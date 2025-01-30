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Enem dos concursos

Resultados do CNU serão divulgados na terça (4); veja as próximas etapas

Após a divulgação da lista de classificados e a convocação, os candidatos aprovados deverão prosseguir para as próximas fases, como o curso de formação
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

30 jan 2025 às 09:24

Publicado em 30 de Janeiro de 2025 às 09:24

Concurso Nacional unificado aconteceu no último fim de semana
Concurso Nacional unificado aconteceu no último fim de semana Crédito: Agência Brasil
O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou nesta quarta-feira (29) instruções aos candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), a partir da publicação dos primeiros resultados do processo seletivo, prevista para a próxima terça-feira (4).
De acordo com MGI, nesta data, sairão múltiplos resultados. O primeiro é o resultado final dos aprovados no bloco temático 8, com cargos de nível intermediário. Também será divulgada a primeira lista de classificação dos candidatos dos blocos 1 ao 7 e a primeira lista de convocação para os cargos com cursos de formação.

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Instruções

Após a divulgação das notas finais e da classificação, nos dias 4 e 5 de fevereiro, os candidatos para cargos que exigem cursos de formação devem acessar a página oficial do CPNU e verificar a convocação na área do candidato, com login e senha do portal de serviços digitais do governo federal, o Gov.br.
O Ministério da Gestão alerta que é obrigatória a confirmação de presença no curso de formação e não serão cobradas taxas de matrícula.
“A participação no curso de formação só estará assegurada após o candidato responder sim à convocação e, posteriormente, efetivar sua matrícula junto às instituições que promoverão os cursos de formação”, alerta o comunicado do MGI.
Caso a resposta seja negativa, o candidato será automaticamente eliminado da vaga para a qual foi convocado. Mas o candidato continuará concorrendo às outras vagas com maior preferência indicada no ato da inscrição. O mesmo valerá para a segunda convocação, em 11 de fevereiro, e para a terceira convocação, em 18 de fevereiro.

Cursos de formação

A etapa dos cursos de formação é classificatória e eliminatória do concurso público e tem o objetivo de capacitar os aprovados para os desafios da administração pública. 
Os nove cargos que exigem cursos de formação são os de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG); analista de Comércio Exterior (ACE); analista em Tecnologia da Informação (ATI); analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS); analista de Infraestrutura (AIE); especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANEEL); especialista em Regulação de Serviços Públicos (ANTAQ); auditor-fiscal do Trabalho (AFT); e especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS).
Os cursos de formação serão realizados em Brasília, com exceção do cargo de especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS), que será no Rio de Janeiro.

Cronograma

As retificações dos editais dos oito blocos temáticos do chamado Enem dos Concursos, publicadas no Diário Oficial da União, em 15 de janeiro, atualizaram o calendário do CNU da seguinte forma:
  • 31 de janeiro: prazo final para acerto cadastral;
  • 4 de fevereiro:
    • divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos e dos recursos da veracidade de situação declarada;
    • divulgação das notas finais para todos os candidatos em cada cargo em que estiverem inscritos e da primeira lista de classificação para todos os cargos;
    • divulgação da primeira convocação para os cursos de formação
  • 4 e 5 de fevereiro: prazo para confirmação de participação em curso de formação;
  • 11 de fevereiro: divulgação da segunda lista de classificação para todos os cargos e segunda convocação para cursos de formação;
  • 11 e 12 de fevereiro: prazo para confirmação de participação em curso de formação;
  • 18 de fevereiro: divulgação da terceira lista de classificação para todos os cargos e da terceira convocação para cursos de formação;
  • 18 e 19 de fevereiro: prazo para confirmação de participação em curso de formação;
  • 28 de fevereiro: divulgação da lista definitiva de classificação para todos os cargos e convocação para matrícula nos cursos de formação.

Concurso

Dos mais de 2,14 milhões de inscritos no concurso unificado, cerca de 1 milhão fizeram as provas em 18 de agosto passado.
Os candidatos concorrem a 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. 
O certame terá, também, um cadastro de reserva, para mais de 13 mil candidatos classificados, com a possibilidade de novas convocações, inclusive para vagas temporárias que surgirem.
Os salários básicos iniciais variam de R$ 4.407,90 a R$ 22,9 mil, conforme o cargo.

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