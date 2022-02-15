40 mil vagas abertas em cursos para aprender profissão sem sair de casa no ES

Quem quer aprender uma profissão sem sair de casa já pode se inscrever para uma das 40 mil vagas disponíveis nos cursos do Qualificar ES. Os interessados podem garantir a participação nas qualificações até 25 de fevereiro, no site do programa. Serão aceitas até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos.
A carga horária é de 120 horas. A oferta é de 2,5 mil oportunidades para cada uma das 16 opções de cursos on-line:
- Assistente de contabilidade
- Assistente de Tecnologia da Informação
- Auxiliar Administrativo
- Bolos e suas Variações
- Design de sobrancelhas
- Digital Influencers: Marketing de Influência
- Educação Especial e Inclusiva
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
- Inglês Básico
- Inglês Intermediário
- Maquiagem
- Marketing Digital para o Seu Negócio
- Secretaria Escolar
- Segurança do Trabalho
- Tecnologias Educacionais
- Word e Excel
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet. Vale frisar que para cursos da área de saúde, a idade mínima é de 18 anos.
O resultado será liberado no dia 4 de março. Os candidatos serão selecionados conforme a ordem de inscrição, em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso.
As aulas serão liberadas a partir do dia 9 de março, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, localizado no site do programa: qualificar.es.gov.br. Os selecionados têm até 20 de maio para concluir o conteúdo.
O candidato classificado só terá direito ao certificado do curso on-line de qualificação profissional se obtiver o aproveitamento de no mínimo 60% das aulas.
OUTRAS VAGAS
Além das qualificações on-line, o governo do Estado também está com inscrições abertas para outras 11.919 vagas desde quinta-feira (10). São 9.624 chances para o público em geral e 2.295 exclusivas para mulheres. Os cursos serão oferecidos em 41 municípios capixabas, em 168 polos de ensino.
O prazo para se inscrever segue até 24 de fevereiro, no site do Qualificar ES. São permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos.