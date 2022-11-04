Dicas de limpeza para ar condicionado e máquina de lavar

forno Crédito: Pixelshot/Canva Pro

Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, Lucy Mizael continua a nos ajudar na tarefa de limpar itens da casa que, por vezes, não damos a devida atenção. Desta vez o destaque são o ar condicionado e a máquina de lavar. Vamos às dicas?

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Ar condicionado: tirar a grade; lavar no tanque, esperar secar e, depois, colocar de volta a parte de fora - passe um pano úmido. Agende a manutenção uma vez por ano