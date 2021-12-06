1.308 oportunidades de emprego e estágio nos Sines do ES

Vendedor interno, tratorista, açougueiro, eletricista, analista de compras, trabalhador rural, pedreiro, auxiliar de cozinha, garçom e técnico em segurança do trabalho. Estes são apenas alguns postos de trabalho disponíveis nas agências do Sine e do Trabalhador no Espírito Santo nesta segunda-feira (6). Ao todo, são 1.308 vagas de emprego estágio . Há ainda chances para pessoas com deficiência.

Para se candidatar, basta o candidato procurar uma das unidades, conforme o modelo de atendimento estabelecido por cada uma. O painel de vagas é atualizado diariamente e as oportunidades podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Vagas de trabalho com carteira assinada Crédito: Fernando Madeira

A maior oferta está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica, com 662 chances. No Sine da Serra, são 222 oportunidades e no de Vila Velha, 206. Ainda na Grande Vitória, o Sine da Capital tem 72 postos.

No interior do Estado, os trabalhadores podem procurar os Sines de Linhares (121) e Anchieta (25).

CONFIRA AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura . O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 206

206 Açougueiro (5)

Ajudante de obras (7)

Armador de estrutura de concreto (2)

Assistente de compras (1)

Atendente de lanchonete (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de linha de produção (5)

Calceteiro (2)

Carpinteiro (3)

Churrasqueiro (1)

Consultor de vendas (2)

Costureira em geral (3)

Cozinheiro geral (6)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (4)

Eletricista (60)

Eletricista de instalações industriais (30)

Encarregado de obras (1)

Engenheiro de produção (1)

Esteticista (1)

Forneiro de padaria (2)

Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão - rede aérea e subterrânea (20)

Manicure (5)

Marceneiro (2)

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)

Mecânico de motor a diesel (1)

Mecânico de veículos automotores a diesel - exceto tratores (2)

Motorista de caminhão (2)

Nutricionista (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (3)

Pedreiro de acabamento (4)

Pizzaiolo (1)

Programador de sistemas de informação (6)

Promotor de vendas (2)

Representante comercial autônomo (5)

Supervisor administrativo (1)

Técnico de refrigeração - instalação (1)

Técnico em segurança do trabalho (2)

Vendedor de serviços (6)

Vendedor interno (1)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.

Vagas: 662

662 Ajudante - noite (1)

Ajudante (2)

Ajudante carga e descarga (15)

Ajudante de caminhão (3)

Ajudante de mecânico (1)

Ajudante de motorista (2)

Ajudante de obras (2)

Ajudante de produção (5)

Ajudante geral (6)

Almoxarife (1)

Analista de compras (1)

Analista de TI (1)

Armador (12)

Assistente comercial (1)

Assistente de marketing (1)

Assistente de produção (1)

Assistente operacional (1)

Atendente - horista (1)

Atendente de lanchonete (15)

Atendente de portaria (1)

Atendente de sac (1)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de armador (5)

Auxiliar de carpinteiro (5)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de depósito (2)

Auxiliar de estocagem (3)

Auxiliar de estoque - peças (2)

Auxiliar de estoque (2)

Auxiliar de expedição (1)

Auxiliar de lavanderia (5)

Auxiliar de logística (1)

Auxiliar de obras (1)

Auxiliar de produção (41)

Auxiliar de serviços gerais (11)

Auxiliar de serviços técnicos (1)

Auxiliar financeiro (1)

Auxiliar na produção de salgados (1)

Auxiliar técnico (2)

Back office de vendas (2)

Balconista (1)

Balconista de açougue (5)

Caixa (1)

Calceteiro (3)

Camareira (16)

Carpinteiro (34)

Conferente (2)

Conferente de mercadoria (1)

Conferente líder (1)

Consultor de vendas (18)

Costureira (3)

Cozinheira (4)

Cozinheiro(a) (1)

Cuidador (2)

Eletricista de manutenção (2)

Empacotador (5)

Empregada doméstica (5)

Encarregado de fiscalização de loja (1)

Encarregado de obra (1)

Estágio superior Engenharia de Produção (1)

Estoquista (2)

Fiscal de loja (3)

Fiscal de patrimônio (1)

Frentista (4)

Garçom (2)

Instalador de acessórios automotivos (1)

