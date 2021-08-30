517 oportunidades de estágio no ES com bolsa de até R$ 1,3 mil

Estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior Crédito: Freepik

Estudantes que querem ter contato com o mercado de trabalho já podem se inscrever em uma das 517 vagas de estágio abertas no Espírito Santo . As oportunidades são para atuar na Grande Vitória e no interior e as bolsas podem chegar a R$ 1.350. Para se inscrever, basta o candidato acessar os sites das empresas que fazem recrutamento de estudantes.

A maior oferta está disponível no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), com 371 postos. São 334 chances destinadas a estudantes de nível superior e 37 aos de nível médio/técnico. Os selecionados poderão ter bolsas que variam de R$ 500 a R$ 1.200, vale transporte e outros benefícios eventuais.

A Jovem Valor está com 61 oportunidades nesta semana. Desse total, 48 estão previstas para serem preenchidas por alunos do Ensino Médio. A instituição informou que as chances são para atuação em Vitória, Serra Vila Velha , Cariacica e Linhares. As bolsas vão de R$ 450 a R$ 1 mil.

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) anunciou que tem 75 oportunidades de estágio abertas na Grande Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim. As bolsas variam entre R$ 530 e R$ 1.350 podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale-transporte e alimentação na empresa.

Já o Portal Super Estágios está com sete vagas abertas em Vitória, Vila Velha e Aracruz para estudantes que receberão bolsas que variam de R$ 500 a R$ 800.

CONFIRA AS VAGAS

CIEE

Vagas: 371

Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200.

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site os interessados devem fazer o cadastro no site www.ciee-es.org.br

Cursos:

Administração (25)

Ciências Contábeis (10)

Pedagogia (150)

Licenciatura em História (25)

Licenciatura em Geografia (25)

Licenciatura em Letras Português (25)

Licenciatura em Matemática (25)

Licenciatura Educação Física / Educação Física (25)

Engenharia de Produção (4)

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing (4)

Sistemas de Informação / Ciência da Computação (8)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (8)

Ensino Médio / EJA (5)

Técnico em Administração (20)

Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio (4)

Técnico em Logística (4)

Técnico em Eletrotécnica (2)

Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores / Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (2)

JOVEM VALOR

Vagas: 61

Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.

Como se candidatar: os interessados nas vagas devem acessar o site os interessados nas vagas devem acessar o site jovemvalor.com

Cursos:

Ensino médio (48)

Técnico em Administração (4)

Técnico em Saúde Bucal (3)

Administração (4)

Marketing e Publicidade e Propaganda (5)

IEL

Vagas: 75

Bolsas: bolsas variam entre R$ 530 e R$ 1.350.

Como se candidatar: os candidatos devem acessar o site os candidatos devem acessar o site sne.iel.org.br/es

Cursos:

Administração

Análise de Sistema

Ciência da Computação

Contábeis

Design Gráfico/Desenho Industrial

Economia

Engenharia Ambiental

Engenharia Civil

Engenharia da Computação

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Jornalismo

Pedagogia

Publicidade e Propaganda

Sistema da Informação

Técnico em Administração

Técnico em Automação Industrial

Técnico em Edificações

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em Estradas

Técnico em Geoprocessamento

Técnico em Informática

Técnico em Mecânica

Técnico em Química

Técnico em Rede de Computadores

Técnico em Segurança do Trabalho

Tecnólogo em RH

SUPER ESTÁGIOS

Vagas: 7

Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 800.

Como se candidatar: os interessados devem acessar o site os interessados devem acessar o site www.superestagios.com.br