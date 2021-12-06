1.308 oportunidades de emprego e estágio nos Sines do ES

Vendedor interno, tratorista, açougueiro, eletricista, analista de compras, trabalhador rural, pedreiro, auxiliar de cozinha, garçom e técnico em segurança do trabalho. Estes são apenas alguns postos de trabalho disponíveis nas agências do Sine e do Trabalhador no Espírito Santo nesta segunda-feira (6). Ao todo, são 1.308 vagas de emprego e estágio. Há ainda chances para pessoas com deficiência.
Para se candidatar, basta o candidato procurar uma das unidades, conforme o modelo de atendimento estabelecido por cada uma. O painel de vagas é atualizado diariamente e as oportunidades podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.
A maior oferta está disponível na Agência do Trabalhador de Cariacica, com 662 chances. No Sine da Serra, são 222 oportunidades e no de Vila Velha, 206. Ainda na Grande Vitória, o Sine da Capital tem 72 postos.
No interior do Estado, os trabalhadores podem procurar os Sines de Linhares (121) e Anchieta (25).
CONFIRA AS VAGAS
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.
- Vagas: 206
- Açougueiro (5)
- Ajudante de obras (7)
- Armador de estrutura de concreto (2)
- Assistente de compras (1)
- Atendente de lanchonete (2)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de linha de produção (5)
- Calceteiro (2)
- Carpinteiro (3)
- Churrasqueiro (1)
- Consultor de vendas (2)
- Costureira em geral (3)
- Cozinheiro geral (6)
- Cuidador de pessoas idosas e dependentes (4)
- Eletricista (60)
- Eletricista de instalações industriais (30)
- Encarregado de obras (1)
- Engenheiro de produção (1)
- Esteticista (1)
- Forneiro de padaria (2)
- Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão - rede aérea e subterrânea (20)
- Manicure (5)
- Marceneiro (2)
- Mecânico de manutenção de máquinas, em geral (1)
- Mecânico de motor a diesel (1)
- Mecânico de veículos automotores a diesel - exceto tratores (2)
- Motorista de caminhão (2)
- Nutricionista (1)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (3)
- Pedreiro de acabamento (4)
- Pizzaiolo (1)
- Programador de sistemas de informação (6)
- Promotor de vendas (2)
- Representante comercial autônomo (5)
- Supervisor administrativo (1)
- Técnico de refrigeração - instalação (1)
- Técnico em segurança do trabalho (2)
- Vendedor de serviços (6)
- Vendedor interno (1)
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas.
- Vagas: 662
- Ajudante - noite (1)
- Ajudante (2)
- Ajudante carga e descarga (15)
- Ajudante de caminhão (3)
- Ajudante de mecânico (1)
- Ajudante de motorista (2)
- Ajudante de obras (2)
- Ajudante de produção (5)
- Ajudante geral (6)
- Almoxarife (1)
- Analista de compras (1)
- Analista de TI (1)
- Armador (12)
- Assistente comercial (1)
- Assistente de marketing (1)
- Assistente de produção (1)
- Assistente operacional (1)
- Atendente - horista (1)
- Atendente de lanchonete (15)
- Atendente de portaria (1)
- Atendente de sac (1)
- Auxiliar administrativo (1)
- Auxiliar de armador (5)
- Auxiliar de carpinteiro (5)
- Auxiliar de cozinha (1)
- Auxiliar de depósito (2)
- Auxiliar de estocagem (3)
- Auxiliar de estoque - peças (2)
- Auxiliar de estoque (2)
- Auxiliar de expedição (1)
- Auxiliar de lavanderia (5)
- Auxiliar de logística (1)
- Auxiliar de obras (1)
- Auxiliar de produção (41)
- Auxiliar de serviços gerais (11)
- Auxiliar de serviços técnicos (1)
- Auxiliar financeiro (1)
- Auxiliar na produção de salgados (1)
- Auxiliar técnico (2)
- Back office de vendas (2)
- Balconista (1)
- Balconista de açougue (5)
- Caixa (1)
- Calceteiro (3)
- Camareira (16)
- Carpinteiro (34)
- Conferente (2)
- Conferente de mercadoria (1)
- Conferente líder (1)
- Consultor de vendas (18)
- Costureira (3)
- Cozinheira (4)
- Cozinheiro(a) (1)
- Cuidador (2)
- Eletricista de manutenção (2)
- Empacotador (5)
- Empregada doméstica (5)
- Encarregado de fiscalização de loja (1)
- Encarregado de obra (1)
- Estágio superior Engenharia de Produção (1)
- Estoquista (2)
- Fiscal de loja (3)
- Fiscal de patrimônio (1)
- Frentista (4)
- Garçom (2)
- Instalador de acessórios automotivos (1)
- Jardineiro (3)
- Maçariqueiro - temporário (1)
- Mecânico (2)
- Mecânico automotivo (2)
- Moleiro de caminhão (2)
- Motorista – cnh D (6)
- Motorista carreteiro – cnh E (15)
- Motorista cegonheiro – cnh E (15)
- Motorista entregador – cnh B (1)
- Oficial pedreiro (1)
- Oficial pintor (1)
- Operador de caixa (3)
- Operador de escavadeira (2)
- Operador de máquina pesada (2)
- Operador de rastreamento (2)
- Padeiro (1)
- Pedreiro (30)
- Pedreiro oficial (2)
- Recepcionista (2)
- Repositor (1)
