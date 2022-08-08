Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Qualificação profissional

Abertas 630 vagas em cursos para se qualificar sem sair de casa

Oportunidades estão distribuídas em sete opções de cursos; carga horária varia de 160 a 200 horas. Interessados podem se inscrever até 22 de agosto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2022 às 14:08

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 14:08

Trabalho como garçom
Oportunidade para aprender a profissão de garçom Crédito: Freepik
Quem quer aprender uma profissão sem sair de casa já pode se inscrever nos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de Educação a Distância (EaD). São 630 vagas que integram a 3ª oferta on-line do Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) Qualifica Mais Emprega Mais.
Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de agosto no site site da Sectides, no menu “Educação Profissional”, item “Pronatec > Inscrição” ou diretamente no Inscrições Sectides.
O candidato precisa preencher o formulário de cadastro no site e, em seguida, realizar a inscrição. Só será permitida uma inscrição por CPF e e-mail em um único curso.
A carga horária varia de 160 a 200 horas. As oportunidades estão distribuídas em sete opções de cursos:
  • Garçom
  • Bartender
  • Escriturário de Banco
  • Operador de Computador
  • Operador de Marketing
  • Porteiro e Vigia
  • Assistente Financeiro 
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos – ou de 18 anos no caso do curso de Bartender –, completados até a data de lançamento do edital. A escolaridade mínima exigida é o ensino fundamental. Clique aqui para ler o edital
A classificação acontece pela ordem de inscrição dos candidatos que atenderem às condições do edital. A lista dos candidatos classificados será divulgada no site, no dia 5 de setembro de 2022. Em 6 de setembro, será publicada a lista de suplentes e desclassificados.
As oportunidades são oferecidas pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides).
CONFIRA AS VAGAS
MESOREGIÃO CENTRAL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
  • Garçom
  • Carga horária: 200h
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos
  • Vagas: 102
  • Bartender 
  • Carga horária: 200h
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 18 anos
  • Vagas: 100
  • Escriturário de Banco
  • Carga horária: 160h
  • Requisitos: Ensino Médio completo e idade mínima de 16 anos 
  • Vagas: 100
  • Operador de Computador
  • Carga horária: 160h
  • Requisitos: Ensino Fundamental I (1º a 5º) completo e idade mínima de 16 anos
  • Vagas: 100
  • Operador de Telemarketing
  • Carga horária: 160h
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos
  • Vagas: 100
MESOREGIÃO: LITORAL NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
  • Porteiro e Vigia
  • Carga horária: 160h
  • Requisitos: Ensino Fundamental I (1º a 5º) completo e idade mínima de 16 anos
  • Vagas: 76
  • Assistente Financeiro
  • Carga horária: 160h
  • Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos
  • Vagas: 52
SERVIÇO
  • Vagas: 630
  • Prazo: até 22 de agosto
Link para inscrição: Inscrições

Veja Também

ES abre 10 mil vagas em cursos on-line gratuitos para mulheres

Suzano abre 620 vagas em cursos de qualificação de graça no ES

Cursos ajudam jovem da periferia de Vitória a aprender uma profissão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cursos es espírito santo Qualificação Profissional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem é preso por estupro após menina desaparecida ser encontrada na casa dele em Cariacica
Imagem de destaque
Dia do Jornalista: 5 dicas para quem quer se formar e construir carreira na área
Imagem de destaque
Guerino Zanon: "Vou ser cabo eleitoral de Pazolini"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados