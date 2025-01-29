Extorsão de traficantes vira alvo de operações da polícia no ES e RJ

Policiais civis percorrem bairros de Vitória e da Serra nesta quarta-feira (29) em busca de criminosos envolvidos em um esquema de extorsão contra empresários e comerciantes. Deles são cobrados "pedágios" para que possam trabalhar nas comunidades oferecendo serviços de internet, distribuição de gás e água. Há casos até de dono de supermercado sendo ameaçado. Há mandados de prisão e busca e apreensão contra envolvidos na cobrança de “pedágio” para serviços de internet, gás e água. As informações são de que em um ano os traficantes movimentaram em uma espécie de banco paralelo, para realizar a lavagem de dinheiro, R$ 43 milhões.