- Representante de atendimento (20)
- Salgadeira (1)
- Separador (2)
- Soldador montador (2)
- Supervisor de cursos híbridos (1)
- Supervisor de vendas (2)
- Técnico de informática (1)
- Técnico de refrigeração (1)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
- Técnico em produção (1)
- Técnico em segurança do trabalho (1)
- Trocador de óleo (1)
- Tutor de polo - comercial (1)
- Vendedor (3)
- Vendedor digital (1)
- Vendedor externo (12)
- Vendedor(a) (1)
- Vistoriador de veículo (1)
- Vagas para pessoas com deficiência:
- Ajudante de produção (15)
- Atendente de portaria (1)
- Auxiliar (13)
- Auxiliar administrativo (2)
- Auxiliar de atendimento (2)
- Auxiliar de jardinagem (10)
- Auxiliar de produção (9)
- Auxiliar de serviços gerais (10)
- Costureira (3)
- Empacotador (6)
- Motorista carreteiro – cnh E (5)
- Motorista parqueador (5)
- Oficial de serviços gerais (1)
- Operador de caixa (5)
- Recepcionista (1)
- Representante de atendimento (10)
- Vendedor externo (10)
- Vigia (1)
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
- Vagas: 222
- Açougueiro (12)
- Ajudante de obras (10)
- Armador oficial (10)
- Armazenista (20)
- Atendente comercial (2)
- Auxiliar de jardinagem PCD (10)
- Auxiliar de limpeza pcd (12)
- Calceteiro (10)
- Carpinteiro (21)
- Conferente de carga e descarga (10)
- Consultor de vendas (5)
- Costureira de máquina industrial (1)
- Costureira em geral (1)
- Embalador a mão pcd (10)
- Embalador (20)
- Encarregado de obras (1)
- Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (2)
- Mecânico (1)
- Mecânico de manutenção de caminhão (1)
- Mecânico de máquinas pesadas (2)
- Mecânico (1)
- Motorista de caminhão munck (5)
- Motorista operador de caminhão retroescavadeira (3)
- Operador de caixa PCD (11)
- Operador de carregadeira (1)
- Operador de ponte rolante (2)
- Operador de processo de produção (4)
- Pedreiro de alvenaria (1)
- Rasteleiro de asfalto (2)
- Recepcionista atendente PCD 10)
- Repositor de mercadorias PCD (14)
- Serralheiro (4)
- Soldador de aço inox (1)
- Supervisor de vendas comercial (2)
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
- Vagas: 72
- Açougueiro (1)
- Ajudante de pintor (1)
- Armador de telhados (1)
- Artífice de manutenção (1)
- Assistente de serviço de contabilidade (1)
- Atendente de lojas - temporário (2)
- Auxiliar administrativo PCD - temporário (1)
- Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes PCD (10)
- Auxiliar de limpeza PCD (1)
- Auxiliar de mecânico de autos (1)
- Auxiliar técnico de obras saneamento (1)
- Bombeiro hidráulico (1)
- Carpinteiro de fôrmas para concreto (2)
- Empregado doméstico nos serviços gerais (3)
- Entregador de gás - ajudante de caminhão (2)
- Marteleteiro (2)
- Mecânico de automóvel (1)
- Montador de andaimes - edificações (2)
- Pedreiro (7)
- Pintor de automóveis (1)
- Recepcionista atendente PCD (10)
- Representante comercial autônomo (1)
- Supervisor de vendas comercial (2)
- Técnico automotivo (1)
- Vendedor orçamentista (1)
- Vendedor porta a porta (15)
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
- Vagas: 25
- Auxiliar contábil (1)
- Ajudante de cozinha (1)
- Ajudante montagem industrial (1)
- Auxiliar de limpeza (2)
- Auxiliar de vidraceiro (1)
- Cumim (2)
- Estagiário Engenharia civil (1)
- Estoquista (1)
- Garçom (2)
- Gerente de pátio de supermercados (1)
- Instalador de vidros temperados e esquadrias de alumínio (1)
- Mecânico de suspensão de automóveis (1)
- Motorista de aplicativo (1)
- Recepcionista atendente (3)
- Supervisor departamento financeiro (1)
- Técnico segurança do trabalho (1)
- Vendedor externo (4)
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.
- Vagas: 121
- Acoplador (3)
- Ajudante de expedição (1)
- Almoxarife secundário (1)
- Analista de suporte (1)
- Arrumadeira (2)
- Auxiliar de cozinha (4)
- Auxiliar departamento fiscal (1)
- Auxiliar operacional júnior (1)
- Auxiliar de produção (3)
- Borracheiro (3)
- Caixa (1)
- Capoteiro (1)
- Carpinteiro (1)
- Consultor de vendas (1)
- Eletricista de caminhão (1)
- Eletricista - área civil (1)
- Eletricista eletroeletrônico (3)
- Encanador - área civil (1)
- Encarregado de obras (3)
- Estoquista (2)
- Garçom (3)
- Jatista (1)
- Lixador (8)
- Mecânico de caminhão (2)
- Mecânico de suspensão (2)
- Motoboy (2)
- Navegador (2)
- Operador de retroescavadeira (1)
- Padeiro (2)
- Pedreiro oficial (5)
- Pedreiro (3)
- Pintor automotivo (4)
- Pintor - área civil (1)
- Recepcionista (2)
- Revestidor (3)
- Serralheiro (1)
- Técnico manutenção industrial (1)
- Técnico em segurança do trabalho (3)
- Trabalhador rural (11)
- Tratorista (4)
- Vendedor externo (6)
- Vendedor interno (22)
- Vendedor porta a porta (2)