1.030 vagas em cursos gratuitos para as mulheres no ES

Oportunidade para fazer curso de maquiagem Crédito: Freepix

Mulher es que querem aprender uma profissão para conseguir um emprego, trabalhar por conta própria ou ainda ter uma renda extra já podem se inscrever nas 1.030 vagas abertas em cursos presenciais de qualificação profissional oferecidas pelo Programa Qualificar ES.

As oportunidades são destinadas a moradoras de 18 municípios capixabas. As alunas não pagam pelos treinamentos que têm carga horária que varia de 90 a 120 horas.

Há chances para aulas de:

Maquiagem

Design de sobrancelhas

Biscoito caseiros

Pizzaiolo

Preparação de salgados

Confeccionador de bolsas

Cuidador infantil

Preparação de massas

Auxiliar de rotinas administrativas

Recepcionista

Assistente administrativo

Bolos e suas variações

Costura

Berçarista

Recepcionista

Agente comunitário de saúde

Doces para festas

As interessadas precisam ter idade mínima de 16 anos, morar no bairro e município onde o curso será realizado e ser alfabetizada, ou seja, saber ler e escrever. As candidatas aos treinamentos da área de saúde precisam ter 18 anos.

As inscrições podem ser feitas até 25 de agosto, no site da Sectides . São permitidas duas inscrições por CPF, em dois cursos distintos e em turnos diferentes.

A classificação é realizada de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno. As vagas não preenchidas poderão ser preenchidas por candidatos dos bairros do entorno, de acordo com Anexos A e B dos editais. Os demais candidatos serão considerados suplentes, desde que não tenham sido eliminados.

Os dias, horários e locais de realização das aulas, além das cargas horárias, variam de acordo com cada curso, devendo, portanto, serem consultados no edital de interesse. A lista dos classificados e suplentes será divulgada no dia 14 de setembro.

Quem concluir os cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebe um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelas alunas na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.

SERVIÇO

Até quando vão as inscrições: até 25 de agosto.

CONFIRA AS VAGAS

CARIACICA

POLO 1: ESTAÇÃO CIDADANIA E CULTURA (ECC) – ANTIGO PRAÇA CÉU

Endereço: Rua 74, s/n - Nova Rosa da Penha II, Cariacica.

Rua 74, s/n - Nova Rosa da Penha II, Cariacica. Bairros do entorno: Nova Rosa da Penha, Nova Rosa da Penha I, Vila Progresso, Nova Esperança, Pica-Pau, Vila Cajueiro e Padre Mathias.

Nova Rosa da Penha, Nova Rosa da Penha I, Vila Progresso, Nova Esperança, Pica-Pau, Vila Cajueiro e Padre Mathias. Curso:

Maquiagem (30)

POLO 2: IGREJA BATISTA EM PORTO DE SANTANA

Endereço: Praça General Tibúrcio, s/n - Porto Santana, Cariacica.

Praça General Tibúrcio, s/n - Porto Santana, Cariacica. Bairros do entorno: Presidente Medice, Morro do Sesi, Vila Oásis, Itacibá, Sotema, Bairro Aparecida e Porto Novo.

Presidente Medice, Morro do Sesi, Vila Oásis, Itacibá, Sotema, Bairro Aparecida e Porto Novo. Curso:

Maquiagem (25)

POLO 3: PROJETO ALIANÇA (FLEXAL 2)

Endereço: Rua Sagrada Família, 301 - Flexal II, Cariacica.

Rua Sagrada Família, 301 - Flexal II, Cariacica. Bairros do entorno: Flexal 1, Nova Canaã, Porto Novo e Nova Esperança.

Flexal 1, Nova Canaã, Porto Novo e Nova Esperança. Curso:

Maquiagem: 25

POLO 4: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE NOVO BRASIL

Endereço: Rua Rodrigues Patuzio, s/n - Novo Brasil, Cariacica.

Rua Rodrigues Patuzio, s/n - Novo Brasil, Cariacica. Bairros do entorno: Vale dos Reis, Piranema, Operário, Vila Independência, Vista Dourada, Novo Brasil, Boa Vista e Nova Campo Grande.

Vale dos Reis, Piranema, Operário, Vila Independência, Vista Dourada, Novo Brasil, Boa Vista e Nova Campo Grande. Curso:

Design de sobrancelhas (25)

POLO 5: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE JARDIM BOTÂNICO E CAÇAROCA

Endereço: Rua da Paz, 203 - Jardim Botânico, Cariacica.

