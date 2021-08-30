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Talentos

517 oportunidades de estágio no ES com bolsa de até R$ 1,3 mil

Vagas são destinadas a estudantes de cursos como Administração, Comunicação Social, Ciências Contábeis, Pedagogia, Técnico em Logística e Técnico em Eletrotécnica

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 08:04

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

30 ago 2021 às 08:04
Estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior
Estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior Crédito: Freepik
Estudantes que querem ter contato com o mercado de trabalho já podem se inscrever em uma das 517 vagas de estágio abertas no Espírito Santo. As oportunidades são para atuar na Grande Vitória e no interior e as bolsas podem chegar a R$ 1.350. Para se inscrever, basta o candidato acessar os sites das empresas que fazem recrutamento de estudantes.
A maior oferta está disponível no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), com 371 postos. São 334 chances destinadas a estudantes de nível superior e 37 aos de nível médio/técnico. Os selecionados poderão ter bolsas que variam de R$ 500 a R$ 1.200, vale transporte e outros benefícios eventuais.
A Jovem Valor está com 61 oportunidades nesta semana. Desse total, 48 estão previstas para serem preenchidas por alunos do Ensino Médio. A instituição informou que as chances são para atuação em Vitória, SerraVila Velha, Cariacica e Linhares. As bolsas vão de R$ 450 a R$ 1 mil.
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) anunciou que tem 75 oportunidades de estágio abertas na Grande Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim. As bolsas variam entre R$ 530 e R$ 1.350 podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale-transporte e alimentação na empresa.
Já o Portal Super Estágios está com sete vagas abertas em Vitória, Vila Velha e Aracruz para estudantes que receberão bolsas que variam de R$ 500 a R$ 800.

CONFIRA AS VAGAS

CIEE

Vagas: 371
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200.
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site www.ciee-es.org.br.
  • Cursos: 
  • Administração (25)
  • Ciências Contábeis (10)
  • Pedagogia (150)
  • Licenciatura em História (25)
  • Licenciatura em Geografia (25)
  • Licenciatura em Letras Português (25)
  • Licenciatura em Matemática (25)
  • Licenciatura Educação Física / Educação Física (25)
  • Engenharia de Produção (4)
  • Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing (4)
  • Sistemas de Informação / Ciência da Computação (8)
  • Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (8)
  • Ensino Médio / EJA (5)
  • Técnico em Administração (20)
  • Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio (4)
  • Técnico em Logística (4)
  • Técnico em Eletrotécnica (2)
  • Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores / Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (2)

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JOVEM VALOR

Vagas: 61
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.
Como se candidatar: os interessados nas vagas devem acessar o site jovemvalor.com.
  • Cursos: 
  • Ensino médio (48)
  • Técnico em Administração (4)
  • Técnico em Saúde Bucal (3)
  • Administração (4)
  • Marketing e Publicidade e Propaganda (5)

IEL

Vagas: 75
Bolsas: bolsas variam entre R$ 530 e R$ 1.350.
Como se candidatar: os candidatos devem acessar o site sne.iel.org.br/es.
  • Cursos:
  • Administração
  • Análise de Sistema
  • Ciência da Computação
  • Contábeis
  • Design Gráfico/Desenho Industrial
  • Economia
  • Engenharia Ambiental
  • Engenharia Civil
  • Engenharia da Computação
  • Engenharia de Controle e Automação
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Elétrica
  • Engenharia Mecânica
  • Jornalismo
  • Pedagogia
  • Publicidade e Propaganda
  • Sistema da Informação
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Automação Industrial
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Estradas
  • Técnico em Geoprocessamento
  • Técnico em Informática
  • Técnico em Mecânica
  • Técnico em Química
  • Técnico em Rede de Computadores
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Tecnólogo em RH 

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SUPER ESTÁGIOS

Vagas: 7
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 800.
Como se candidatar: os interessados devem acessar o site www.superestagios.com.br.
  • Cursos: 
  • Ensino Médio (2)
  • Técnico em Administração (1)
  • Técnico em Mecânica (1)
  • Artes (1)
  • Administração (1)
  • Publicidade (1)

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