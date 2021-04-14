21 empresas no ES abrem vagas de emprego e estágio mesmo com a crise

Empresas que atuam no Espírito Santo estão com muitas vagas de emprego abertas para cargos de vários níveis de escolaridade. Ao todo, são 21 companhias instaladas na Grande Vitória e interior. Além de postos de trabalho, também há chances para estagiários e jovens aprendizes.
Há oportunidades de trabalho em vários segmentos como construção civil, prestação de serviços, indústria, comércio e tecnologia da informação. Para participar das seleções, basta conferir abaixo se o currículo deve ser enviado por e-mail ou cadastrado nos sites de carreiras das organizações.
No setor industrial, as chances estão disponíveis na Suzano, Imetame, Estaleiro Jurong, Vale, Fortlev, Nestlé, Brinox, Biancogrês e Real Café. Os profissionais também podem se inscrever para trabalhar na Marca Ambiental, Morar Construtora, Eco 101, Leroy Merlin, Picpay, ISH Tecnologia, Wine, Vix Logística, Extrabom Supermercados, Unilider Distribuidora e Benevix.
CONFIRA AS VAGAS
Marca Ambiental
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo, até 15 de abril, para o e-mail [email protected]. No assunto, basta informar o nome da vaga pretendida.
- Vagas: todas para Cariacica
- Eletromecânico
- Auxiliar de pintura
- Auxiliar eletromecânico
Morar Construtora
Como se candidatar: os interessados devem encaminhar o currículo pelo site. Quem quiser se candidatar às vagas nas obras, pode entregar o currículo diretamente em qualquer canteiro de obras da construtora na Serra e em Vila Velha.
- Vagas: 32
- Auxiliar de obra (21)
- Estagiário em Engenharia Civil (5)
- Pintor (2)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Encarregado de obra (1)
- Estagiário de segurança do trabalho (1)
- Auxiliar de RH para a obra (1)
Autoglass
- Vagas para Cariacica
- Jovem Aprendiz
- Vagas para Guarapari
- Agente de limpeza
- Auxiliar de obras
- Auxiliar de produção
- Encarregado de paisagismo
- Jatista - pintor
- Operador de estoque
- Operador de roçadeira
- Serralheiro
- Vagas para Linhares
- Jovem Aprendiz
- Vagas para Serra
- Auxiliar de mecânico
- Auxiliar operador de estoque
- Eletricista
- Motorista carreteiro
- Vagas para Vila Velha
- Agente de atendimento / televendas
- Agente de limpeza
- Analista de compras - concessionárias
- Analista de compras - trilha de liderança
- Analista de comunicação - relacionamento com mercado
- Analista de datacenter
- Analista de departamento pessoal
- Analista de distribuição
- Analista de governança de TI
- Analista de marketing digital
- Analista de melhoria contínua - Lean
- Analista de pricing
- Analista de processo - controladoria
- Analista de projetos de TI
- Analista de Recursos Humanos PL
- Analista de segurança patrimonial
- Analista de suporte
- Analista de testes
- Analista Lean
- Analista programador
- Assistente administrativo - faturamento
- Assistente administrativo financeiro (PowerUser)
- Assistente administrativo - pricing
- Assistente de comunicação audiovisual
- Assistente de dados
- Assistente de E-commerce
- Auditor de TI
- Auxiliar administrativo - Frotas
- Auxiliar de compras
- Coordenador de obras
- DevBucket
- Eletricista
- Estagiário - comunicação audiovisual
- Estagiário de administração | gestão
- Estagiário - redator publicitário
- Estagiário TI
- Estágio em inovação e melhoria
- Executivo de contas
- Jovem Aprendiz
- Líder de equipe TI
- Líder de estratégia de vendas
- Operador/ vendedor/ motorista D
- Product owner
- Programador RPA
- Programador sênior
- Programador sharepoint
- Supervisor de call center
- Supervisor de produto
- Supervisor de televendas
- Técnico em eletrotécnica Jr
- Vendedor interno
- Vistoriador
- Vagas para Vitória
- Jovem Aprendiz
- Vagas para Cachoeiro de Itapemirim
- Jovem Aprendiz
- Vendedor técnico
Eco 101
- Vagas:
- Assistente de laboratório (Guarapari)
- Analista de tráfego (Serra)
- Operador (a) de balança (Viana)
Leroy Merlin
Como se candidatar: os interessados podem cadastrar o currículo no site.