Rua da Paz, 203 - Jardim Botânico, Cariacica. Bairros do entorno: Caçaroca, Liberdade, Vila Regis, Vista Linda, Nelson Ramos, Jardim Botânico II, Alzira Ramos, Jardim de Alah e Rio Marinho.

Caçaroca, Liberdade, Vila Regis, Vista Linda, Nelson Ramos, Jardim Botânico II, Alzira Ramos, Jardim de Alah e Rio Marinho. Curso:

Biscoitos caseiros (20)

POLO 6: PARÓQUIA SANTA MARIA GORETE MARIA GORETE - CARIACICA

Endereço: Rua Bolívia, 234 - Jardim América, Cariacica.

Rua Bolívia, 234 - Jardim América, Cariacica. Bairros do entorno: Itaquari, Vera Cruz e Vasco da Gama.

Itaquari, Vera Cruz e Vasco da Gama. Cursos:

Maquiagem (30)

Pizzaiolo (30)

SERRA

POLO 1: ASSOCIAÇÃO MULHERES GUERREIRAS

Endereço: Travessa São Benedito, 46 - 2º andar, casa - São Domingos, Serra.

Travessa São Benedito, 46 - 2º andar, casa - São Domingos, Serra. Bairros do entorno: Residencial Centro da Serra, Jardim Guanabara, Jardim Bela Vista, Palmeiras, Agrovila, Divinópolis e Serra Sede.

Residencial Centro da Serra, Jardim Guanabara, Jardim Bela Vista, Palmeiras, Agrovila, Divinópolis e Serra Sede. Curso:

Preparação de salgados (20)

POLO 2: SECRETARIA DE TRABALHO EMPREGO E RENDA - SETER PRÓ CIDADÃO

Endereço: Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416 - Portal de Jacaraípe, Serra.

Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416 - Portal de Jacaraípe, Serra. Bairros do entorno: Feu Rosa, Vila Nova de Colares, Ourimar, Castelândia e Curva da Baleia.

Feu Rosa, Vila Nova de Colares, Ourimar, Castelândia e Curva da Baleia. Curso:

Confeccionador de bolsas (25)

POLO 3: CRAS DE JARDIM CARAPINA

Endereço: Rua Salvador, s/n – Jardim Carapina, Serra.

Rua Salvador, s/n – Jardim Carapina, Serra. Bairros do entorno: Boa Vista II, Hélio Ferraz, Carapina, Conjunto Carapina I e Bairro de Fátima.

Boa Vista II, Hélio Ferraz, Carapina, Conjunto Carapina I e Bairro de Fátima. Cursos:

Maquiagem (25)

Biscoitos caseiros (20)

POLO 4: PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM TUBARÃO

Endereço: Rua Varsóvia, 12/13 - Parque Residencial Tubarão, Serra.

Rua Varsóvia, 12/13 - Parque Residencial Tubarão, Serra. Bairros do entorno: Solar do Porto, Planície, Porto Canoa, Serra Dourada I, Serra Dourada II, Serra Dourada III, Novo Porto Canoa e Eldorado.

Solar do Porto, Planície, Porto Canoa, Serra Dourada I, Serra Dourada II, Serra Dourada III, Novo Porto Canoa e Eldorado. Curso:

Cuidador infantil (25)

POLO 5: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE CASCATAIGREJA BATISTA DE CASCATA - SERRA

Endereço: Rua das Camélias, 41 - Cascata I, Serra.

Rua das Camélias, 41 - Cascata I, Serra. Bairros do entorno: Cascata II, Santo Antônio e São Marcos.

Cascata II, Santo Antônio e São Marcos. Curso:

Preparação de massas (20)

VIANA

POLO 1: CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Endereço: Rua Major Domingos Vicente, 10 - Centro, Viana.

Rua Major Domingos Vicente, 10 - Centro, Viana. Bairros do entorno: Nova Bethânia, Morada de Bethânia, Vila Bethânia, Arlindo Villaschi, Campo Verde, Vale do Sol e Areinha.

Nova Bethânia, Morada de Bethânia, Vila Bethânia, Arlindo Villaschi, Campo Verde, Vale do Sol e Areinha. Curso:

Preparação de massas (25)

VILA VELHA

POLO 1: IGREJA MINISTÉRIO ABA PAI EM VILA VELHA PAI EM VILA VELHA

Endereço: Rua Pinheiro Junior, 22 - Argolas, Vila Velha.

Rua Pinheiro Junior, 22 - Argolas, Vila Velha. Bairros do entorno: Sagrada Família e Chácara do Conde.

