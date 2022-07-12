100 vagas abertas no ES em cursos semipresenciais de graça

Estão abertas as inscrições para 100 vagas em cursos semipresenciais do Qualificar ES nas áreas de Programação Neurolinguística (PNL) e Libras. As oportunidades são de graça e destinadas a quem tem nível superior em qualquer área de formação.

Curso de libras oferecido pela Sectides Crédito: Freepik

Para participar, é necessário ter acesso à internet, noções básicas de informática e de navegação na internet e que ter diploma de graduação em qualquer área, devendo ser comprovado mediante o envio do diploma ou declaração de colação de grau, com data válida, em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

A classificação será feita de acordo com a ordem de inscrição, até o preenchimento total do número de vagas de cada curso. A lista de selecionados será divulgada no dia 26 de julho de 2022, no site . Os suplentes serão chamados via e-mail, de acordo com a ordem de classificação.

Os cursos têm carga horária de 240 horas, divididas em 232 horas a distância e 8 horas presenciais. Os encontros presenciais acontecem no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, em Vila Velha.