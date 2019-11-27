Concurso de Natal em Cariacica é encerrado por falta de interessados

Cadê o espírito de Natal? Papai Noel tem que saber desta: em Cariacica, ninguém apareceu para participar do concurso de decoração natalina que oferecia prêmios, no total de R$ 3 mil, para as melhores fachadas de residências da cidade. Por falta de concorrente, a competição acabou cancelada.

Na realidade, uma pessoa chegou a aparecer para concorrer, mas foi desclassificada pela comissão julgadora do concurso "Cariacica Natal de Luz", promovido pela Secretaria Municipal de Cultura . É que o CD entregue pelo morador simplesmente não tinha imagem alguma.

O prazo para apresentação das imagens com a fachada com decoração natalina terminou no último dia 18. Mas pelo menos um consolo: a prefeitura pode guardar os R$ 3 mil (R$ 1,5 mil para o primeiro lugar; R$ 1.000 para o segundo e R$ 500 para o terceiro) e, quem sabe, aumentar a premiação no ano que vem. Aí talvez haja interessados. Para alegria do Papai Noel: Ho! Ho! Ho!