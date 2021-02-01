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Jovens talentos

5 empresas abrem vaga para trainee com salário de até R$ 6,5 mil

Além da graduação, alguns programas exigem inglês e disponibilidade para morar em outro Estado; veja os prazos e como se inscrever
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 fev 2021 às 16:33

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 16:33

oportunidades de estágio ou trainee
Inscrições abertas para programas de trainee Crédito: Pixabay
Profissionais com até três anos de formados e que querem fazer carreira em grandes empresas devem ficar atentos às oportunidades abertas em programas de trainee. A remuneração pode chegar até R$ 6,5 mil. Além da graduação, alguns deles exigem inglês e disponibilidade para morar em outro Estado.
A PwC Brasil está com inscrições abertas para o programa Nova Geração - Consulta Tributária. A empresa atua na prestação de serviços em auditoria e asseguração, consultoria tributária e societária, consultoria de negócios e assessoria em transações.
Para participar, é necessário ter graduação nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Cursos de T.I., Direito, Engenheiras e Relações Internacionais. Além disso é requisitado inglês a partir do nível intermediário.
O salário não foi divulgado. Os interessados podem se inscrever até 4 de fevereiro, no endereço eletrônico  do programa.

HONDA

A Honda lançou o seu Programa de Trainee, que oferece oportunidades para jovens com até dois anos de formação. A oferta é de 17 vagas para as unidades da empresa em São Paulo (SP), Sumaré (SP) e Manaus (AM). As chances são destinadas para atuação nas áreas de T.I., Comercial F&I, Riscos, Crédito, Seguros e Gestão de Clientes .
A seleção é aberta a profissionais dos cursos de Tecnologia da Informação, Engenharias, Administração, Economia, Estatística, entre outros. O candidato precisa ter inglês em nível avançado.

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As inscrições podem ser feitas 18 de fevereiro, no site da Cia de Talentos, que traz todos os detalhes sobre os programas. Os aprovados iniciarão as atividades em abril de 2021. O salário não foi informado.

GRUPO SBF

O grupo SBF, detentor da Centauro, tem 20 vagas de trainee para recém-formados em qualquer curso, tecnólogo ou bacharelado. Para participar, é necessário ter completado o curso superior, tecnólogo ou bacharelado, entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. O inglês não será obrigatório e não há restrição de idade.
O salário é de R$ 6.500, mais benefícios. As inscrições podem ser feitas até 8 de fevereiro pelo site do programa. 

KPMG

A KPMG, que presta serviços de auditoria e outros trabalhos, está com inscrições abertas para o Programa de Trainee. Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também exige inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil.
As inscrições podem ser feitas pelo site da Cia de Talentos. A remuneração não foi informada, bem como a data de encerramento das inscrições.

EY

A EY, empresa de consultoria e auditoria, tem vagas para recém-formados (até três anos). Para os cursos de Ciências Contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos contemplados, que são Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Economia, Relações Internacionais, Comércio Exterior, Direito, Engenharia (todas), Estatística, Física, Matemática, Psicologia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Design.
O salário não foi informado e as inscrições podem ser feitas o ano todo pelo site do programa.

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