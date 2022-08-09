Mais de 11.040 vagas em cursos de qualificação de graça no ES

Aula de costura oferecida pelo programa Qualificar ES Crédito: Freepik

Já estão abertas as inscrições para as 11.040 vagas em cursos presenciais de qualificação profissional oferecidas pelo Programa Qualificar ES. As oportunidades são destinadas a moradores de 50 municípios capixabas. Os alunos não pagam pelos treinamentos que têm carga horária que varia de 90 a 120 horas.

Do total de vagas, 1.030 são destinadas exclusivamente para mulheres. Os cursos são voltados para quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego, trabalhar por conta própria ou ainda ganhar um dinheiro extra.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, morar no bairro e município onde o curso será realizado e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever. Os candidatos dos treinamentos da área de saúde precisam ter 18 anos.

O programa é oferecido pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). As chances foram distribuídas por dois editais.

Os interessados podem se inscrever até o dia 25 de agosto, no site da Sectides . São permitidas duas inscrições por CPF, em dois cursos distintos e em turnos diferentes.

A classificação é realizada de acordo com a ordem de inscrição, bairro prioritário e em ordem decrescente, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno. As vagas não preenchidas poderão ser preenchidas por candidatos dos bairros do entorno, de acordo com Anexos A e B dos editais. Os demais candidatos serão considerados suplentes, desde que não tenham sido eliminados.

Os dias, horários e locais de realização das aulas, além das cargas horárias, variam de acordo com cada curso, devendo, portanto, serem consultados no edital de interesse. A lista dos classificados e suplentes será divulgada no dia 14 de setembro.

De acordo com a secretaria, as pessoas que concluírem cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelos alunos na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.

SERVIÇO

Até quando vão as inscrições: até 25 de agosto.