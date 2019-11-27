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Leonel Ximenes

Concurso de Natal em Cariacica é encerrado por falta de interessados

Não apareceu ninguém para concorrer aos prêmios para as fachadas de casas com decoração natalina mais bonita

Públicado em 

27 nov 2019 às 17:36
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Casa decorada para o Natal que ganhou concurso em Alfredo Chaves em 2015: em Cariacica, faltaram interessados Crédito: Prefeitura de Alfredo Chaves
Cadê o espírito de Natal? Papai Noel tem que saber desta: em Cariacica, ninguém apareceu para participar do concurso de decoração natalina que oferecia prêmios, no total de R$ 3 mil, para as melhores fachadas de residências da cidade. Por falta de concorrente, a competição acabou cancelada.
Na realidade, uma pessoa chegou a aparecer para concorrer, mas foi desclassificada pela comissão julgadora do concurso "Cariacica Natal de Luz", promovido pela Secretaria Municipal de Cultura . É que o CD entregue pelo morador simplesmente não tinha imagem alguma.
O prazo para apresentação das imagens com a fachada com decoração natalina terminou no último dia 18. Mas pelo menos um consolo: a prefeitura pode guardar os R$ 3 mil (R$ 1,5 mil para o primeiro lugar; R$ 1.000 para o segundo e R$ 500 para o terceiro) e, quem sabe, aumentar a premiação no ano que vem. Aí talvez haja interessados. Para alegria do Papai Noel: Ho! Ho! Ho!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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