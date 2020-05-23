45 cursos on-line e grátis para se qualificar na quarentena

Com o avanço do coronavírus , a orientação das autoridades é para que as pessoas fiquem em casa. Para aproveitar o tempo durante o isolamento social, é possível fazer cursos de qualificação on-line. São 45 oportunidades para quem quer dar uma turbinada no currículo, aprimorar o próprio negócio ou ainda ganhar dinheiro.

As qualificações estão disponíveis em sites de instituições como FGV e Universidade de São Paulo (USP), Sebrae, Sesi, entre outras. Até a Câmara dos Deputados tem oferta de vagas.

Além de estudar de graça, o aluno ainda recebe certificado de conclusão desses cursos. As aulas têm carga horária de poucas horas e são ideais para ampliar o conhecimento.

A vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo, Neidy Christo, destaca que o importante é que o profissional faça uma autoavaliação para que a escolha do curso seja assertiva e possa potencializar o seu desenvolvimento.

“Ter foco nas escolhas fará toda diferença para o aproveitamento do tempo, do curso e dos conteúdos. Não adianta querer fazer milhares de cursos ao mesmo tempo e não conseguir assimilar como o aprendizado poderá ajudá-lo no dia a dia”, avalia

CONFIRA OS CURSOS

EMPREENDEDORISMO

Sebrae oferece vagas mais de 150 possibilidades de qualificação. Dentre as opções estão: Como planejar o seu negócio; Como expandir seu negócio; Marketing digital para empreendedor; Internacionalização de startups; Atendimento ao cliente e Como vender pela internet na crise do coronavírus.

Há ainda curso de Empreendedorismo , no Senai, e Estratégia de negócios, na Fundação Bradesco.

TECNOLOGIA

Há ainda aula de Lógica de Programação no Senai

LÍNGUAS

Universidade de Cambridge, que oferece 168 exercícios para quem quer aprender a língua inglesa. A ideia do programa é incentivar uma maior familiaridade de estrangeiros com o idioma.

Quem tem um nível inicial pode optar pelo Mini curso de inglês da Udemy.

MARKETING

Para quem quer aprender técnicas de vendas na internet, a opção é a fazer um curso na Com School. Dentre as alternativas estão: Como vender no Instagram; como montar uma loja virtual; e Marketing no Youtube.

Já na Udemy, há curso de Marketing Digital para iniciantes. A mesma qualificação também é oferecida pelo Google

FGV oferece aulas gratuitas de Fundamento de Marketing e a ESPM opções para aprender a Gerenciar uma Crise em Redes Sociais, além de aulas gratuitas para aprender sobre SEO.

FINANÇAS

Já o aluno que quer aprender sobre investimentos pode fazer o curso de Tesouro Direto para iniciantes, oferecido pela Udemy

Na Escola Virtual da Fundação Bradesco , é possível aprender Matemática Financeira com o uso da HP 12C.

Quem quer organizar as finanças, evitar dívidas e investir em ações pode fazer o curso da B3

DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Aproveitar o isolamento social para se desenvolver também é uma boa alternativa. Para se ter uma ideia, a Câmara dos Deputados tem curso de Gestão de Projetos

ESPM também está com cursos online gratuito de Produtividade na Quarentena. Já o Autoconhecimento pode ser desenvolvido no curso da Fundação Estudar.

Já no Sesi , as opções são: Qualidade no Atendimento e Postura Profissional; Redação Administrativa; Comunicação no Foco Organizacional e Comunicação Efetiva

O curso de Segurança do Trabalho pode ser feito no Senai