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Concurso

CNU divulga notas preliminares das provas discursivas e redações. Confira!

A consulta das notas pode ser feita na área do candidato do site da Cesgranrio, organizadora da seleção. A divulgação dos resultados finais do concurso está prevista para o dia 11 de fevereiro

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 12:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 dez 2024 às 12:20
Concurso Nacional unificado aconteceu no último fim de semana
Concurso Nacional unificado aconteceu no último fim de semana Crédito: Agência Brasil
Os candidatos incluídos no CNU (Concurso Nacional Unificado) podem conferir as notas preliminares de suas provas discursivas e redações nesta segunda-feira (9). Na mesma data, os participantes devem começar a enviar os eventuais pedidos de revisão para esses resultados. O prazo final acaba na terça (10).
A consulta das notas pode ser feita na área do candidato do site da Cesgranrio, organizadora da seleção. A divulgação dos resultados finais do concurso está prevista para o dia 11 de fevereiro, mesmo período em que as convocações para os cargos devem ocorrer. O CNU teve mais de 2,1 milhões de inscritos, e 970 mil pessoas realizaram o exame no país uma abstenção de 54,12%. A prova foi aplicada no dia 18 de agosto, após adiamento devido às chuvas no Rio Grande do Sul.
No concurso, foram aplicadas, ao todo, 36 provas entre discursivas e objetivas, além de uma redação.

Como consultar as notas preliminares

- Acesse o site https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional
- Na página inicial, clique em "Área do Candidato", onde se lê "cartão de confirmação, resumo da inscrição, solicitações, perguntas frequentes, etc";
- Depois, clique em "Entrar com gov.br";
- Informe o CPF e clique em "Continuar";
- Digite sua senha e vá em "Entrar";
- Selecione "Área do Candidato";
- Na área do candidato estarão as informações de notas.

Próximos passos

Os candidatos que acreditarem que as notas apresentadas estão incorretas poderão realizar os pedidos de revisão até esta terça-feira (10). Após este processo, os resultados finais serão disponibilizados ao participantes no dia 20 de dezembro.
Nas datas seguintes, o concurso terá a convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e a perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência. Os resultados finais do CNU devem ser divulgados no dia 11 de fevereiro.
O concurso tem validade de 12 meses, que podem ser prorrogados pelo mesmo período. Assim, a convocação dos candidatos deve ser feita dentro desse período.

Veja o novo calendário do CNU

Etapa - Data
Envio de títulos - 4 e 5 de dezembro de 2024
Análise de títulos - 6 de dezembro de 2024 até 10 de janeiro de 2025
Divulgação das notas preliminares das provas discursivas e redações - 9 de dezembro de 2024
Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas das provas discursiva e redações - 9 e 10 de dezembro de 2024
Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas das provas discursivas e redações - 20 de dezembro de 2024
Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros - 23 de dezembro de 2024
Perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência - 6 a 10 de janeiro de 2025
Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas - 11 e 12 de janeiro de 2025
Resultado preliminar da avaliação de títulos. 15 de janeiro de 2025
Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos - 15 e 16 de janeiro de 2025
Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência - 17 de janeiro de 2025
Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos que concorrem às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência - 17 e 18 de janeiro de 2025
Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da avaliação de títulos - 11 de fevereiro de 2025
Previsão de divulgação dos resultados finais - 11 de fevereiro de 2025

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