, São Mateus, Colatina, Aracruz, Afonso Cláudio.
  • Cursos: 
  • Ensino médio: todas as séries
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Marketing
  • Técnico em Vendas
  • Técnico em Mecânica
  • Técnico em mecânica industrial
  • Técnico em Contabilidade
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Informática
  • Técnico em Hospedagem
  • Técnico em Hotelaria
  • Técnico em Mecânica Industrial
  • Técnico em Eletromecânica
  • Técnico em Auxiliar Administrativo
  • Técnico em Secretariado
  • Técnico em Enfermagem
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Gastronomia
  • Técnico em Gerência em Saúde
  • Técnico em Edificações
  • Pedagogia
  • Marketing
  • Design Gráfico
  • Publicidade e Propaganda
  • Administração
  • Ciências Contábeis
  • Recursos Humanos
  • Logística
  • Cinema e mídias digitais
  • Marketing Digital
  • Educação Física e Esporte
  • Ciências da Computação
  • Sistemas de Informação
  • Gastronomia
  • Comunicação e Marketing
  • Direito
  • Engenharia Civil
  • Letras - Português
  • Letras – Inglês
  • Letras
  • Engenharia Mecânica
  • Jornalismo
  • Gestão Recursos Humanos
  • Gestão Comercial e Marketing
  • Comunicação Social – Jornalismo
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Elétrica
  • Comércio Exterior
  • Informática- Programação
  • Comunicação em Mídias Digitais
  • Matemática
  • Matemática Aplicada e Computacional
  • Geografia
  • História
  • Ciências Biológicas
  • Psicologia
  • Tecnologia da Informação
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas
  • Farmácia
  • Gestão de Turismo
  • Ciências Econômicas
  • Matemática Aplicada e Computacional
  • Gestão Estratégica de Pessoas
  • Departamento Pessoal
  • Nutrição
  • Comunicação Social - Rádio e TV
  • Odontologia
  • Arquivologia
  • Química
  • Engenharia de Controle e Automação
  • Engenharia da Computação
  • Biblioteconomia
  • Enfermagem
  • Contabilidade com Ênfase em Tributos
  • Gestão Fiscal e Tributária
  • Artes Plásticas
  • Pós-graduação em Administração
  • Pós-graduação em Administração Financeira e Orçamentária
  • Pós-graduação em Administração de Empresas
Bolsas: variam entre R$ 400 e R$ 2,2 mil.
CIEE
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
Vagas: 391
  • Cursos:
  • Administração (40)
  • Ciências Contábeis (20)
  • Ciências Econômicas (10)
  • Engenharia Metalúrgica (1)
  • Engenharia de Produção (5)
  • Tecnologia em Gestão Comercial (10)
  • Logística / Tecnologia em Logística (2)
  • Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (2)
  • Pedagogia (20)
  • Licenciatura em Artes Visuais (20)
  • Licenciatura em Artes (20)
  • Licenciatura em História (20)
  • Licenciatura em Geografia (20)
  • Licenciatura em Matemática (20)
  • Licenciatura Educação Física / Educação Física (20)
  • Licenciatura em Ciências Biológicas (20)
  • Licenciatura em Letras Português (20)
  • Licenciatura em Letras Português e Inglês (20)
  • Licenciatura em Letras Português e Literatura (20)
  • Licenciatura em Letras Português e Francês (20)
  • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing / Tecnologia Em Marketing (14)
  • Sistemas de Informação / Ciência da Computação (5)
  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (5)
  • Ensino Médio (5)
  • Técnico em Administração (20)
  • Técnico em Logística (2)
  • Técnico em Segurança do Trabalho (2)
  • Técnico em Enfermagem (3)
  • Técnico em Eletrotécnica (2)
  • Técnico em Mecânica (3)
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200 mensais, vale transporte e, eventuais outros benefícios.

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