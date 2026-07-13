Cursos profissionalizantes gratuitos estão com inscrições abertas no ES

Para quem busca se qualificar para o mercado de trabalho, há oportunidades de cursos profissionalizantes gratuitos com inscrições abertas no Espírito Santo. As vagas contemplam capacitações de curta duração e cursos técnicos em diferentes áreas, oferecidos pela Prefeitura de Vitória, pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).





As oportunidades contemplam cursos nas áreas de tecnologia, indústria, comunicação, gastronomia, beleza e moda, com opções voltadas tanto para estudantes do ensino médio quanto para quem já concluiu essa etapa de ensino.





Confira as oportunidades





Prefeitura de Vitória





A Prefeitura de Vitória está com 99 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional, em parceria com o Senac-ES. As aulas começam em agosto e serão realizadas no Senac Beira-Mar, em Bento Ferreira.





Cursos ofertados:





Introdução às Técnicas de Videomaker – 12 vagas (16 horas)

Montagem e Manutenção de Notebook – 12 vagas (120 horas)

Estratégias Eficazes nas Redes Sociais para Pequenos Empreendimentos – 15 vagas (6 horas)

Modelagem de Vestuário Pet – 12 vagas (24 horas)

Depilador – 12 vagas (160 horas)

Biscoitos Finos e Artesanais – 12 vagas (20 horas)

Salgados Finos – 12 vagas (15 horas)

Sabor do Mar – 12 vagas (4 horas)





As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo portal Vix Cursos.





Sedu e Ifes





A Secretaria de Estado da Educação (Sedu), em parceria com o Ifes, oferece 90 vagas em cursos técnicos de nível médio, na modalidade concomitante, para estudantes da rede pública estadual que estejam cursando a 1ª ou a 2ª série do ensino médio regular ou a 1ª ou a 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA).





As inscrições seguem até 21 de julho pelo site selecaoaluno.es.gov.br .





Cursos ofertados:





Estradas – 40 vagas , turno vespertino, duração de dois anos. Destinado a estudantes da 1ª ou 2ª série do ensino médio ou da 1ª ou 2ª etapa da EJA.

Mecânica – 18 vagas , turno vespertino, duração de dois anos. Para alunos da 2ª série do ensino médio ou da 2ª etapa da EJA.

Eletrotécnica – 16 vagas , turno noturno, duração de dois anos. Voltado para estudantes da 2ª série do ensino médio ou da 2ª etapa da EJA.

Metalurgia – 16 vagas , turno vespertino, duração de dois anos. Também destinado a alunos da 2ª série do ensino médio ou da 2ª etapa da EJA.





O resultado será divulgado em 23 de julho, as matrículas serão realizadas entre 27 e 31 de julho, e as aulas começam em 3 de agosto.





Ifes Campus Vitória





O Ifes Campus Vitória também está com inscrições abertas, até 19 de julho, para cursos técnicos gratuitos nas modalidades concomitante e subsequente. A seleção será realizada por sorteio público.





Na modalidade concomitante, podem participar estudantes que estejam cursando o 2º ou o 3º ano do ensino médio. Já a modalidade subsequente é destinada a quem já concluiu essa etapa de ensino.





Cursos ofertados:





Concomitantes





Técnico em Metalurgia (noturno) – 22 vagas , com duração de dois anos.

Técnico em Metalurgia (vespertino) – 1 vaga , além de cadastro de reserva.

Técnico em Mecânica (noturno) – cadastro de reserva.





Subsequentes





Técnico em Edificações (matutino) – 9 vagas , com duração de dois anos.

Técnico em Geoprocessamento (noturno) – cadastro de reserva. O curso possui atividades aos sábados.





As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo formulário de inscrição. Caso o número de inscritos seja inferior ao de vagas disponíveis, não haverá sorteio.