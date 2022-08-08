Abertas 630 vagas em cursos para se qualificar sem sair de casa

Oportunidade para aprender a profissão de garçom Crédito: Freepik

Quem quer aprender uma profissão sem sair de casa já pode se inscrever nos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de Educação a Distância (EaD). São 630 vagas que integram a 3ª oferta on-line do Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) Qualifica Mais Emprega Mais.

O candidato precisa preencher o formulário de cadastro no site e, em seguida, realizar a inscrição. Só será permitida uma inscrição por CPF e e-mail em um único curso.

A carga horária varia de 160 a 200 horas. As oportunidades estão distribuídas em sete opções de cursos:

Garçom

Bartender

Escriturário de Banco

Operador de Computador

Operador de Marketing

Porteiro e Vigia

Assistente Financeiro

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos – ou de 18 anos no caso do curso de Bartender –, completados até a data de lançamento do edital. A escolaridade mínima exigida é o ensino fundamental. Clique aqui para ler o edital

A classificação acontece pela ordem de inscrição dos candidatos que atenderem às condições do edital. A lista dos candidatos classificados será divulgada no site , no dia 5 de setembro de 2022. Em 6 de setembro, será publicada a lista de suplentes e desclassificados.

As oportunidades são oferecidas pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides).

CONFIRA AS VAGAS

MESOREGIÃO CENTRAL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Garçom

Carga horária: 200h

200h Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos

Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos Vagas: 102

Bartender

Carga horária: 200h

200h Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 18 anos

Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 18 anos Vagas: 100

Escriturário de Banco

Carga horária: 160h

160h Requisitos: Ensino Médio completo e idade mínima de 16 anos

Ensino Médio completo e idade mínima de 16 anos Vagas: 100

Operador de Computador

Carga horária: 160h

160h Requisitos: Ensino Fundamental I (1º a 5º) completo e idade mínima de 16 anos

Ensino Fundamental I (1º a 5º) completo e idade mínima de 16 anos Vagas: 100

Operador de Telemarketing

Carga horária: 160h

160h Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos

Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos Vagas: 100

MESOREGIÃO: LITORAL NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Porteiro e Vigia

Carga horária: 160h

160h Requisitos: Ensino Fundamental I (1º a 5º) completo e idade mínima de 16 anos

Ensino Fundamental I (1º a 5º) completo e idade mínima de 16 anos Vagas: 76

Assistente Financeiro

Carga horária: 160h

160h Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos

Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos Vagas: 52

SERVIÇO

Vagas: 630

Prazo: até 22 de agosto