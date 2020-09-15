Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Qualificação profissional

10 mil vagas para aprender uma profissão em 141 bairros do ES

Oportunidades são destinadas a moradores atendidos pelas ações do Programa Estado Presente, do governo do Estado; inscrições a partir do dia 22 de setembro

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 10:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2020 às 10:55
Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES
Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Secti/Divulgação
Boa notícia para os moradores de 141 bairros da Grande Vitória e do interior do Espírito Santo. O Qualificar ES vai abrir na próxima semana 10 mil vagas em cursos de graça exclusivas para quem mora nos bairros atendidos pelo Programa Estado Presente.
Este será o quarto ciclo de ofertas de oportunidades oferecidos pelo governo estadual, que terá, ao todo, 36 mil oportunidades para se qualificar sem sair de casa.
As 10 mil vagas serão distribuídas pelos seguintes cursos: Assistente de Tecnologia da Informação, Auxiliar Administrativo. Cuidador de Idosos (maior de 18 anos), Educação Especial Inclusiva, Fotografia, Inglês Básico, Maquiagem, Panificação, Segurança do Trabalho e Tecnologias Educacionais. A carga horária é de 120 horas, com mil vagas cada qualificação.
Para participar dos cursos, é necessário ser morador dos bairro atendidos pelo Programa Estado Presente, ter idade mínima de 16 anos completos na data de início das inscrições, ter acesso à internet e noções básicas de informática e de navegação na internet.
Os interessados poderão se inscrever de 22 de setembro a 6 de outubro, no site qualificar.es.gov.br. O candidato poderá optar por até dois cursos, conforme informa o edital. Ao se inscrever, o candidato precisa informar o CPF.

Veja Também

Governo do ES vai abrir 36 mil vagas em cursos online

As aulas irão começar em 20 de outubro de 2020. O aluno classificado só terá direito ao Certificado do curso Online de qualificação profissional se obtiver o aproveitamento de no mínimo 60% do curso. O Qualificar ES é promovido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

CONFIRA OS BAIRROS

ARACRUZ

  • Barra do Riacho
  • Bela Vista
  • Fátima
  • Guarana
  • Jacupemba
  • São Clemente
  • Segatto
  • Vila do Riacho

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

  • Alto Novo Parque
  • Gilson Carone
  • Monte Cristo
  • Novo Parque
  • Vilage da Luz
  • Zumbi

CARIACICA

  • Alzira Ramos
  • Bandeirantes
  • Castelo Branco
  • Flexal I
  • Flexal II
  • Ipiranga
  • Jardim de Alah
  • Loteamento Cordovil
  • Maracanã
  • Nova Esperança
  • Nova Rosa da Penha I
  • Nova Rosa da Penha II
  • Padre Gabriel
  • Rio Marinho
  • São Bernardo
  • São Rafael
  • Vale Marinho
  • Vila Isabel
  • Vista Mar

COLATINA

  • Alto São Vicente
  • Ayrton Senna
  • Bela Vista
  • Jardim Planalto
  • Operário
  • Por do Sol
  • Santa Cecília
  • Santo Antonio
  • São Judas Tadeu
  • São Pedro
  • São Vicente 
  • Vicente Suella

GUARAPARI

  • Alberto S. Nader
  • Coroado
  • Jabarai
  • Kubitschek

LINHARES

  • Aviso 
  • Interlagos
  • Jocafe I
  • Jocafe II
  • Nova Esperança
  • Planalto
  • Santa Cruz

SÃO MATEUS

  • Litorâneo
  • Bom Sucesso
  • Cacique 
  • Guriri
  • Vila Nova
  • Vitória

SERRA

  • André Carloni
  • Bairro das Laranjeiras
  • Campinho da Serra I
  • Campinho da Serra II
  • Carapina
  • Carapina Grande
  • Central Carapina
  • Costa Dourada
  • Enseada de Jacaraípe
  • Estância Monazítica
  • Feu Rosa
  • Jardim Atlântico
  • Jardim Carapina
  • Lagoa de Jacaraípe
  • Planalto Serrano
  • Residencial de Jacaraípe
  • São Francisco
  • São Patrício
  • Vila Nova de Colares

VILA VELHA

  • Alto São Vicente
  • Alecrim
  • Argolas
  • Barramares
  • Boa Vista I
  • Boa Vista II
  • Chácara do Conde
  • Cidade da Barra
  • Cobi de Baixo
  • Cobi de Cima
  • Cristóvão Colombo
  • Divino Espírito Santo
  • Ilha da Conceição
  • Ilha dos Aires
  • João Goulart
  • Morada da Barra
  • Normilia da Cunha
  • Pedra dos Búzios
  • Primeiro de Maio
  • Residencial Jubaete
  • Riviera da Barra
  • Sagrada Família
  • Santa Rita
  • São Conrado
  • São Torquato
  • Soteco
  • Terra Vermelha
  • Ulisses Guimarães
  • Vila Garrido
  • Vinte e Três de Maio 
  • Vista da Penha
  • Zumbi dos Palmares

VITÓRIA

  • Bairro da Penha
  • Bela Vista
  • Bonfim
  • Capixaba
  • Condusa
  • Conquista
  • Consolação
  • Fonte Grande
  • Gurigica
  • Ilha das Caieiras
  • Ilha do Príncipe
  • Inhanguetá
  • Itararé
  • Piedade
  • Moscoso
  • Nova Palestina
  • Redenção
  • Resistência
  • Santo André
  • Santo Antônio
  • Santos Reis
  • São Benedito
  • São José
  • São Benedito
  • São José
  • São Pedro
  • Vila Rubim

Veja Também

ES abre vagas em cursos on-line para empreender na economia criativa

1.400 vagas em cursos de graça para melhorar o currículo

45 cursos on-line e grátis para se qualificar na quarentena

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas surpreendentes com leguminosas para o dia a dia
Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados