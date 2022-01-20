17 indústrias abrem mais de 120 vagas de emprego e estágio no ES

A Viminas Vidros Especiais, beneficiadora e transformadora de vidros cujo parque industrial fica no bairro Civit II, na Serra, está com uma oportunidade para o cargo de analista de controladoria.

Já a NavSupply, empresa capixaba que abastece navios com alimentos, suprimentos, materiais de limpeza, equipamentos de segurança e outros, tem cinco vagas de emprego abertas. As oportunidades são para analista de sistemas, assistente financeiro e administrativo, auxiliar comercial e estagiário comercial. Os profissionais vão trabalhar na sede da NavSupply em Vitória e na filial em Niterói (RJ).