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Confira as oportunidades

Cursos profissionalizantes gratuitos estão com inscrições abertas no ES

Há vagas para cursos de qualificação e técnicos nas áreas de tecnologia, indústria, gastronomia, beleza e comunicação

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 17:27

João Guimarães

João Guimarães

Publicado em 

13 jul 2026 às 17:27
Curso on-line para melhorar o currículo
Cursos têm duração entre quatro horas e dois anos, dependendo da modalidade e da instituição de ensino. Magnific

Para quem busca se qualificar para o mercado de trabalho, há oportunidades de cursos profissionalizantes gratuitos com inscrições abertas no Espírito Santo. As vagas contemplam capacitações de curta duração e cursos técnicos em diferentes áreas, oferecidos pela Prefeitura de Vitória, pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).


As oportunidades contemplam cursos nas áreas de tecnologia, indústria, comunicação, gastronomia, beleza e moda, com opções voltadas tanto para estudantes do ensino médio quanto para quem já concluiu essa etapa de ensino.


Confira as oportunidades


Prefeitura de Vitória


A Prefeitura de Vitória está com 99 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional, em parceria com o Senac-ES. As aulas começam em agosto e serão realizadas no Senac Beira-Mar, em Bento Ferreira.


Cursos ofertados:


  • Introdução às Técnicas de Videomaker – 12 vagas (16 horas)
  • Montagem e Manutenção de Notebook – 12 vagas (120 horas)
  • Estratégias Eficazes nas Redes Sociais para Pequenos Empreendimentos – 15 vagas (6 horas)
  • Modelagem de Vestuário Pet – 12 vagas (24 horas)
  • Depilador – 12 vagas (160 horas)
  • Biscoitos Finos e Artesanais – 12 vagas (20 horas)
  • Salgados Finos – 12 vagas (15 horas)
  • Sabor do Mar – 12 vagas (4 horas)


As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo portal Vix Cursos.


Sedu e Ifes


A Secretaria de Estado da Educação (Sedu), em parceria com o Ifes, oferece 90 vagas em cursos técnicos de nível médio, na modalidade concomitante, para estudantes da rede pública estadual que estejam cursando a 1ª ou a 2ª série do ensino médio regular ou a 1ª ou a 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA).


As inscrições seguem até 21 de julho pelo site selecaoaluno.es.gov.br.


Cursos ofertados:


  • Estradas – 40 vagas, turno vespertino, duração de dois anos. Destinado a estudantes da 1ª ou 2ª série do ensino médio ou da 1ª ou 2ª etapa da EJA.
  • Mecânica – 18 vagas, turno vespertino, duração de dois anos. Para alunos da 2ª série do ensino médio ou da 2ª etapa da EJA.
  • Eletrotécnica – 16 vagas, turno noturno, duração de dois anos. Voltado para estudantes da 2ª série do ensino médio ou da 2ª etapa da EJA.
  • Metalurgia – 16 vagas, turno vespertino, duração de dois anos. Também destinado a alunos da 2ª série do ensino médio ou da 2ª etapa da EJA.


O resultado será divulgado em 23 de julho, as matrículas serão realizadas entre 27 e 31 de julho, e as aulas começam em 3 de agosto.


Ifes Campus Vitória


O Ifes Campus Vitória também está com inscrições abertas, até 19 de julho, para cursos técnicos gratuitos nas modalidades concomitante e subsequente. A seleção será realizada por sorteio público.


Na modalidade concomitante, podem participar estudantes que estejam cursando o 2º ou o 3º ano do ensino médio. Já a modalidade subsequente é destinada a quem já concluiu essa etapa de ensino.


Cursos ofertados:


Concomitantes


  • Técnico em Metalurgia (noturno) – 22 vagas, com duração de dois anos.
  • Técnico em Metalurgia (vespertino) – 1 vaga, além de cadastro de reserva.
  • Técnico em Mecânica (noturno) – cadastro de reserva.


Subsequentes


  • Técnico em Edificações (matutino) – 9 vagas, com duração de dois anos.
  • Técnico em Geoprocessamento (noturno) – cadastro de reserva. O curso possui atividades aos sábados.


As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo formulário de inscrição. Caso o número de inscritos seja inferior ao de vagas disponíveis, não haverá sorteio.

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