Programa oferece 80 vagas em cursos gratuitos para jovens na área de TI

Jovens de 18 a 29 anos do Espírito Santo, que já concluíram o Ensino Médio na rede pública de ensino e que têm renda de até 2 salários mínimos por membro da família têm até o dia 05 de agosto para se inscreverem no programa Tech.Já, que está abrindo 80 vagas de formação profissional gratuita na área de Tecnologia da Informação (TI). Esta é uma iniciativa da Junior Achievement Brasil, em conjunto com o BID e com o Google.

O programa busca apoiar a entrada dos jovens no mercado de trabalho diante da crescente demanda por profissionais nas áreas de tecnologia. Em todo o Brasil, são 480 bolsas para os cursos de TI, oferecidos em formato online e de forma gratuita. São quatro meses de curso, com 20 horas de aulas por semana. Mantenedora da JA Espírito Santo, a Rede Gazeta é uma das apoiadoras do projeto. Para se inscrever, acesse o site da empresa

Além da capacitação técnica, o curso abrange tópicos como autoconhecimento, ética, apoio para a elaboração de currículos e como enfrentar o desafio da entrevista em um processo seletivo por uma vaga de emprego. Ao final do curso, os jovens recebem um certificado profissional de Suporte de TI emitido pelo Google juntamente com a Certificação Junior Achievement Brasil. A partir desse momento, eles passam a fazer parte do banco de talentos das empresas colaboradoras com a possibilidade de participar dos processos seletivos para as vagas disponíveis.

INCENTIVO

Para o gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, a iniciativa possibilita aos jovens entrar para um mercado em franca expansão. “A tecnologia hoje é responsável por boa parte das oportunidades de trabalho não só em fintechs, startups e empresas do tipo, mas também nas tradicionais, que precisam, cada vez mais, se modernizarem para seguir no mercado. Oportunizar a essas jovens a capacitação nessa área é abrir portas para um futuro de inúmeras chances”, avalia.

Para os alunos que não possuem equipamentos necessários ou acesso à internet, a JA Brasil avalia a possibilidade de empréstimo de computadores e custeio da contratação do serviço de conexão, dependendo da disponibilidade dos equipamentos em cada localidade em que o curso é oferecido.

Diretora-executiva da JA Espírito Santo, Erika Gusmão Crédito: Divulgação/JA ES

A diretora-executiva da JA Espírito Santo, Erika Gusmão, demonstra entusiasmo com mais esse projeto de impacto social: "O Tech.Já é um programa incrível e alinhado as tendências de mercado. Dar oportunidade de forma gratuita e acessível é a raiz da Junior Achievement".

REQUISITOS

De acordo com dados da associação de empresas do setor tecnológico, Brasscom, em 2024 o mercado de TI precisará de 420 mil novos profissionais. Entretanto, o treinamento de técnicos na área não atenderia a essa demanda, com cerca de 46 mil pessoas treinadas por ano.

Não é necessária experiência ou conhecimento técnico prévio na área, embora o candidato deva cumprir os seguintes requisitos para participar do processo de seleção:

Ter entre 18 e 29 anos de idade;

Ter uma renda per capita de menos de 2 salários mínimos;



Ter concluído o Ensino Médio em uma escola pública;



Não estar trabalhando (em emprego formal - CLT, PJ, MEI e Jovem Aprendiz) ou estudando (em cursos de educação superior ou tecnólogos);



- Morar na cidade onde o curso será oferecido (apesar de online, é necessário que as pessoas residam nos Estados em que as vagas são oferecidas).



Os candidatos passarão por um teste de perfil e compatibilidade com a área profissional e, na última etapa da seleção, deverão participar da Semana Experimental do curso.

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