Abertas 630 vagas em cursos para se qualificar sem sair de casa

Quem quer aprender uma profissão sem sair de casa já pode se inscrever nos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade de Educação a Distância (EaD). São 630 vagas que integram a 3ª oferta on-line do Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) Qualifica Mais Emprega Mais.
Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de agosto no site site da Sectides, no menu “Educação Profissional”, item “Pronatec > Inscrição” ou diretamente no Inscrições Sectides.
O candidato precisa preencher o formulário de cadastro no site e, em seguida, realizar a inscrição. Só será permitida uma inscrição por CPF e e-mail em um único curso.
A carga horária varia de 160 a 200 horas. As oportunidades estão distribuídas em sete opções de cursos:
- Garçom
- Bartender
- Escriturário de Banco
- Operador de Computador
- Operador de Marketing
- Porteiro e Vigia
- Assistente Financeiro
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos – ou de 18 anos no caso do curso de Bartender –, completados até a data de lançamento do edital. A escolaridade mínima exigida é o ensino fundamental. Clique aqui para ler o edital.
A classificação acontece pela ordem de inscrição dos candidatos que atenderem às condições do edital. A lista dos candidatos classificados será divulgada no site, no dia 5 de setembro de 2022. Em 6 de setembro, será publicada a lista de suplentes e desclassificados.
As oportunidades são oferecidas pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides).
CONFIRA AS VAGAS
MESOREGIÃO CENTRAL ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
- Garçom
- Carga horária: 200h
- Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos
- Vagas: 102
- Bartender
- Carga horária: 200h
- Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 18 anos
- Vagas: 100
- Escriturário de Banco
- Carga horária: 160h
- Requisitos: Ensino Médio completo e idade mínima de 16 anos
- Vagas: 100
- Operador de Computador
- Carga horária: 160h
- Requisitos: Ensino Fundamental I (1º a 5º) completo e idade mínima de 16 anos
- Vagas: 100
- Operador de Telemarketing
- Carga horária: 160h
- Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos
- Vagas: 100
MESOREGIÃO: LITORAL NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
- Porteiro e Vigia
- Carga horária: 160h
- Requisitos: Ensino Fundamental I (1º a 5º) completo e idade mínima de 16 anos
- Vagas: 76
- Assistente Financeiro
- Carga horária: 160h
- Requisitos: Ensino Fundamental II (6º a 9º) completo e idade mínima de 16 anos
- Vagas: 52
SERVIÇO
- Vagas: 630
- Prazo: até 22 de agosto
Link para inscrição: Inscrições