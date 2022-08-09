Mais de 11.040 vagas em cursos de qualificação de graça no ES

Já estão abertas as inscrições para as 11.040 vagas em cursos presenciais de qualificação profissional oferecidas pelo Programa Qualificar ES. As oportunidades são destinadas a moradores de 50 municípios capixabas. Os alunos não pagam pelos treinamentos que têm carga horária que varia de 90 a 120 horas.
Do total de vagas, 1.030 são destinadas exclusivamente para mulheres. Os cursos são voltados para quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego, trabalhar por conta própria ou ainda ganhar um dinheiro extra.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, morar no bairro e município onde o curso será realizado e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever. Os candidatos dos treinamentos da área de saúde precisam ter 18 anos.
O programa é oferecido pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). As chances foram distribuídas por dois editais.
Clique aqui para ler os editais Nº 018/2022 e Nº 019/2022 (Qualificar ES Mulher).
Os interessados podem se inscrever até o dia 25 de agosto, no site da Sectides. São permitidas duas inscrições por CPF, em dois cursos distintos e em turnos diferentes.
A classificação é realizada de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno. As vagas não preenchidas poderão ser preenchidas por candidatos dos bairros do entorno, de acordo com Anexos A e B dos editais. Os demais candidatos serão considerados suplentes, desde que não tenham sido eliminados.
Os dias, horários e locais de realização das aulas, além das cargas horárias, variam de acordo com cada curso, devendo, portanto, serem consultados no edital de interesse. A lista dos classificados e suplentes será divulgada no dia 14 de setembro.
De acordo com a secretaria, as pessoas que concluírem cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.
SERVIÇO
Até quando vão as inscrições: até 25 de agosto.
Inscrições: no site da Sectides.
- Cursos: Os dias, horários e locais de realização das aulas, além das cargas horárias, variam de acordo com cada curso.
- Agente Comunitário de Saúde
- Almoxarife
- Assistente Administrativo
- Assistente de Faturamento
- Assistente de Logística
- Assistente de Operação de Logística Portuária
- Assistente de Planejamento, Programação e Controle de Produção
- Assistente de Recursos Humanos
- Assistente de Secretaria Escolar
- Atendente de Estabelecimento de Saúde
- Atendimento ao Cliente
- Auxiliar de Departamento Pessoal
- Auxiliar de Estoque e Armazenamento
- Auxiliar de Rotinas Administrativas
- Balconista de Farmácia
- Biscoitos Caseiros
- Bolos Artísticos
- Confeccionador de Bolsas
- Costura
- Cuidador de Idosos
- Cuidador Infantil
- Cuidador de Pessoas com Deficiência
- Decoração de Festas
- Design de Sobrancelha
- Doces para Festas
- Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão
- Empreendedorismo: Criando e Planejando Negócios
- Excel
- Fotografia
- Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
- Informática
- Informática e Redes Sociais
- Inglês Avançado
- Inglês Básico
- Inglês Intermediário
- Marketing - Divulgando o Seu Negócio
- Maquiagem
- Montador e Reparador de Computadores
- Operador de Caixa
- Panificação
- Pizzaiolo
- Porteiro
- Preparação de Massas
- Preparação de Salgados
- Recepcionista
- Segurança do Trabalho
- Técnicas de Vendas
- Tortas e Massas