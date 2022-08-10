1.030 vagas em cursos gratuitos para as mulheres no ES

Mulheres que querem aprender uma profissão para conseguir um emprego, trabalhar por conta própria ou ainda ter uma renda extra já podem se inscrever nas 1.030 vagas abertas em cursos presenciais de qualificação profissional oferecidas pelo Programa Qualificar ES.
As oportunidades são destinadas a moradoras de 18 municípios capixabas. As alunas não pagam pelos treinamentos que têm carga horária que varia de 90 a 120 horas.
Há chances para aulas de:
- Maquiagem
- Design de sobrancelhas
- Biscoito caseiros
- Pizzaiolo
- Preparação de salgados
- Confeccionador de bolsas
- Cuidador infantil
- Preparação de massas
- Auxiliar de rotinas administrativas
- Recepcionista
- Assistente administrativo
- Bolos e suas variações
- Costura
- Berçarista
- Recepcionista
- Agente comunitário de saúde
- Doces para festas
As interessadas precisam ter idade mínima de 16 anos, morar no bairro e município onde o curso será realizado e ser alfabetizada, ou seja, saber ler e escrever. As candidatas aos treinamentos da área de saúde precisam ter 18 anos.
O programa é oferecido pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). Além das vagas para mulheres, há outras 10.010 oportunidades para ampla concorrência.
As inscrições podem ser feitas até 25 de agosto, no site da Sectides. São permitidas duas inscrições por CPF, em dois cursos distintos e em turnos diferentes.
A classificação é realizada de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno. As vagas não preenchidas poderão ser preenchidas por candidatos dos bairros do entorno, de acordo com Anexos A e B dos editais. Os demais candidatos serão considerados suplentes, desde que não tenham sido eliminados.
Os dias, horários e locais de realização das aulas, além das cargas horárias, variam de acordo com cada curso, devendo, portanto, serem consultados no edital de interesse. A lista dos classificados e suplentes será divulgada no dia 14 de setembro.
Quem concluir os cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebe um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelas alunas na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.
SERVIÇO
Até quando vão as inscrições: até 25 de agosto.
Inscrições: no site da Sectides.
CONFIRA AS VAGAS
CARIACICA
- POLO 1: ESTAÇÃO CIDADANIA E CULTURA (ECC) – ANTIGO PRAÇA CÉU
- Endereço: Rua 74, s/n - Nova Rosa da Penha II, Cariacica.
- Bairros do entorno: Nova Rosa da Penha, Nova Rosa da Penha I, Vila Progresso, Nova Esperança, Pica-Pau, Vila Cajueiro e Padre Mathias.
- Curso:
- Maquiagem (30)
- POLO 2: IGREJA BATISTA EM PORTO DE SANTANA
- Endereço: Praça General Tibúrcio, s/n - Porto Santana, Cariacica.
- Bairros do entorno: Presidente Medice, Morro do Sesi, Vila Oásis, Itacibá, Sotema, Bairro Aparecida e Porto Novo.
- Curso:
- Maquiagem (25)
- POLO 3: PROJETO ALIANÇA (FLEXAL 2)
- Endereço: Rua Sagrada Família, 301 - Flexal II, Cariacica.
- Bairros do entorno: Flexal 1, Nova Canaã, Porto Novo e Nova Esperança.
- Curso:
- Maquiagem: 25
- POLO 4: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE NOVO BRASIL
- Endereço: Rua Rodrigues Patuzio, s/n - Novo Brasil, Cariacica.
- Bairros do entorno: Vale dos Reis, Piranema, Operário, Vila Independência, Vista Dourada, Novo Brasil, Boa Vista e Nova Campo Grande.
- Curso:
- Design de sobrancelhas (25)
- POLO 5: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE JARDIM BOTÂNICO E CAÇAROCA
- Endereço: Rua da Paz, 203 - Jardim Botânico, Cariacica.
- Bairros do entorno: Caçaroca, Liberdade, Vila Regis, Vista Linda, Nelson Ramos, Jardim Botânico II, Alzira Ramos, Jardim de Alah e Rio Marinho.
- Curso:
- Biscoitos caseiros (20)
- POLO 6: PARÓQUIA SANTA MARIA GORETE MARIA GORETE - CARIACICA
- Endereço: Rua Bolívia, 234 - Jardim América, Cariacica.
- Bairros do entorno: Itaquari, Vera Cruz e Vasco da Gama.
- Cursos:
- Maquiagem (30)
- Pizzaiolo (30)
SERRA
- POLO 1: ASSOCIAÇÃO MULHERES GUERREIRAS
- Endereço: Travessa São Benedito, 46 - 2º andar, casa - São Domingos, Serra.