Sagrada Família e Chácara do Conde. Curso:

Auxiliar de rotinas administrativas (30)

POLO 2: FUNDAÇÃO CLÍNICA CARMEM LUCIA ÃO CLINICA CARMEM LUCIA - VILA VELHA

Endereço: Rodovia do Sol, s/n, Quadra 022, Lote 08 - A - Barra do Jucu, Vila Velha.

Rodovia do Sol, s/n, Quadra 022, Lote 08 - A - Barra do Jucu, Vila Velha. Bairros do entorno: Praia do Recife, Santa Paula I, Santa Paula II, Riviera da Barra, Morada da Barra, Normília da Cunha, 23 de maio, Ulisses Guimarães e Terra Vermelha.

Praia do Recife, Santa Paula I, Santa Paula II, Riviera da Barra, Morada da Barra, Normília da Cunha, 23 de maio, Ulisses Guimarães e Terra Vermelha. Curso:

Recepcionista (30)

POLO 3: MOVIMENTO COMUNITÁRIO DE SANTA RITACLINICA CARMEM LUCIA - VILA VELHA

Endereço: Rua Fernando Antonio da Silveira, s/n - Santa Rita, Vila Velha.

Rua Fernando Antonio da Silveira, s/n - Santa Rita, Vila Velha. Bairros do entorno: Ataíde, Ilha da Conceição, 1º de Maio, Zumbi dos Palmares, Planalto, Alvorada, Bairro Industrial e Pedra dos Búzios.

Ataíde, Ilha da Conceição, 1º de Maio, Zumbi dos Palmares, Planalto, Alvorada, Bairro Industrial e Pedra dos Búzios. Curso:

Assistente administrativo (20)

VITÓRIA

POLO 1: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO UNIVERSITÁRIO

Endereço: Rua Flor de Lírio, s/n - Universitário, Vitória.

Rua Flor de Lírio, s/n - Universitário, Vitória. Bairros do entorno: Inhanguetá, Santo Antônio, Estrelinha e Grande Vitória.

Inhanguetá, Santo Antônio, Estrelinha e Grande Vitória. Curso:

Maquiagem (25)

POLO 2: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CRUZAMENTO

Endereço: Rua Sebastião Nestor de Oliveira, 25 - Cruzamento, Vitória.

Rua Sebastião Nestor de Oliveira, 25 - Cruzamento, Vitória. Bairros do entorno: Romão, Forte São João, Jucutuquara e Fradinhos.

Romão, Forte São João, Jucutuquara e Fradinhos. Curso:

Cuidador infantil (20)

POLO 3: REDE PROTAGONISTA - VITÓRIA

Endereço: Rua Novo Horizonte, 140 - Resistência, Vitória.

Rua Novo Horizonte, 140 - Resistência, Vitória. Bairros do entorno: Ilha das Caieiras, Conquista, Joana D'Arc e Santa Marta.

Ilha das Caieiras, Conquista, Joana D'Arc e Santa Marta. Curso:

Bolos e suas variações (20)

POLO 4: ESPAÇO FVIXVITÓRIA

Endereço: Escadaria Clementina Secundina de Jesus, 124 - Beco 8 - Romão, Vitória.

Escadaria Clementina Secundina de Jesus, 124 - Beco 8 - Romão, Vitória. Bairros do entorno: Forte São João e Cruzamento.

Forte São João e Cruzamento. Curso:

Maquiagem (25)

POLO 5: INSTITUTO MÃO NA MASSA

Endereço: Rua Helena Muller, 131 - Jesus de Nazareth, Vitória.

Rua Helena Muller, 131 - Jesus de Nazareth, Vitória. Bairros do entorno: Praia do Suá, Bento Ferreira, Romão, Ilha de Santa Maria e Monte Belo.

Praia do Suá, Bento Ferreira, Romão, Ilha de Santa Maria e Monte Belo. Curso:

Costura (20)

POLO 6: INSTITUTO INTEGRANDO IDEIAS DE SANTA LUIZA

Endereço: Rua Vitalino dos Santos Valadares,185 - Santa Luíza, Vitória.

Rua Vitalino dos Santos Valadares,185 - Santa Luíza, Vitória. Bairros do entorno: Itararé, São Benedito, Consolação, Bairro da Penha e Engenharia.

Itararé, São Benedito, Consolação, Bairro da Penha e Engenharia. Curso:

Preparação de massas (30)

POLO 7: INSTITUTO INTEGRANDO IDEIAS DE CONSOLAÇÃO

Endereço: Rua Desembargador Gilson Mendonça, 565 - Consolação, Vitória.

