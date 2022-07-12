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Qualificação

100 vagas abertas no ES em cursos semipresenciais de graça

Oportunidades são voltadas para áreas de Programação Neurolinguística (PNL) e Libras; candidatos precisam ter nível superior. Inscrições seguem até o dia 19 de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2022 às 14:19

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 14:19

Estão abertas as inscrições para 100 vagas em cursos semipresenciais do Qualificar ES nas áreas de Programação Neurolinguística (PNL) e Libras. As oportunidades são de graça e destinadas a quem tem nível superior em qualquer área de formação.
Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de julho e podem ser feitas pelo site da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), no menu “Qualificar ES > Inscrições”.
Também é possível se cadastrar diretamente no endereço eletrônico da inscrição
Curso de libras oferecido pela Sectides
Curso de libras oferecido pela Sectides Crédito: Freepik
Para participar, é necessário ter acesso à internet, noções básicas de informática e de navegação na internet e que ter diploma de graduação em qualquer área, devendo ser comprovado mediante o envio do diploma ou declaração de colação de grau, com data válida, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
A classificação será feita de acordo com a ordem de inscrição, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. A lista de selecionados será divulgada no dia 26 de julho de 2022, no site.  Os suplentes serão chamados via e-mail, de acordo com a ordem de classificação.
Os cursos têm carga horária de 240 horas, divididas em 232 horas a distância e 8 horas presenciais. Os encontros presenciais acontecem no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, em Vila Velha.
As aulas virtuais serão realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O acesso dos candidatos classificados só será liberado no dia do início dos cursos, em 2 de agosto de 2022.

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