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Concurso público

Câmara de Vila Velha abre concurso com salários até R$ 3,7 mil

Vão ser abertas 14 vagas para profissionais de nível médio e superior; a expectativa do presidente da Câmara é de que o edital seja lançado ainda em dezembro

Publicado em 

10 dez 2019 às 17:06

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 17:06

*Viviane Maciel

Câmara de Vila Velha vai realizar concurso público para 14 vagas na área administrativa Crédito: Câmara de Vila Velha/ Divulgação
O presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini, assinou contrato com o Access (Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano), do Rio de Janeiro, para a realização do concurso público para cargos administrativos.
Ao todo serão 14 vagas efetivas mais cadastro reserva. As chances são para procurador legislativo, contador, auditor interno, assistente legislativo, auxiliar de coordenação legislativo, e redator de atas legislativas. As oportunidades são para nível médio e superior, e os salários variam de R$ 2.044,85 até R$ 3.786,75, de acordo com o cargo pretendido.

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A previsão é de que o instituto elabore o cronograma de atividades e o edital seja publicado até o final de dezembro. Segundo o presidente Ivan Carlini, as inscrições para o concurso deverão ser abertas a partir do início de janeiro de 2020 e encerradas no início de fevereiro. “Nossa previsão é que tudo seja feito dentro deste prazo, para que as provas sejam aplicadas em março e que os resultados sejam divulgados e homologados até o mês de maio”, informou Carlini.
De acordo com informações do Instituto Access, as inscrição devem ter uma taxa de R$ 50,00 para os cargos de nível médio e para os de nível superior, de R$ 70,00. O último concurso realizado pela Câmara foi em 1992, a expectativa é de esta seleção sirva para a recomposição dos quadros efetivos do Legislativo.

CONFIRA TODAS AS VAGAS

Procurador Legislativo
  • Vagas: 1 + Cadastro reserva
  • Requisitos: Ensino superior completo em Direito e registro no Conselho, ou entidade equivalente
  • Salário: R$ 3.786,75
  • Carga horária: 30h semanais

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Contador
  • Vagas: 1 + Cadastro reserva
  • Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis e registro no Conselho, ou entidade equivalente
  • Salário: R$ 3.786,75
  • Carga horária: 30h semanais
Auditor Interno
  • Vagas: 1 + Cadastro reserva
  • Requisitos: Ensino superior completo em Ciências Contábeis e registro no Conselho, ou entidade equivalente
  • Salário: R$ 3.786,75
  • Carga horária: 30h semanais
Assistente Legislativo
  • Vagas: 3 + Cadastro reserva
  • Requisitos: Ensino médio completo
  • Salário: R$ 2.246,81
  • Carga horária: 30h semanais
Assessor Legislativo
  • Vagas: 3 + Cadastro reserva
  • Requisitos: Ensino médio completo
  • Salário: R$ 2.953,67
  • Carga horária: 30h semanais
Auxiliar de Coordenação Legislativo
  • Vagas: 3 + Cadastro reserva
  • Requisitos: Ensino médio completo
  • Salário: R$ 2.044,85
  • Carga horária: 30h semanais
Redator de Atas Legislativas
  • Vagas: 2 + Cadastro reserva
  • Requisitos: Ensino médio completo
  • Salário: R$ 2.246,81
  • Carga horária: 30h semanais
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