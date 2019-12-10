Câmara de Vila Velha abre concurso com salários até R$ 3,7 mil

Ao todo serão 14 vagas efetivas mais cadastro reserva. As chances são para procurador legislativo, contador, auditor interno, assistente legislativo, auxiliar de coordenação legislativo, e redator de atas legislativas. As oportunidades são para nível médio e superior, e os salários variam de R$ 2.044,85 até R$ 3.786,75, de acordo com o cargo pretendido.

A previsão é de que o instituto elabore o cronograma de atividades e o edital seja publicado até o final de dezembro. Segundo o presidente Ivan Carlini, as inscrições para o concurso deverão ser abertas a partir do início de janeiro de 2020 e encerradas no início de fevereiro. “Nossa previsão é que tudo seja feito dentro deste prazo, para que as provas sejam aplicadas em março e que os resultados sejam divulgados e homologados até o mês de maio”, informou Carlini.