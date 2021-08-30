517 oportunidades de estágio no ES com bolsa de até R$ 1,3 mil

Estudantes que querem ter contato com o mercado de trabalho já podem se inscrever em uma das 517 vagas de estágio abertas no Espírito Santo. As oportunidades são para atuar na Grande Vitória e no interior e as bolsas podem chegar a R$ 1.350. Para se inscrever, basta o candidato acessar os sites das empresas que fazem recrutamento de estudantes.
A maior oferta está disponível no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), com 371 postos. São 334 chances destinadas a estudantes de nível superior e 37 aos de nível médio/técnico. Os selecionados poderão ter bolsas que variam de R$ 500 a R$ 1.200, vale transporte e outros benefícios eventuais.
A Jovem Valor está com 61 oportunidades nesta semana. Desse total, 48 estão previstas para serem preenchidas por alunos do Ensino Médio. A instituição informou que as chances são para atuação em Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Linhares. As bolsas vão de R$ 450 a R$ 1 mil.
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) anunciou que tem 75 oportunidades de estágio abertas na Grande Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim. As bolsas variam entre R$ 530 e R$ 1.350 podendo ser complementadas com benefícios como auxílio ou vale-transporte e alimentação na empresa.
Já o Portal Super Estágios está com sete vagas abertas em Vitória, Vila Velha e Aracruz para estudantes que receberão bolsas que variam de R$ 500 a R$ 800.
CONFIRA AS VAGAS
CIEE
Vagas: 371
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 1.200.
Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site www.ciee-es.org.br.
- Cursos:
- Administração (25)
- Ciências Contábeis (10)
- Pedagogia (150)
- Licenciatura em História (25)
- Licenciatura em Geografia (25)
- Licenciatura em Letras Português (25)
- Licenciatura em Matemática (25)
- Licenciatura Educação Física / Educação Física (25)
- Engenharia de Produção (4)
- Comunicação Social - Publicidade e Propaganda / Marketing (4)
- Sistemas de Informação / Ciência da Computação (8)
- Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Tecnologia em Análise de Sistema/ Tecnologia em Desenvolvimento Software (8)
- Ensino Médio / EJA (5)
- Técnico em Administração (20)
- Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio (4)
- Técnico em Logística (4)
- Técnico em Eletrotécnica (2)
- Técnico em Informática / Técnico em Redes de Computadores / Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (2)
JOVEM VALOR
Vagas: 61
Bolsas: variam de R$ 450 a R$ 1 mil.
Como se candidatar: os interessados nas vagas devem acessar o site jovemvalor.com.
- Cursos:
- Ensino médio (48)
- Técnico em Administração (4)
- Técnico em Saúde Bucal (3)
- Administração (4)
- Marketing e Publicidade e Propaganda (5)
IEL
Vagas: 75
Bolsas: bolsas variam entre R$ 530 e R$ 1.350.
Como se candidatar: os candidatos devem acessar o site sne.iel.org.br/es.
- Cursos:
- Administração
- Análise de Sistema
- Ciência da Computação
- Contábeis
- Design Gráfico/Desenho Industrial
- Economia
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Civil
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Controle e Automação
- Engenharia de Produção
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Mecânica
- Jornalismo
- Pedagogia
- Publicidade e Propaganda
- Sistema da Informação
- Técnico em Administração
- Técnico em Automação Industrial
- Técnico em Edificações
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Estradas
- Técnico em Geoprocessamento
- Técnico em Informática
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Química
- Técnico em Rede de Computadores
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Tecnólogo em RH
SUPER ESTÁGIOS
Vagas: 7
Bolsas: variam de R$ 500 a R$ 800.
Como se candidatar: os interessados devem acessar o site www.superestagios.com.br.
- Cursos:
- Ensino Médio (2)
- Técnico em Administração (1)
- Técnico em Mecânica (1)
- Artes (1)
- Administração (1)
- Publicidade (1)