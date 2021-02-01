5 empresas abrem vaga para trainee com salário de até R$ 6,5 mil

Profissionais com até três anos de formados e que querem fazer carreira em grandes empresas devem ficar atentos às oportunidades abertas em programas de trainee. A remuneração pode chegar até R$ 6,5 mil. Além da graduação, alguns deles exigem inglês e disponibilidade para morar em outro Estado.
A PwC Brasil está com inscrições abertas para o programa Nova Geração - Consulta Tributária. A empresa atua na prestação de serviços em auditoria e asseguração, consultoria tributária e societária, consultoria de negócios e assessoria em transações.
Para participar, é necessário ter graduação nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Cursos de T.I., Direito, Engenheiras e Relações Internacionais. Além disso é requisitado inglês a partir do nível intermediário.
O salário não foi divulgado. Os interessados podem se inscrever até 4 de fevereiro, no endereço eletrônico do programa.
HONDA
A Honda lançou o seu Programa de Trainee, que oferece oportunidades para jovens com até dois anos de formação. A oferta é de 17 vagas para as unidades da empresa em São Paulo (SP), Sumaré (SP) e Manaus (AM). As chances são destinadas para atuação nas áreas de T.I., Comercial F&I, Riscos, Crédito, Seguros e Gestão de Clientes .
A seleção é aberta a profissionais dos cursos de Tecnologia da Informação, Engenharias, Administração, Economia, Estatística, entre outros. O candidato precisa ter inglês em nível avançado.
As inscrições podem ser feitas 18 de fevereiro, no site da Cia de Talentos, que traz todos os detalhes sobre os programas. Os aprovados iniciarão as atividades em abril de 2021. O salário não foi informado.
GRUPO SBF
O grupo SBF, detentor da Centauro, tem 20 vagas de trainee para recém-formados em qualquer curso, tecnólogo ou bacharelado. Para participar, é necessário ter completado o curso superior, tecnólogo ou bacharelado, entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. O inglês não será obrigatório e não há restrição de idade.
O salário é de R$ 6.500, mais benefícios. As inscrições podem ser feitas até 8 de fevereiro pelo site do programa.
KPMG
A KPMG, que presta serviços de auditoria e outros trabalhos, está com inscrições abertas para o Programa de Trainee. Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também exige inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil.
As inscrições podem ser feitas pelo site da Cia de Talentos. A remuneração não foi informada, bem como a data de encerramento das inscrições.
EY
A EY, empresa de consultoria e auditoria, tem vagas para recém-formados (até três anos). Para os cursos de Ciências Contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos contemplados, que são Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Economia, Relações Internacionais, Comércio Exterior, Direito, Engenharia (todas), Estatística, Física, Matemática, Psicologia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Design.
O salário não foi informado e as inscrições podem ser feitas o ano todo pelo site do programa.