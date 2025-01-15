CNU divulga resultado preliminar de avaliação de títulos para candidatos reintegrados

A ministra da Gestão, Esther Dweck, anunciou, nesta terça-feira (14/1), a antecipação dos resultados do Concurso Nacional Unificado (CPNU) Crédito: Adalberto Marques (MGI)

Os candidatos reintegrados ao CNU (Concurso Nacional Unificado) podem conferir o resultado preliminar da avaliação de títulos nesta quarta-feira (15). A consulta dos resultados pode ser feita no site da Fundação Cesgranrio, organizadora da seleção, por meio do link https://cpnu.cesgranrio.org.br/login

Para conferir, os candidatos devem acessar o menu "Resultados e Convocações". Também nesta quarta, será aberto o prazo para recursos com relação às notas preliminares. Elas devem ser feitas no menu "Interposição de Recursos" até quinta (16).

Segundo o edital do concurso, durante o período de interposição, não será possível enviar novos documentos comprobatórios. O participante só poderá questionar a resposta da banca, conforme as normas que constam em cada edital.

O processo de avaliação de títulos não é eliminatório, mas consiste em uma etapa importante para aqueles que tentam cargos nas vagas mais concorridas, já que pode adicionar até dez pontos à nota final.

Para saber se devem pedir a revisão de notas, os candidatos devem revisar cuidadosamente a pontuação atribuída a cada título e compará-la com os critérios estabelecidos no edital.

PRÓXIMOS PASSOS

Nos dias 17 e 18 de janeiro, serão divulgados os resultados preliminares da avaliação de autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros, indígenas e pessoas com deficiência.

O resultado final do CNU será divulgado no dia 11 de fevereiro. O concurso tem validade de 12 meses, que pode ser prorrogada pelo mesmo período. Assim, a convocação dos candidatos deve ser feita dentro desse intervalo.

O concurso foi o maior da história do país com mais de 2,1 milhões de pessoas inscritas para 6.640 vagas disponíveis em 21 órgãos no serviço público. As provas ocorreram em 228 cidades, incluindo todas as capitais, somando 3.647 locais de aplicação e 72.041 salas.

VEJA O NOVO CALENDÁRIO DO CNU