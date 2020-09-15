10 mil vagas para aprender uma profissão em 141 bairros do ES

Boa notícia para os moradores de 141 bairros da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo. O Qualificar ES vai abrir na próxima semana 10 mil vagas em cursos de graça exclusivas para quem mora nos bairros atendidos pelo Programa Estado Presente.
Este será o quarto ciclo de ofertas de oportunidades oferecidos pelo governo estadual, que terá, ao todo, 36 mil oportunidades para se qualificar sem sair de casa.
As 10 mil vagas serão distribuídas pelos seguintes cursos: Assistente de Tecnologia da Informação, Auxiliar Administrativo. Cuidador de Idosos (maior de 18 anos), Educação Especial Inclusiva, Fotografia, Inglês Básico, Maquiagem, Panificação, Segurança do Trabalho e Tecnologias Educacionais. A carga horária é de 120 horas, com mil vagas cada qualificação.
Para participar dos cursos, é necessário ser morador dos bairro atendidos pelo Programa Estado Presente, ter idade mínima de 16 anos completos na data de início das inscrições, ter acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet.
Os interessados poderão se inscrever de 22 de setembro a 6 de outubro, no site qualificar.es.gov.br. O candidato poderá optar por até dois cursos, conforme informa o edital. Ao se inscrever, o candidato precisa informar o CPF.
As aulas irão começar em 20 de outubro de 2020. O aluno classificado só terá direito ao Certificado do curso Online de qualificação profissional se obtiver o aproveitamento de no mínimo 60% do curso. O Qualificar ES é promovido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
CONFIRA OS BAIRROS
ARACRUZ
- Barra do Riacho
- Bela Vista
- Fátima
- Guarana
- Jacupemba
- São Clemente
- Segatto
- Vila do Riacho
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Alto Novo Parque
- Gilson Carone
- Monte Cristo
- Novo Parque
- Vilage da Luz
- Zumbi
CARIACICA
- Alzira Ramos
- Bandeirantes
- Castelo Branco
- Flexal I
- Flexal II
- Ipiranga
- Jardim de Alah
- Loteamento Cordovil
- Maracanã
- Nova Esperança
- Nova Rosa da Penha I
- Nova Rosa da Penha II
- Padre Gabriel
- Rio Marinho
- São Bernardo
- São Rafael
- Vale Marinho
- Vila Isabel
- Vista Mar
COLATINA
- Alto São Vicente
- Ayrton Senna
- Bela Vista
- Jardim Planalto
- Operário
- Por do Sol
- Santa Cecília
- Santo Antonio
- São Judas Tadeu
- São Pedro
- São Vicente
- Vicente Suella
GUARAPARI
- Alberto S. Nader
- Coroado
- Jabarai
- Kubitschek
LINHARES
- Aviso
- Interlagos
- Jocafe I
- Jocafe II
- Nova Esperança
- Planalto
- Santa Cruz
SÃO MATEUS
- Litorâneo
- Bom Sucesso
- Cacique
- Guriri
- Vila Nova
- Vitória
SERRA
- André Carloni
- Bairro das Laranjeiras
- Campinho da Serra I
- Campinho da Serra II
- Carapina
- Carapina Grande
- Central Carapina
- Costa Dourada
- Enseada de Jacaraípe
- Estância Monazítica
- Feu Rosa
- Jardim Atlântico
- Jardim Carapina
- Lagoa de Jacaraípe
- Planalto Serrano
- Residencial de Jacaraípe
- São Francisco
- São Patrício
- Vila Nova de Colares
VILA VELHA
- Alto São Vicente
- Alecrim
- Argolas
- Barramares
- Boa Vista I
- Boa Vista II
- Chácara do Conde
- Cidade da Barra
- Cobi de Baixo
- Cobi de Cima
- Cristóvão Colombo
- Divino Espírito Santo
- Ilha da Conceição
- Ilha dos Aires
- João Goulart
- Morada da Barra
- Normilia da Cunha
- Pedra dos Búzios
- Primeiro de Maio
- Residencial Jubaete
- Riviera da Barra
- Sagrada Família
- Santa Rita
- São Conrado
- São Torquato
- Soteco
- Terra Vermelha
- Ulisses Guimarães
- Vila Garrido
- Vinte e Três de Maio
- Vista da Penha
- Zumbi dos Palmares
VITÓRIA
- Bairro da Penha
- Bela Vista
- Bonfim
- Capixaba
- Condusa
- Conquista
- Consolação
- Fonte Grande
- Gurigica
- Ilha das Caieiras
- Ilha do Príncipe
- Inhanguetá
- Itararé
- Piedade
- Moscoso
- Nova Palestina
- Redenção
- Resistência
- Santo André
- Santo Antônio
- Santos Reis
- São Benedito
- São José
- São Benedito
- São José
- São Pedro
- Vila Rubim