Jardineiro (3)

Maçariqueiro - temporário (1)

Mecânico (2)

Mecânico automotivo (2)

Moleiro de caminhão (2)

Motorista – cnh D (6)

Motorista carreteiro – cnh E (15)

Motorista cegonheiro – cnh E (15)

Motorista entregador – cnh B (1)

Oficial pedreiro (1)

Oficial pintor (1)

Operador de caixa (3)

Operador de escavadeira (2)

Operador de máquina pesada (2)

Operador de rastreamento (2)

Padeiro (1)

Pedreiro (30)

Pedreiro oficial (2)

Recepcionista (2)

Repositor (1)

Representante de atendimento (20)

Salgadeira (1)

Separador (2)

Soldador montador (2)

Supervisor de cursos híbridos (1)

Supervisor de vendas (2)

Técnico de informática (1)

Técnico de refrigeração (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em produção (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Trocador de óleo (1)

Tutor de polo - comercial (1)

Vendedor (3)

Vendedor digital (1)

Vendedor externo (12)

Vendedor(a) (1)

Vistoriador de veículo (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de produção (15)

Atendente de portaria (1)

Auxiliar (13)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de atendimento (2)

Auxiliar de jardinagem (10)

Auxiliar de produção (9)

Auxiliar de serviços gerais (10)

Costureira (3)

Empacotador (6)

Motorista carreteiro – cnh E (5)

Motorista parqueador (5)

Oficial de serviços gerais (1)

Operador de caixa (5)

Recepcionista (1)

Representante de atendimento (10)

Vendedor externo (10)

Vigia (1)

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 222

222 Açougueiro (12)

Ajudante de obras (10)

Armador oficial (10)

Armazenista (20)

Atendente comercial (2)

Auxiliar de jardinagem PCD (10)

Auxiliar de limpeza pcd (12)

Calceteiro (10)

Carpinteiro (21)

Conferente de carga e descarga (10)

Consultor de vendas (5)

Costureira de máquina industrial (1)

Costureira em geral (1)

Embalador a mão pcd (10)

Embalador (20)

Encarregado de obras (1)

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (2)

Mecânico (1)

Mecânico de manutenção de caminhão (1)

Mecânico de máquinas pesadas (2)

Mecânico (1)

Motorista de caminhão munck (5)

Motorista operador de caminhão retroescavadeira (3)

Operador de caixa PCD (11)

Operador de carregadeira (1)

Operador de ponte rolante (2)

Operador de processo de produção (4)

Pedreiro de alvenaria (1)

Rasteleiro de asfalto (2)

Recepcionista atendente PCD 10)

Repositor de mercadorias PCD (14)

Serralheiro (4)

Soldador de aço inox (1)

Supervisor de vendas comercial (2)

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 72

72 Açougueiro (1)

Ajudante de pintor (1)

Armador de telhados (1)

Artífice de manutenção (1)

Assistente de serviço de contabilidade (1)

Atendente de lojas - temporário (2)

Auxiliar administrativo PCD - temporário (1)

Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes PCD (10)

Auxiliar de limpeza PCD (1)

Auxiliar de mecânico de autos (1)

Auxiliar técnico de obras saneamento (1)

Bombeiro hidráulico (1)

Carpinteiro de fôrmas para concreto (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (3)

Entregador de gás - ajudante de caminhão (2)

Marteleteiro (2)

Mecânico de automóvel (1)

Montador de andaimes - edificações (2)

Pedreiro (7)

Pintor de automóveis (1)

Recepcionista atendente PCD (10)

Representante comercial autônomo (1)

Supervisor de vendas comercial (2)

Técnico automotivo (1)

Vendedor orçamentista (1)

Vendedor porta a porta (15)

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 25

25 Auxiliar contábil (1)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante montagem industrial (1)

Auxiliar de limpeza (2)

Auxiliar de vidraceiro (1)

Cumim (2)

Estagiário Engenharia civil (1)

Estoquista (1)

Garçom (2)

Gerente de pátio de supermercados (1)

Instalador de vidros temperados e esquadrias de alumínio (1)

Mecânico de suspensão de automóveis (1)

Motorista de aplicativo (1)

Recepcionista atendente (3)

Supervisor departamento financeiro (1)

Técnico segurança do trabalho (1)

Vendedor externo (4)

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.