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Veja como fazer

40 mil vagas abertas em cursos para aprender profissão sem sair de casa no ES

Interessados em qualificação on-line podem se inscrever até 25 de fevereiro; candidatos devem ter mais de 16 anos, ser alfabetizado e ter noção de informática e navegação na internet. Veja como fazer

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 08:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 fev 2022 às 08:21
Quem quer aprender uma profissão sem sair de casa já pode se inscrever para uma das 40 mil vagas disponíveis nos cursos do Qualificar ES. Os interessados podem garantir a participação nas qualificações até 25 de fevereiro, no site do programa. Serão aceitas até duas inscrições por CPF e e-mail em dois cursos distintos.
A carga horária é de 120 horas. A oferta é de 2,5 mil oportunidades para cada uma das 16 opções de cursos on-line:
  • Assistente de contabilidade
  • Assistente de Tecnologia da Informação
  • Auxiliar Administrativo
  • Bolos e suas Variações
  • Design de sobrancelhas
  • Digital Influencers: Marketing de Influência
  • Educação Especial e Inclusiva
  • Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
  • Inglês Básico
  • Inglês Intermediário
  • Maquiagem
  • Marketing Digital para o Seu Negócio
  • Secretaria Escolar
  • Segurança do Trabalho
  • Tecnologias Educacionais
  • Word e Excel
Curso de qualificação on-line
Curso de qualificação on-line oferecidos pelo governo do ES Crédito: Pixabay
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completos na data da matrícula; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet. Vale frisar que para cursos da área de saúde, a idade mínima é de 18 anos.
O resultado será liberado no dia 4 de março. Os candidatos serão selecionados conforme a ordem de inscrição, em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso.
As aulas serão liberadas a partir do dia 9 de março, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, localizado no site do programa: qualificar.es.gov.br. Os selecionados têm até 20 de maio para concluir o conteúdo.
O candidato classificado só terá direito ao certificado do curso on-line de qualificação profissional se obtiver o aproveitamento de no mínimo 60% das aulas.
OUTRAS VAGAS
Além das qualificações on-line, o governo do Estado também está com inscrições abertas para outras 11.919 vagas desde quinta-feira (10). São 9.624 chances para o público em geral e 2.295 exclusivas para mulheres. Os cursos serão oferecidos em 41 municípios capixabas, em 168 polos de ensino.
O prazo para se inscrever segue até 24 de fevereiro, no site do Qualificar ES. São permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos.

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