- Vagas: todas para Vitória
- Coordenador comercial
- Gerente comercial
Suzano
- Vagas para área florestal
- Analista de negócios florestais I (Aracruz)
- Vagas para área industrial
- Operador (a) produção conversão tissue PCD (Cachoeiro de Itapemirim)
- Consultor de processos (Aracruz)
- Engenheiro (a) processos PL (Aracruz)
Imetame
- Vagas: todas para Aracruz
- Analista (licenciamento ambiental)
- Técnico (planejamento)
- Especialista (engenheiro de perfuração)
- Inspetor de solda LP/PM/US (ofshore)
- Caldeireiro
- Soldador TIG e MIG
- Encarregado de tubulação
- Encanador industrial
- Assistente de produção
- Eletricista
- Plataformista de produção (assistente de produção)
- Motorista operador de equipamento (guindauto/munck)
- Motorista operador de equipamento (carreta)
- Mecânico (guindaste)
- Técnico (inspeção de solda)
- Técnico de segurança do trabalho
Fortlev
- Vagas: todas para Serra
- Analista de planejamento e controle de produção
- Analista de produto
- Analista de roteirização
- Analista fiscal PL
- Assistente de logística
- Assistente de RH
- Assistente de vendas
- Auxiliar administrativo
- Estagiário (a) de TI
- Estagiário (a) RH
Vale
- Vagas: todas para Vitória
- Gerente de projetos SSMA Tubarão - gerência executiva Tubarão, Ásia e África - corporativo (até 19/04)
- Analista regulatório portuário e ferroviário master (até 20/04)
- Engenheiro pleno - coordenação segurança processos - corporativo (até 19/04)
- Supervisor (a) de manutenção preventiva - manutenção centralizadas, vulcanização e oficinas - usina e pelotização (até 19/04)
- Engenheiro de confiabilidade especialista - Porto (até 17/04)
- Engenheiro mecânico pleno (até 15/04)
- Supervisor planejamento gestao manutenção porto - supervisão pcm minério de ferro - Porto (até 15/04)
- Supervisora centro de controle – COI Porto de Tubarão (até 15/04)
Nestlé
- Vagas: todas para Vila Velha
- Analista de planejamento de produção
- Assistente de depósito JR
Estaleiro Jurong
- Vagas: todas para Aracruz
- Analista de importação e exportação
- Engenheiro de projetos elétricos e telecom
- Inspetor de QA/QC
Picpay
- Vagas: todas para Vitória
- Analista de NOC
- Analista de relacionamento II | Alto Impacto
- Desenvolvedor frontend - sênior
- Devops pleno | crédito e cartões
- Executivo de vendas
- Frontend engineer - sênior | Growth Hacking
- Líder de prevenção à fraude
- Líder de relacionamento
- Senior infrastructure analyst/Vix
- Supervisão de vendas canal digital - Inside Sales
ISH Tecnologia
Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
- Vagas: todas para Vitória
- Analista contábil pleno
- Analista financeiro
- Assistente de faturamento - temporário
- Chief information security officer
- Consultor de TI (compliance)
- Consultor de TI (endpoint)
- Cyber defense analyst sênior
- DevOps
- Senior data scientist
Wine
- Vagas: todas para Vitória
- Analista de dados - customer experience
- Assistente financeiro
- Auditor interno
- Coordenação de atendimento ao cliente
- Desenvolvedor app
- Desenvolvedor backend
- Desenvolvedor front end junior
- Designer
- Especialista em marketing (web/data analytics)
- Estágio e-commerce / marketing digital
- Estágio em marketing de conteúdo
- QA Tester (Quality Assurance)
- Supervisão na área RPA (Robotic Process Automation)
Brinox
- Vagas: todas para Linhares
- Analista de manutenção
- Analista de métodos e processos pleno
- Assistente fiscal
- Auxiliar de logística
- Auxiliar de produção
- Líder de produção
- Matrizeiro
- Operador de empilhadeira
- Operador de máquinas I
- Técnico de manutenção I
Vix Logística
- Vagas: todas para Serra
- Eletricista
- Mecânico soldador
Extrabom Supermercado
- Vagas:
- Açougueiro - câmara (Guarapari)
- Embalador PCD (Vila Velha)
- Recepcionista de estacionamento (Serra)
Real Café
- Vagas: todas para Viana
- Auxiliar de produção
- Pedreiro
- Soldador
- Técnico em controle da qualidade
Unilider Distribuidora
- Vagas: todas para Serra
- Assistente de departamento pessoal
- Assistente de RH
- Assistente de trade marketing
- Assistente de trade marketing - design
- Assistente fiscal
- Auxiliar administrativo de logística
- Auxiliar de atendimento
- Estagiário de departamento pessoal
- Recepcionista
Benevix
- Vagas:
- Analista de relacionamento e mercado (Vila Velha)
- Assistente comercial (Vitória)
- Assistente de cadastro - PCD (Vila Velha)
Biancogres
- Vagas: todas para Serra
- Almoxarife
- Representante de vendas
- Estagiário engenharia de produção