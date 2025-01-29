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Justiça, Segurança & Cidadania

Extorsão de traficantes vira alvo de operações da polícia no ES e RJ

Acompanhe os detalhes com a comentarista Vilmara Fernandes

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 12:12

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

29 jan 2025 às 12:12
Tráfico e extorsão
Tráfico e extorsão Crédito: Arte - Camilly Napoleão e Adobre Firefly
Policiais civis percorrem bairros de Vitória e da Serra nesta quarta-feira (29) em busca de criminosos envolvidos em um esquema de extorsão contra empresários e comerciantes. Deles são cobrados "pedágios" para que possam trabalhar nas comunidades oferecendo serviços de internet, distribuição de gás e água. Há casos até de dono de supermercado sendo ameaçado. Há mandados de prisão e busca e apreensão contra envolvidos na cobrança de “pedágio” para serviços de internet, gás e água. As informações são de que em um ano os traficantes movimentaram em uma espécie de banco paralelo, para realizar a lavagem de dinheiro, R$ 43 milhões.
Ao mesmo tempo, uma outra equipe atua em conjunto com forças de segurança do Rio de Janeiro, em, pelo menos, três comunidades, incluindo o Complexo da Maré. Nos locais se escondem criminosos foragidos do Espírito Santo. É de lá, com o apoio dos cariocas, que praticam as extorsões em solo capixaba. Esse é o assunto do quadro Justiça, Segurança & Cidadania, a comentarista Vilmara Fernandes. Acompanhe os detalhes.
CBN - JUSTIÇA, SEGURANÇA E CIDADANIA - 29-01-25.mp3

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