40 mil vagas abertas em cursos para aprender profissão sem sair de casa no ES

Quem quer aprender uma profissão sem sair de casa já pode se inscrever para uma das 40 mil vagas disponíveis nos cursos do Qualificar ES. Os interessados podem garantir a participação nas qualificações até 25 de fevereiro, no site do programa . Serão aceitas até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos.

A carga horária é de 120 horas. A oferta é de 2,5 mil oportunidades para cada uma das 16 opções de cursos on-line:

Assistente de contabilidade

Assistente de Tecnologia da Informação



Auxiliar Administrativo

Bolos e suas Variações

Design de sobrancelhas

Digital Influencers: Marketing de Influência

Educação Especial e Inclusiva

Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas

Inglês Básico



Inglês Intermediário

Maquiagem

Marketing Digital para o Seu Negócio

Secretaria Escolar

Segurança do Trabalho

Tecnologias Educacionais

Word e Excel

Curso de qualificação on-line oferecidos pelo governo do ES Crédito: Pixabay

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet. Vale frisar que para cursos da área de saúde, a idade mínima é de 18 anos.

O resultado será liberado no dia 4 de março. Os candidatos serão selecionados conforme a ordem de inscrição, em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso.

As aulas serão liberadas a partir do dia 9 de março, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, localizado no site do programa: qualificar.es.gov.br . Os selecionados têm até 20 de maio para concluir o conteúdo.

O candidato classificado só terá direito ao certificado do curso on-line de qualificação profissional se obtiver o aproveitamento de no mínimo 60% das aulas.

OUTRAS VAGAS