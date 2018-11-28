Cidades da Grande Vitória preparam decoração natalina

Clima de Natal vai tomar conta da cidade com a iluminação especial nas vias Crédito: Yuri Barichivich/PMV

Grande Vitória estão montando os enfeites de Natal pelas cidades. Vitória terá 28 pontos iluminados até o dia 7 de dezembro. Vila Velha, Cariacica e Guarapari já têm alguns pontos iluminados e enfeitados, outros locais, como as orlas de Vila Velha e praças de Cariacica ainda vão receber a decoração até o próximo dia 7. Na Serra não haverá árvore de Natal e decoração, mas a Cantata de Natal deve se apresentar durante o período festivo. As prefeituras daestão montando os enfeites de Natal pelas cidades.terá 28 pontos iluminados até o dia 7 de dezembro.já têm alguns pontos iluminados e enfeitados, outros locais, como as orlas de Vila Velha e praças de Cariacica ainda vão receber a decoração até o próximo dia 7. Nanão haverá árvore dee decoração, mas a Cantata de Natal deve se apresentar durante o período festivo.

Réveillon, alguns municípios também confirmaram a queima de fogos. Confira os pontos de iluminação natalina, as novidades da decoração e os eventos que devem acontecer ao longo do mês de dezembro pela Grande Vitória. Para o, alguns municípios também confirmaram a queima de fogos. Confira os pontos de iluminação natalina, as novidades da decoração e os eventos que devem acontecer ao longo do mês de dezembro pela Grande Vitória.

VITÓRIA

A decoração especial vai iluminar 28 pontos da Capital, que terão arranjos natalinos inéditos, enfeites e luzes que remetem às comemorações de final de ano e à paz.

O trabalho de montagem já teve início e, em 7 de dezembro, os locais estarão iluminados. Praças, trevos e canteiros de tradicionais avenidas, como Jerônimo Monteiro e Dante Michelini, serão enfeitados. O Parque Moscoso, uma das áreas de lazer mais tradicionais da capital, vai ganhar luzes e muito brilho. A avenida Adalberto Simão Nader, a Praça do Papa e as praças dos Namorados e Desejos também estarão enfeitadas e iluminadas.

Outros pontos que receberão a iluminação são: praça Dr. Athayde, no Bairro do Quadro; praça Dom João Batista, em São Pedro; praça Asdrubal Soares, em Jucutuquara; praça Jair de Oliveira, em São Benedito; praça Darcy José de Sá Filho, em Goiabeiras; castanheira de Jesus de Nazareth; Portal do Príncipe; Prefeitura de Vitória; Câmara Municipal; entre outros.

Serão usados cortinas luzentes, iluminação nos caules das árvores e na forma de coqueiros, lanternas e muito jogos com estrelas e grandes bolas coloridas, entre outros enfeites. Haverá ainda muitas luzes na cor branca espalhadas nas vias, numa referência à paz.

Outra novidade será a instalação de seis pinheiros, símbolos desta época do ano. Terão 28 e 14 metros e estarão fixados em pontos de maior movimentação de pedestres e veículos e nos acessos a Vitória.

VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha, por meio das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico/Turismo, de Obras e de Administração já implantou pontos de iluminação e de decoração de Natal na cidade. Em São Torquato, Praça Getúlio Vargas; no Ibes, na praça ao lado da Paróquia Santa Mãe de Deus; em Cobilândia, naPraça Vereador Sebastião Cibien e no Centro, na Praça Duque de Caxias, Teatro Municipal e Titanic os enfeites natalinos já foram completamente instalados.

Ao longo da semana, outros pontos receberão iluminação e decoração natalinas,incluindo Ponta da Fruta, Glória, Barra do Jucu e orla das praias da Costa, Itapuã e Itaparica.

Réveillon

Para o réveillon, haverá queima de fogos de artifício em cinco pontos de Vila Velha, especificamente no litoral: nas praias da Costa, de Itaparica, da Concha (Barra do Jucu), dos Recifes (Barra do Jucu) e Rasa (Ponta da Fruta).

O espetáculo de pirotecnia deve atrair mais de 100 mil pessoas ao litoral do município e contar com apresentações musicais em cada um dos pontos mencionados, porém, ainda não definidos pela Secretaria Municipal de Cultura.

Duração dos shows pirotécnicos no Réveillon de Vila Velha:

Praia da Costa: 15 minutos.

Praia de Itaparica: 15 minutos.

Praia da Concha: 12 minutos.

Praia dos Recifes: 12 minutos.

Praia Rasa: 12 minutos.

SERRA

A prefeitura informa que não haverá árvore de Natal nem decoração natalina na cidade este ano. A Justiça determinou no dia 25 de outubro a suspensão do processo de licitação visando contratação de empresa para a produção de árvore de Natal na Serra. Em caso de não cumprimento, a decisão determina multa diária de R$ 10 mil à administração pública. A liminar foi concedida à empresa que ficou em segundo lugar na concorrência pública nº 003/2018. No processo, a segunda colocada alega que a vencedora não teria qualificação técnica para realizar o trabalho.

Cantata de Natal

Na festa de 10 anos do Parque da Cidade, no dia 14 de dezembro, a Cantata de natal como Coral Jovem Vale Música se apresenta.

E no dia 22 de dezembro, haverá uma Cantata de Natal em Serra-Sede, na praça da Igreja Matriz, a partir das 20h. É a quarta edição de apresentação do grande coro de concerto de natal da Serra, composto por aproximadamente 200 vozes.

Réveillon

Na virada de ano, estão confirmados os fogos de artifício em Jacaraípe, Manguinhos e Nova Almeida.

CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica elaborou um projeto temático, para fomento do turismo, com decoração natalina para a Praça Marechal Deodoro da Fonseca, em Cariacica Sede. Por meio do Instituto de Desenvolvimento do Município de Cariacica (Idesc), abrirá licitação no próximo dia 7 de dezembro, para contratar o serviço que incluirá árvore de Natal e adereços. A previsão de investimento é de cerca de R$ 50 mil. Não houve decoração natalina nos últimos dois anos devido à crise financeira do país.

GUARAPARI

A Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg) informa que já está instalando a iluminação de Natal no município. Quanto a programação, a prefeitura informa que ainda não tem definição.

VIANA