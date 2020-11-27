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Todos os níveis de escolaridade

5 empresas abrem vagas de emprego no ES; veja a lista

Oportunidades estão disponíveis na construção civil, no comércio e na prestação de serviços. Cadastros podem ser feitos pela internet

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2020 às 16:10
Emprego: construção civil
Oportunidade de emprego na construção civil Crédito: Skeeze/Pixabay
Cinco empresas no Espírito Santo estão com vagas de emprego abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade. As oportunidades estão disponíveis na construção civil, no comércio e na prestação de serviços. Os cadastros podem ser feitos pela internet.
A Morar Construtora vai contratar 79 profissionais, sendo 50 em dezembro e 29 em janeiro. Os trabalhadores vão atuar nas obras de novos condomínios já lançados pela empresa. Há chances para encarregado de obra, pintor, pedreiro, carpinteiro, entre outras.
A C&A está com cerca de 4 mil vagas temporárias abertas em todas as 295 lojas espalhadas pelo Brasil, inclusive no Espírito Santo. As contratações são para reforçar as operações para o Natal e Ano Novo nas unidades que ficam em shoppings de Vitória, Vila Velha e Serra.
Ainda no comércio, a Leroy Merlin vai contratar profissionais para a sua unidade de Vitória. Há chances para cargos como vendedor de projetos.
Já a Fortlev tem oportunidade disponíveis para a função de analista contábil. Os candidatos precisam ter nível superior completo, experiência na construção civil, pós graduação em controladoria, entre outros requisitos. O trabalhador vai atuar na Serra.

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Na Autoglass, as chances de trabalho estão disponíveis nas unidades de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Guarapari, Serra e Vila Velha.

CONFIRA AS VAGAS ABERTAS

Morar Construtora

Como se candidatar: os currículos podem ser encaminhados para o site. Os interessados também podem entregar o currículo ou preencher o formulário em qualquer canteiro de obras da construtora na Grande Vitória.
  • Vagas: 
  • Dezembro: serão 50 vagas
  • Encarregado de obra (2)
  • Auxiliar de obra (16)
  • Pedreiro (16)
  • Carpinteiro (6)
  • Pintor (4)
  • Eletricista (2)
  • Armador (2)
  • Marceneiro (1)
  • Técnico em edificações (1)
  • Janeiro: 29 vagas
  • Encarregado de obra (1)
  • Carpinteiro (14)
  • Armador (6)
  • Auxiliar de obra (5)
  • Eletricista (3)

C&A

Como se candidatar: os interessados devem se cadastrar até o dia 11 de dezembro por meio do site Emprego Ligado.
  • Vagas: são mais de 4 mil vagas em todo o Brasil, inclusive para o ES.
  • Vendedor de cartões e serviços (Vila Velha)
  • Visual merchanding (Vila Velha)
  • Consultor de vendas digitais (Vila Velha, Serra e Vitória)
  • Operador de vendas (Vitória)
  • Vendedor de telefonia (Vila Velha)

Fortlev

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Analista contábil PL

Leroy Merlin

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Gerente comercial
  • Operador de logística 
  • Operador de loja
  • Profissionais com deficiência
  • Vendedor de projetos

Autoglass

Como se candidatar: os candidatos podem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas:
  • Agente de atendimento (Vila Velha)
  • Agente de televendas (Vila Velha)
  • Analista de mídia de performance (Vila Velha)
  • Analista de negócio (Vila Velha)
  • Analista de processos (Vila Velha)
  • Analista de projetos (Vila Velha)
  • Analista de segurança da informação (Vila Velha)
  • Analista de telecomunicações (Vila Velha)
  • Analista lean  (Vila Velha)
  • Aplicador de película (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Assistente administrativo - logística (Vila Velha)
  • Assistente administrativo - rastreamento de carretas (Vila Velha)
  • Assistente de dados (Vila Velha)
  • Assistente de qualidade (Vila Velha)
  • Auxiliar de operador de estoque (Serra)
  • Consultor tributário (Vila Velha)
  • Coordenador de marketing (Vila Velha)
  • DevBucket (Vila Velha)
  • Estagiário - logística (Guarapari)
  • Estagiário - refaturamento (Vila Velha)
  • Estagiário de qualidade (Serra)
  • Estágio - tributário (Vila Velha)
  • Estágio em inovação e melhoria (Vila Velha)
  • Executivo de contas (Vila Velha)
  • Líder de equipe de compras (Vila Velha)
  • Líder de equipe de vendas (Vila Velha)
  • Mecânico (Serra)
  • Motorista E (Serra)
  • Operador de estoque (Guarapari e Serra)
  • Programador júnior, pleno e sênior (Vila Velha)
  • Redator publicitário (Vila Velha)
  • Supervisor de vendas (Vila Velha)
  • Técnico service desk (Vila Velha)
  • Vendedor interno (Vila Velha)
  • Vendedor sênior (Vila Velha)
  • Vendedor técnico (Cachoeiro de Itapemirim, Serra e Cariacica)
  • Vistoriador (Vila Velha)

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