- Bairros do entorno: Residencial Centro da Serra, Jardim Guanabara, Jardim Bela Vista, Palmeiras, Agrovila, Divinópolis e Serra Sede.
- Curso:
- Preparação de salgados (20)
- POLO 2: SECRETARIA DE TRABALHO EMPREGO E RENDA - SETER PRÓ CIDADÃO
- Endereço: Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416 - Portal de Jacaraípe, Serra.
- Bairros do entorno: Feu Rosa, Vila Nova de Colares, Ourimar, Castelândia e Curva da Baleia.
- Curso:
- Confeccionador de bolsas (25)
- POLO 3: CRAS DE JARDIM CARAPINA
- Endereço: Rua Salvador, s/n – Jardim Carapina, Serra.
- Bairros do entorno: Boa Vista II, Hélio Ferraz, Carapina, Conjunto Carapina I e Bairro de Fátima.
- Cursos:
- Maquiagem (25)
- Biscoitos caseiros (20)
- POLO 4: PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM TUBARÃO
- Endereço: Rua Varsóvia, 12/13 - Parque Residencial Tubarão, Serra.
- Bairros do entorno: Solar do Porto, Planície, Porto Canoa, Serra Dourada I, Serra Dourada II, Serra Dourada III, Novo Porto Canoa e Eldorado.
- Curso:
- Cuidador infantil (25)
- POLO 5: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CASCATAIGREJA BATISTA DE CASCATA - SERRA
- Endereço: Rua das Camélias, 41 - Cascata I, Serra.
- Bairros do entorno: Cascata II, Santo Antônio e São Marcos.
- Curso:
- Preparação de massas (20)
VIANA
- POLO 1: CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
- Endereço: Rua Major Domingos Vicente, 10 - Centro, Viana.
- Bairros do entorno: Nova Bethânia, Morada de Bethânia, Vila Bethânia, Arlindo Villaschi, Campo Verde, Vale do Sol e Areinha.
- Curso:
- Preparação de massas (25)
VILA VELHA
- POLO 1: IGREJA MINISTÉRIO ABA PAI EM VILA VELHA PAI EM VILA VELHA
- Endereço: Rua Pinheiro Junior, 22 - Argolas, Vila Velha.
- Bairros do entorno: Sagrada Família e Chácara do Conde.
- Curso:
- Auxiliar de rotinas administrativas (30)
- POLO 2: FUNDAÇÃO CLÍNICA CARMEM LUCIA ÃO CLINICA CARMEM LUCIA - VILA VELHA
- Endereço: Rodovia do Sol, s/n, Quadra 022, Lote 08 - A - Barra do Jucu, Vila Velha.
- Bairros do entorno: Praia do Recife, Santa Paula I, Santa Paula II, Riviera da Barra, Morada da Barra, Normília da Cunha, 23 de maio, Ulisses Guimarães e Terra Vermelha.
- Curso:
- Recepcionista (30)
- POLO 3: MOVIMENTO COMUNITÁRIO DE SANTA RITACLINICA CARMEM LUCIA - VILA VELHA
- Endereço: Rua Fernando Antonio da Silveira, s/n - Santa Rita, Vila Velha.
- Bairros do entorno: Ataíde, Ilha da Conceição, 1º de Maio, Zumbi dos Palmares, Planalto, Alvorada, Bairro Industrial e Pedra dos Búzios.
- Curso:
- Assistente administrativo (20)
VITÓRIA
- POLO 1: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO UNIVERSITÁRIO
- Endereço: Rua Flor de Lírio, s/n - Universitário, Vitória.
- Bairros do entorno: Inhanguetá, Santo Antônio, Estrelinha e Grande Vitória.
- Curso:
- Maquiagem (25)
- POLO 2: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CRUZAMENTO
- Endereço: Rua Sebastião Nestor de Oliveira, 25 - Cruzamento, Vitória.
- Bairros do entorno: Romão, Forte São João, Jucutuquara e Fradinhos.
- Curso:
- Cuidador infantil (20)
- POLO 3: REDE PROTAGONISTA - VITÓRIA
- Endereço: Rua Novo Horizonte, 140 - Resistência, Vitória.
- Bairros do entorno: Ilha das Caieiras, Conquista, Joana D'Arc e Santa Marta.
- Curso:
- Bolos e suas variações (20)
- POLO 4: ESPAÇO FVIXVITÓRIA
- Endereço: Escadaria Clementina Secundina de Jesus, 124 - Beco 8 - Romão, Vitória.
- Bairros do entorno: Forte São João e Cruzamento.
