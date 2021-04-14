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Vários níveis de escolaridade

21 empresas no ES abrem vagas de emprego e estágio mesmo com a crise

Há oportunidades para atuar na Grande Vitória e no interior do Estado; veja quais são os postos de trabalho e como concorrer às vagas

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 12:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 abr 2021 às 12:02
Imagem de conteúdo patrocinado
A Vale tem vaga para quem quer trabalhar no Porto de Tubarão Crédito: Vale/Divulgação
Empresas que atuam no Espírito Santo estão com muitas vagas de emprego abertas para cargos de vários níveis de escolaridade. Ao todo, são 21 companhias instaladas na Grande Vitória e interior. Além de postos de trabalho, também há chances para estagiários e jovens aprendizes.
Há oportunidades de trabalho em vários segmentos como construção civil, prestação de serviços, indústria, comércio e tecnologia da informação. Para participar das seleções, basta conferir abaixo se o currículo deve ser enviado por e-mail ou cadastrado nos sites de carreiras das organizações.
No setor industrial, as chances estão disponíveis na SuzanoImetame, Estaleiro JurongVale, Fortlev, Nestlé, Brinox, Biancogrês e Real Café. Os profissionais também podem se inscrever para trabalhar na Marca Ambiental, Morar Construtora, Eco 101, Leroy Merlin, Picpay, ISH Tecnologia, Wine, Vix Logística, Extrabom Supermercados, Unilider Distribuidora e Benevix.

CONFIRA AS VAGAS

Marca Ambiental

Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo, até 15 de abril, para o e-mail [email protected]. No assunto, basta informar o nome da vaga pretendida.
  • Vagas: todas para Cariacica
  • Eletromecânico
  • Auxiliar de pintura 
  • Auxiliar eletromecânico

Morar Construtora

Como se candidatar: os interessados devem encaminhar o currículo pelo site. Quem quiser se candidatar às vagas nas obras, pode entregar o currículo diretamente em qualquer canteiro de obras da construtora na Serra e em Vila Velha.
  • Vagas: 32
  • Auxiliar de obra (21)
  • Estagiário em Engenharia Civil (5)
  • Pintor (2)
  • Técnico em segurança do trabalho (1)
  • Encarregado de obra (1)
  • Estagiário de segurança do trabalho  (1)
  • Auxiliar de RH para a obra (1)

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Abertas inscrições para o Programa de Estágio da Suzano

Autoglass

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para Cariacica
  • Jovem Aprendiz
  • Vagas para Guarapari
  • Agente de limpeza 
  • Auxiliar de obras
  • Auxiliar de produção
  • Encarregado de paisagismo
  • Jatista - pintor
  • Operador de estoque
  • Operador de roçadeira
  • Serralheiro
  • Vagas para Linhares
  • Jovem Aprendiz
  • Vagas para Serra
  • Auxiliar de mecânico
  • Auxiliar operador de estoque
  • Eletricista
  • Motorista carreteiro
  • Vagas para Vila Velha
  • Agente de atendimento / televendas
  • Agente de limpeza
  • Analista de compras - concessionárias
  • Analista de compras - trilha de liderança
  • Analista de comunicação - relacionamento com mercado
  • Analista de datacenter
  • Analista de departamento pessoal
  • Analista de distribuição
  • Analista de governança de TI
  • Analista de marketing digital
  • Analista de melhoria contínua - Lean
  • Analista de pricing
  • Analista de processo - controladoria
  • Analista de projetos de TI
  • Analista de Recursos Humanos PL
  • Analista de segurança patrimonial
  • Analista de suporte
  • Analista de testes
  • Analista Lean
  • Analista programador
  • Assistente administrativo - faturamento
  • Assistente administrativo financeiro (PowerUser)
  • Assistente administrativo - pricing
  • Assistente de comunicação audiovisual
  • Assistente de dados
  • Assistente de E-commerce
  • Auditor de TI
  • Auxiliar administrativo - Frotas
  • Auxiliar de compras
  • Coordenador de obras
  • DevBucket
  • Eletricista
  • Estagiário - comunicação audiovisual
  • Estagiário de administração | gestão
  • Estagiário - redator publicitário
  • Estagiário TI
  • Estágio em inovação e melhoria
  • Executivo de contas
  • Jovem Aprendiz 
  • Líder de equipe TI
  • Líder de estratégia de vendas
  • Operador/ vendedor/ motorista D
  • Product owner
  • Programador RPA
  • Programador sênior
  • Programador sharepoint
  • Supervisor de call center
  • Supervisor de produto
  • Supervisor de televendas
  • Técnico em eletrotécnica Jr
  • Vendedor interno
  • Vistoriador
  • Vagas para Vitória
  • Jovem Aprendiz 
  • Vagas para Cachoeiro de Itapemirim
  • Jovem Aprendiz 
  • Vendedor técnico

Eco 101

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Assistente de laboratório (Guarapari)
  • Analista de tráfego (Serra)
  • Operador (a) de balança (Viana)

Leroy Merlin

Como se candidatar: os interessados podem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Coordenador comercial
  • Gerente comercial 

