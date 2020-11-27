5 empresas abrem vagas de emprego no ES; veja a lista

Oportunidade de emprego na construção civil Crédito: Skeeze/Pixabay

Cinco empresas no Espírito Santo estão com vagas de emprego abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade. As oportunidades estão disponíveis na construção civil, no comércio e na prestação de serviços. Os cadastros podem ser feitos pela internet.

A Morar Construtora vai contratar 79 profissionais, sendo 50 em dezembro e 29 em janeiro. Os trabalhadores vão atuar nas obras de novos condomínios já lançados pela empresa. Há chances para encarregado de obra, pintor, pedreiro, carpinteiro, entre outras.

A C&A está com cerca de 4 mil vagas temporárias abertas em todas as 295 lojas espalhadas pelo Brasil, inclusive no Espírito Santo. As contratações são para reforçar as operações para o Natal e Ano Novo nas unidades que ficam em shoppings de Vitória, Vila Velha e Serra.

Ainda no comércio, a Leroy Merlin vai contratar profissionais para a sua unidade de Vitória. Há chances para cargos como vendedor de projetos.

Já a Fortlev tem oportunidade disponíveis para a função de analista contábil. Os candidatos precisam ter nível superior completo, experiência na construção civil, pós graduação em controladoria, entre outros requisitos. O trabalhador vai atuar na Serra.

Na Autoglass, as chances de trabalho estão disponíveis nas unidades de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Guarapari, Serra e Vila Velha.

CONFIRA AS VAGAS ABERTAS

Morar Construtora

Como se candidatar: os currículos podem ser encaminhados para o os currículos podem ser encaminhados para o site . Os interessados também podem entregar o currículo ou preencher o formulário em qualquer canteiro de obras da construtora na Grande Vitória.

Vagas:

Dezembro: serão 50 vagas

serão 50 vagas Encarregado de obra (2)

Auxiliar de obra (16)

Pedreiro (16)

Carpinteiro (6)

Pintor (4)

Eletricista (2)

Armador (2)

Marceneiro (1)

Técnico em edificações (1)

Janeiro: 29 vagas

29 vagas Encarregado de obra (1)

Carpinteiro (14)

Armador (6)

Auxiliar de obra (5)

Eletricista (3)

C&A

Como se candidatar: os interessados devem se cadastrar até o dia 11 de dezembro por meio do os interessados devem se cadastrar até o dia 11 de dezembro por meio do site Emprego Ligado

Vagas: são mais de 4 mil vagas em todo o Brasil, inclusive para o ES.

são mais de 4 mil vagas em todo o Brasil, inclusive para o ES. Vendedor de cartões e serviços (Vila Velha)

Visual merchanding (Vila Velha)

Consultor de vendas digitais (Vila Velha, Serra e Vitória)

Operador de vendas (Vitória)

Vendedor de telefonia (Vila Velha)

Fortlev

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no os interessados podem fazer o cadastro no site

Vagas:

Analista contábil PL

Leroy Merlin

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no os interessados podem fazer o cadastro no site

Vagas:

Gerente comercial

Operador de logística

Operador de loja

Profissionais com deficiência

Vendedor de projetos

Autoglass

Como se candidatar: os candidatos podem cadastrar o currículo no os candidatos podem cadastrar o currículo no site.