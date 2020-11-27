5 empresas abrem vagas de emprego no ES; veja a lista

Cinco empresas no Espírito Santo estão com vagas de emprego abertas para profissionais de vários níveis de escolaridade. As oportunidades estão disponíveis na construção civil, no comércio e na prestação de serviços. Os cadastros podem ser feitos pela internet.
A Morar Construtora vai contratar 79 profissionais, sendo 50 em dezembro e 29 em janeiro. Os trabalhadores vão atuar nas obras de novos condomínios já lançados pela empresa. Há chances para encarregado de obra, pintor, pedreiro, carpinteiro, entre outras.
A C&A está com cerca de 4 mil vagas temporárias abertas em todas as 295 lojas espalhadas pelo Brasil, inclusive no Espírito Santo. As contratações são para reforçar as operações para o Natal e Ano Novo nas unidades que ficam em shoppings de Vitória, Vila Velha e Serra.
Ainda no comércio, a Leroy Merlin vai contratar profissionais para a sua unidade de Vitória. Há chances para cargos como vendedor de projetos.
Já a Fortlev tem oportunidade disponíveis para a função de analista contábil. Os candidatos precisam ter nível superior completo, experiência na construção civil, pós graduação em controladoria, entre outros requisitos. O trabalhador vai atuar na Serra.
Na Autoglass, as chances de trabalho estão disponíveis nas unidades de Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Guarapari, Serra e Vila Velha.
CONFIRA AS VAGAS ABERTAS
Morar Construtora
Como se candidatar: os currículos podem ser encaminhados para o site. Os interessados também podem entregar o currículo ou preencher o formulário em qualquer canteiro de obras da construtora na Grande Vitória.
- Vagas:
- Dezembro: serão 50 vagas
- Encarregado de obra (2)
- Auxiliar de obra (16)
- Pedreiro (16)
- Carpinteiro (6)
- Pintor (4)
- Eletricista (2)
- Armador (2)
- Marceneiro (1)
- Técnico em edificações (1)
- Janeiro: 29 vagas
- Encarregado de obra (1)
- Carpinteiro (14)
- Armador (6)
- Auxiliar de obra (5)
- Eletricista (3)
C&A
Como se candidatar: os interessados devem se cadastrar até o dia 11 de dezembro por meio do site Emprego Ligado.
- Vagas: são mais de 4 mil vagas em todo o Brasil, inclusive para o ES.
- Vendedor de cartões e serviços (Vila Velha)
- Visual merchanding (Vila Velha)
- Consultor de vendas digitais (Vila Velha, Serra e Vitória)
- Operador de vendas (Vitória)
- Vendedor de telefonia (Vila Velha)
Fortlev
- Vagas:
- Analista contábil PL
Leroy Merlin
- Vagas:
- Gerente comercial
- Operador de logística
- Operador de loja
- Profissionais com deficiência
- Vendedor de projetos
Autoglass
Como se candidatar: os candidatos podem cadastrar o currículo no site.
- Vagas:
- Agente de atendimento (Vila Velha)
- Agente de televendas (Vila Velha)
- Analista de mídia de performance (Vila Velha)
- Analista de negócio (Vila Velha)
- Analista de processos (Vila Velha)
- Analista de projetos (Vila Velha)
- Analista de segurança da informação (Vila Velha)
- Analista de telecomunicações (Vila Velha)
- Analista lean (Vila Velha)
- Aplicador de película (Cachoeiro de Itapemirim)
- Assistente administrativo - logística (Vila Velha)
- Assistente administrativo - rastreamento de carretas (Vila Velha)
- Assistente de dados (Vila Velha)
- Assistente de qualidade (Vila Velha)
- Auxiliar de operador de estoque (Serra)
- Consultor tributário (Vila Velha)
- Coordenador de marketing (Vila Velha)
- DevBucket (Vila Velha)
- Estagiário - logística (Guarapari)
- Estagiário - refaturamento (Vila Velha)
- Estagiário de qualidade (Serra)
- Estágio - tributário (Vila Velha)
- Estágio em inovação e melhoria (Vila Velha)
- Executivo de contas (Vila Velha)
- Líder de equipe de compras (Vila Velha)
- Líder de equipe de vendas (Vila Velha)
- Mecânico (Serra)
- Motorista E (Serra)
- Operador de estoque (Guarapari e Serra)
- Programador júnior, pleno e sênior (Vila Velha)
- Redator publicitário (Vila Velha)
- Supervisor de vendas (Vila Velha)
- Técnico service desk (Vila Velha)
- Vendedor interno (Vila Velha)
- Vendedor sênior (Vila Velha)
- Vendedor técnico (Cachoeiro de Itapemirim, Serra e Cariacica)
- Vistoriador (Vila Velha)