Rua Desembargador Gilson Mendonça, 565 - Consolação, Vitória. Bairros do entorno: Jaburu, Floresta, São Benedito, Gurigica , Bonfim e Da Penha.

Jaburu, Floresta, São Benedito, Gurigica , Bonfim e Da Penha. Curso:

Tortas e massas (20)

ALEGRE

POLO 1: IGREJA CATÓLICA NOSSA SENHORA DA PENHA DE ALEGRE

Endereço: Rua Padre José Belotti, 47 - Centro, Alegre.

Rua Padre José Belotti, 47 - Centro, Alegre. Curso:

Biscoitos caseiros (30)

ALFREDO CHAVES

POLO 1: CRAS DE ALFREDO CHAVES

Endereço: Rua Antônio Cláudio Gaeguer, 87 - Parque Residencial, Alfredo Chaves.

Rua Antônio Cláudio Gaeguer, 87 - Parque Residencial, Alfredo Chaves. Curso:

Berçarista (30)

ARACRUZ



POLO 1: CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE DE ARACRUZ



Endereço: Rua Quintino Loureiro, 234 - Centro, Aracruz.

Rua Quintino Loureiro, 234 - Centro, Aracruz. Curso:

Recepcionista (30)

ATÍLIO VIVÁCQUA

POLO 1: ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL EMEB FLECHEIRAS

Endereço: Flecheiras Zona Rural, Atílio Vivácqua.

Flecheiras Zona Rural, Atílio Vivácqua. Curso:

Maquiagem (30)

POLO 2: ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ROQUE TELLES GUIMARÃES

Endereço: Rodovia do Contorno ES, 489 - Baixa Bonita, Atílio Vivácqua.

Rodovia do Contorno ES, 489 - Baixa Bonita, Atílio Vivácqua. Curso:

Agente comunitário de saúde (30)

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

POLO 1: ESCOLA PROFESSOR DOMINGOS UBALDO (CONDURU)

Endereço: Rua Coronel Francisco Ataíde, 75-125 - Conduru, Cachoeiro de Itapemirim.

Rua Coronel Francisco Ataíde, 75-125 - Conduru, Cachoeiro de Itapemirim. Curso:

Cuidador infantil (25)

POLO 2: SEGUNDA IGREJA BATISTA

Endereço: Rua Dona Joana, 22 - Centro, Cachoeiro de Itapemirim.

Rua Dona Joana, 22 - Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Curso:

Bolos e suas variações (40)

DORES DO RIO PRETO

POLO 1: CENTRO MULTI USO PEDRA MENINA

Endereço: Rua Alice Martins Batista, s/n - Pedra Menina, Dores do Rio Preto.

Rua Alice Martins Batista, s/n - Pedra Menina, Dores do Rio Preto. Curso:

Maquiagem (30)

IBATIBA

POLO 1: INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - CAMPUS IBATIBA

Endereço: Avenida 7 de Novembro, 40 - Centro, Ibatiba.

Avenida 7 de Novembro, 40 - Centro, Ibatiba. Cursos:

Costura (20)

Doces para festas (25)

JAGUARÉ

POLO 1: CENTRO DE CAPACITAÇÃO BEM VIVER

Endereço: Rua Uirapuru, s/n - Irmã Teresa, Jaguaré.

Rua Uirapuru, s/n - Irmã Teresa, Jaguaré. Curso:

Maquiagem (30)

MARATAÍZES

POLO 1: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA MINISTÉRIO DE DEUS MARATAÍZES

Endereço: Rodovia Marataízes x Safra, km 01 - Esplanada ll, Marataízes.

Rodovia Marataízes x Safra, km 01 - Esplanada ll, Marataízes. Cursos:

Cuidador infantil (20)

MONTANHA

POLO 1: CRAS DE MONTANHA

Endereço: Rua Conceição da Barra, s/nº - Decao, Montanha.

Rua Conceição da Barra, s/nº - Decao, Montanha. Curso:

Bolos e suas variações (30)

NOVA VENÉCIA

POLO 1: CRAS DE NOVA VENÉCIA

Endereço: Rua Itaberaba, 385 - São Francisco, Nova Venécia.

Rua Itaberaba, 385 - São Francisco, Nova Venécia. Curso:

Berçarista (30)

PIÚMA

POLO 1: CONSELHO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE PIÚMA

Endereço: Rua Jair Novaes, 56 - Centro, Piúma.

Rua Jair Novaes, 56 - Centro, Piúma. Curso:

Maquiagem (30)

RIO NOVO DO SUL