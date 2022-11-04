Dicas de limpeza para ar condicionado e máquina de lavar

Nesta edição do “CBN Na Sua Casa”, Lucy Mizael continua a nos ajudar na tarefa de limpar itens da casa que, por vezes, não damos a devida atenção. Desta vez o destaque são o ar condicionado e a máquina de lavar. Vamos às dicas?
CBN na Sua Casas - 04-11-22.mp3
Ar condicionado: tirar a grade; lavar no tanque, esperar secar e, depois, colocar de volta a parte de fora - passe um pano úmido. Agende a manutenção uma vez por ano
Máquina de lavar: o ideal é lavar uma vez por mês. Existe o lava-máquina (sachê) que você utiliza e também água sanitária.