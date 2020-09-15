10 mil vagas para aprender uma profissão em 141 bairros do ES

Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Secti/Divulgação

Boa notícia para os moradores de 141 bairros da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo . O Qualificar ES vai abrir na próxima semana 10 mil vagas em cursos de graça exclusivas para quem mora nos bairros atendidos pelo Programa Estado Presente.

Este será o quarto ciclo de ofertas de oportunidades oferecidos pelo governo estadual, que terá, ao todo, 36 mil oportunidades para se qualificar sem sair de casa.

As 10 mil vagas serão distribuídas pelos seguintes cursos: Assistente de Tecnologia da Informação, Auxiliar Administrativo. Cuidador de Idosos (maior de 18 anos), Educação Especial Inclusiva, Fotografia, Inglês Básico, Maquiagem, Panificação, Segurança do Trabalho e Tecnologias Educacionais. A carga horária é de 120 horas, com mil vagas cada qualificação.

Para participar dos cursos, é necessário ser morador dos bairro atendidos pelo Programa Estado Presente, ter idade mínima de 16 anos completos na data de início das inscrições, ter acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet.

Os interessados poderão se inscrever de 22 de setembro a 6 de outubro, no site qualificar.es.gov.br . O candidato poderá optar por até dois cursos, conforme informa o edital. Ao se inscrever, o candidato precisa informar o CPF.

As aulas irão começar em 20 de outubro de 2020. O aluno classificado só terá direito ao Certificado do curso Online de qualificação profissional se obtiver o aproveitamento de no mínimo 60% do curso. O Qualificar ES é promovido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

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Jardim Carapina

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Alto São Vicente



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Argolas

Barramares

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Boa Vista II

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Cobi de Baixo

Cobi de Cima

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Ilha dos Aires

João Goulart

Morada da Barra

Normilia da Cunha

Pedra dos Búzios

Primeiro de Maio

Residencial Jubaete

Riviera da Barra

Sagrada Família

Santa Rita

São Conrado

São Torquato

Soteco

Terra Vermelha

Ulisses Guimarães

Vila Garrido

Vinte e Três de Maio

Vista da Penha

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VITÓRIA