Veja Também

Sines da Grande Vitória têm 713 vagas de emprego com carteira assinada

Suzano

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas para área florestal
  • Analista de negócios florestais I (Aracruz)
  • Vagas para área industrial
  • Operador (a) produção conversão tissue PCD (Cachoeiro de Itapemirim)
  • Consultor de processos (Aracruz)
  • Engenheiro (a) processos PL (Aracruz)

Imetame

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Aracruz
  • Analista (licenciamento ambiental)
  • Técnico (planejamento)
  • Especialista (engenheiro de perfuração)
  • Inspetor de solda LP/PM/US (ofshore)
  • Caldeireiro
  • Soldador TIG e MIG
  • Encarregado de tubulação
  • Encanador industrial
  • Assistente de produção
  • Eletricista
  • Plataformista de produção (assistente de produção)
  • Motorista operador de equipamento (guindauto/munck)
  • Motorista operador de equipamento (carreta)
  • Mecânico (guindaste)
  • Técnico (inspeção de solda)
  • Técnico de segurança do trabalho 

Fortlev

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Serra
  • Analista de planejamento e controle de produção
  • Analista de produto
  • Analista de roteirização
  • Analista fiscal PL
  • Assistente de logística
  • Assistente de RH
  • Assistente de vendas
  • Auxiliar administrativo
  • Estagiário (a) de TI
  • Estagiário (a) RH

Vale

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Gerente de projetos SSMA Tubarão - gerência executiva Tubarão, Ásia e África - corporativo (até 19/04)
  • Analista regulatório portuário e ferroviário master (até 20/04)
  • Engenheiro pleno - coordenação segurança processos - corporativo (até 19/04)
  • Supervisor (a) de manutenção preventiva - manutenção centralizadas, vulcanização e oficinas - usina e pelotização (até 19/04)
  • Engenheiro de confiabilidade especialista - Porto (até 17/04)
  • Engenheiro mecânico pleno (até 15/04)
  • Supervisor planejamento gestao manutenção porto - supervisão pcm minério de ferro - Porto (até 15/04)
  • Supervisora centro de controle – COI Porto de Tubarão (até 15/04)

Nestlé

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vila Velha
  • Analista de planejamento de produção
  • Assistente de depósito JR

Estaleiro Jurong

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Aracruz
  • Analista de importação e exportação
  • Engenheiro de projetos elétricos e telecom
  • Inspetor de QA/QC

Picpay

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Analista de NOC
  • Analista de relacionamento II | Alto Impacto
  • Desenvolvedor frontend - sênior
  • Devops pleno | crédito e cartões
  • Executivo de vendas
  • Frontend engineer - sênior | Growth Hacking
  • Líder de prevenção à fraude
  • Líder de relacionamento
  • Senior infrastructure analyst/Vix
  • Supervisão de vendas canal digital - Inside Sales

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ISH Tecnologia

Como se candidatar: os interessados devem cadastrar o currículo no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Analista contábil pleno 
  • Analista financeiro
  • Assistente de faturamento - temporário
  • Chief information security officer
  • Consultor de TI (compliance)
  • Consultor de TI (endpoint)
  • Cyber defense analyst sênior
  • DevOps
  • Senior data scientist

Wine

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Vitória
  • Analista de dados - customer experience
  • Assistente financeiro
  • Auditor interno
  • Coordenação de atendimento ao cliente
  • Desenvolvedor app
  • Desenvolvedor backend
  • Desenvolvedor front end junior
  • Designer
  • Especialista em marketing (web/data analytics)
  • Estágio e-commerce / marketing digital
  • Estágio em marketing de conteúdo
  • QA Tester (Quality Assurance)
  • Supervisão na área RPA (Robotic Process Automation)

Brinox

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Linhares
  • Analista de manutenção 
  • Analista de métodos e processos pleno
  • Assistente fiscal
  • Auxiliar de logística
  • Auxiliar de produção
  • Líder de produção
  • Matrizeiro 
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de máquinas I 
  • Técnico de manutenção I 

Vix Logística

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Serra
  • Eletricista 
  • Mecânico soldador

Extrabom Supermercado

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no site.
  • Vagas:
  • Açougueiro - câmara (Guarapari)
  • Embalador PCD (Vila Velha)
  • Recepcionista de estacionamento (Serra)

Real Café

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Viana
  • Auxiliar de produção
  • Pedreiro
  • Soldador
  • Técnico em controle da qualidade

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Hospitais do ES abrem novas oportunidades de emprego

Unilider Distribuidora

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Serra
  • Assistente de departamento pessoal
  • Assistente de RH
  • Assistente de trade marketing
  • Assistente de trade marketing - design
  • Assistente fiscal
  • Auxiliar administrativo de logística 
  • Auxiliar de atendimento
  • Estagiário de departamento pessoal
  • Recepcionista

Benevix

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: 
  • Analista de relacionamento e mercado (Vila Velha)
  • Assistente comercial (Vitória)
  • Assistente de cadastro - PCD (Vila Velha)

Biancogres

Como se candidatar: os interessados devem fazer o cadastro no site.
  • Vagas: todas para Serra
  • Almoxarife
  • Representante de vendas
  • Estagiário engenharia de produção

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