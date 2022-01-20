17 indústrias abrem mais de 120 vagas de emprego e estágio no ES

Grandes empresas estão com mais de 120 vagas de emprego e estágio abertas no Espírito Santo. Os postos estão disponíveis em 17 indústrias para profissionais de vários níveis de escolaridade.
As chances estão disponíveis nas cidades de Viana, Vitória, Vila Velha, Serra, São Mateus, Linhares, Aracruz, Domingos Martins e Pedro Canário. Para participar de uma das seleções, basta o candidato fazer um cadastro nos sites de carreira das companhias ou enviar o currículo por e-mail.
A Viminas Vidros Especiais, beneficiadora e transformadora de vidros cujo parque industrial fica no bairro Civit II, na Serra, está com uma oportunidade para o cargo de analista de controladoria.
Já a NavSupply, empresa capixaba que abastece navios com alimentos, suprimentos, materiais de limpeza, equipamentos de segurança e outros, tem cinco vagas de emprego abertas. As oportunidades são para analista de sistemas, assistente financeiro e administrativo, auxiliar comercial e estagiário comercial. Os profissionais vão trabalhar na sede da NavSupply em Vitória e na filial em Niterói (RJ).
Há ainda vagas de trabalho na Suzano, Diaço, Zucchi, Adcos, Imetame, Estaleiro Jurong, Brinox, Biancogrês, entre outras.
CONFIRA AS VAGAS
Viminas Vidros Especiais
Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected], informando a vaga pretendida no assunto da mensagem.
- Vaga: 1 para Serra
- Analista de controladoria
NavSupply
Como se candidatar: os interessados podem enviar o currículo para v[email protected], com o título da vaga no assunto.
- Vagas: 5, para trabalhar na sede em Vitória e na filial em Niterói.
- Analista de sistemas
- Assistente financeiro
- Assistente administrativo
- Auxiliar comercial
- Estagiário comercial
Diaço - Distribuidora de Aço
Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].
- Vagas: 5 para Serra
- Auxiliar administrativo de expedição
- Auxiliar de produção
- Motorista de caminhão
- Operador de máquina de corte e dobra
- Operador de máquina slitter longitudinal
Zucchi Luxury Stones
- Vagas: 7 para Serra
- Operador de ponte rolante
- Auxiliar de produção
- Operador de politriz
- Trainee em vendas
- Analista de dados
- Auxiliar administrativo
- Analista de TI
Adcos
- Vagas: 1 para Serra
- Assistente de desenvolvimento de embalagens
Suzano
- Vagas: 1
- Operador de máquinas florestais (Pedro Canário)
Imetame
- Vagas: 20 para Aracruz
- Operador de equipamentos (caçamba)
- Técnico (inspeção de dutos)
- Caldeireiro
- Pedreiro
- Assistente de produção (escolhia de caldeiraria)
- Assistente administrativo (educação financeira)
- Técnico (meio ambiente)
- Eletricista
- Inspetor de pintura escalador (offshore)
- Assistente administrativo
- Coordenador (administrativo / financeiro / operacional)
- Gerente (administrativo / financeiro / operacional)
- Analista (psicólogo)
- Operador de equipamentos (munck e grove)
- Eletricista
- Assistente de produção
- Mecânico de sonda
- Analista (integridade de poços onshore)
- Operador de produção
- Técnico (químico)
Fortlev
- Vagas: 10 para Serra
- Analista de produtos junior
- Analista de sistemas sênior (3)
- Assistente logístico
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de serviços gerais
- Caldeireiro
- Operador de empilhadeira
- Técnico de segurança do trabalho sênior
Nestlé
- Vagas: para Vila Velha
- Manutenção mecânica
- Eletricista manutenção
Estaleiro Jurong
- Vagas: 10 para Aracruz
- Assistente de importação e exportação
- Analista de armazém
- Coordenador tributário
- Analista de infraestrutura
- Analista de sistema desenvolvedor
- Engenheiro de projetos
- Engenheiro comercial
- Técnico de comissionamento mecânico
- Engenheiro de comissionamento instrumentação
- Gerente de projetos
Brinox
- Vagas: 13 para Linhares
- Analista de métodos e processos pleno - ênfase em logística
- Assistente de RH
- Assistente de TI
- Auxiliar de logística (3)
- Médico do trabalho
- Operador de empilhadeira (3)
- Operador de máquina (2)
Realcafé
- Vagas: 7 para Viana
- Analista de Administração de pessoal
- Auxiliar de produção
- Estagiário(a) de ensino superior
- Estagiário de compras
- Motorista
- Soldador(a)
- Técnico planejamento de manutenção elétrica
Biancogrês
- Vagas: 15 para Serra
- Almoxarife (2)
- Analista de marketing (1)
- Auxiliar de carga e descarga (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Estagiário Comercial (1)
- Estagiário Departamento Fiscal (1)
- Estagiário de Engenharia (1)
- Estagiário de Engenharia Mecânica (1)
- Estagiário de Marketing (1)
- Estagiário SAC (1)
- Operador de equipamento (1)
- Operador de pá carregadeira (1)
Brametal
- Vagas: 14 para Linhares
- Estágio superior expedição (2)
- Estágio inspeção produtiva (1)
- Estágio superior produção (2)
- Estágio superior almoxarifado (1)
- Técnico manutenção mecânica (1)
- Estágio superior planejamento industrial (1)
- Estágio ferramentaria (2)
- Operador de equipamentos móveis (1)
- Assistente de PCP (2)
Agrele
- Vagas: 1 para São Mateus
- Operador de montagem
Coopeavi
- Vagas: 1 para Melgaço, em Domingos Martins
- Consultor cultivos relacionamento
Marcopolo
- Vagas: São Mateus
- Almoxarife (movimentações)
- Auxiliar produção (plast)
- Auxiliar de produção
- Estágio
- Estágio Engenharia do Produto
- Operador(a) de máquinas automatizadas são mateus
- Pintor(a) de veículos - são mateus
- Soldador(a) montador(a) de produção são mateus