- Curso:
- Maquiagem (25)
- POLO 5: INSTITUTO MÃO NA MASSA
- Endereço: Rua Helena Muller, 131 - Jesus de Nazareth, Vitória.
- Bairros do entorno: Praia do Suá, Bento Ferreira, Romão, Ilha de Santa Maria e Monte Belo.
- Curso:
- Costura (20)
- POLO 6: INSTITUTO INTEGRANDO IDEIAS DE SANTA LUIZA
- Endereço: Rua Vitalino dos Santos Valadares,185 - Santa Luíza, Vitória.
- Bairros do entorno: Itararé, São Benedito, Consolação, Bairro da Penha e Engenharia.
- Curso:
- Preparação de massas (30)
- POLO 7: INSTITUTO INTEGRANDO IDEIAS DE CONSOLAÇÃO
- Endereço: Rua Desembargador Gilson Mendonça, 565 - Consolação, Vitória.
- Bairros do entorno: Jaburu, Floresta, São Benedito, Gurigica , Bonfim e Da Penha.
- Curso:
- Tortas e massas (20)
ALEGRE
- POLO 1: IGREJA CATÓLICA NOSSA SENHORA DA PENHA DE ALEGRE
- Endereço: Rua Padre José Belotti, 47 - Centro, Alegre.
- Curso:
- Biscoitos caseiros (30)
ALFREDO CHAVES
- POLO 1: CRAS DE ALFREDO CHAVES
- Endereço: Rua Antônio Cláudio Gaeguer, 87 - Parque Residencial, Alfredo Chaves.
- Curso:
- Berçarista (30)
ARACRUZ
- POLO 1: CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE DE ARACRUZ
- Endereço: Rua Quintino Loureiro, 234 - Centro, Aracruz.
- Curso:
- Recepcionista (30)
ATÍLIO VIVÁCQUA
- POLO 1: ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL EMEB FLECHEIRAS
- Endereço: Flecheiras Zona Rural, Atílio Vivácqua.
- Curso:
- Maquiagem (30)
- POLO 2: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ROQUE TELLES GUIMARÃES
- Endereço: Rodovia do Contorno ES, 489 - Baixa Bonita, Atílio Vivácqua.
- Curso:
- Agente comunitário de saúde (30)
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- POLO 1: ESCOLA PROFESSOR DOMINGOS UBALDO (CONDURU)
- Endereço: Rua Coronel Francisco Ataíde, 75-125 - Conduru, Cachoeiro de Itapemirim.
- Curso:
- Cuidador infantil (25)
- POLO 2: SEGUNDA IGREJA BATISTA
- Endereço: Rua Dona Joana, 22 - Centro, Cachoeiro de Itapemirim.
- Curso:
- Bolos e suas variações (40)
DORES DO RIO PRETO
- POLO 1: CENTRO MULTI USO PEDRA MENINA
- Endereço: Rua Alice Martins Batista, s/n - Pedra Menina, Dores do Rio Preto.
- Curso:
- Maquiagem (30)
IBATIBA
- POLO 1: INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS IBATIBA
- Endereço: Avenida 7 de Novembro, 40 - Centro, Ibatiba.
- Cursos:
- Costura (20)
- Doces para festas (25)
JAGUARÉ
- POLO 1: CENTRO DE CAPACITAÇÃO BEM VIVER
- Endereço: Rua Uirapuru, s/n - Irmã Teresa, Jaguaré.
- Curso:
- Maquiagem (30)
MARATAÍZES
- POLO 1: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA MINISTÉRIO DE DEUS MARATAÍZES
- Endereço: Rodovia Marataízes x Safra, km 01 - Esplanada ll, Marataízes.
- Cursos:
- Cuidador infantil (20)
MONTANHA
- POLO 1: CRAS DE MONTANHA
- Endereço: Rua Conceição da Barra, s/nº - Decao, Montanha.
- Curso:
- Bolos e suas variações (30)
NOVA VENÉCIA
- POLO 1: CRAS DE NOVA VENÉCIA
- Endereço: Rua Itaberaba, 385 - São Francisco, Nova Venécia.
- Curso:
- Berçarista (30)
PIÚMA
- POLO 1: CONSELHO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE PIÚMA
- Endereço: Rua Jair Novaes, 56 - Centro, Piúma.
- Curso:
- Maquiagem (30)
RIO NOVO DO SUL
- POLO 1: CRAS DE RIO NOVO DO SUL
- Endereço: Rua Capitão Bley, 3 - Sala 205 - Centro, Rio Novo do Sul.
- Curso:
- Costura (15)