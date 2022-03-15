Vitória ainda não destinou verba para escolas de samba do Grupo Especial

MUG e São Torquato receberam, cada uma, R$ 200 mil da Prefeitura de Vila Velha Crédito: Divulgação/MUG

Só Vitória ainda não pagou a subvenção às escolas de samba do Grupo Especial. As outras prefeituras que têm agremiações na elite do Carnaval de Vitória já liberaram a verba para o próximo desfile. A Independente de Boa Vista, que é a única escola de Cariacica no Grupo Especial, foi a que recebeu o maior valor municipal: R$ 350 mil, que no dia 9 de março já tinha sido pago. Já a Mocidade Unida da Glória (MUG) recebeu R$ 200 mil de Vila Velha, que pagou às escolas no dia 6 de março. O valor foi o mesmo destinado à outra escola do município, a São Torquato, que está no Grupo A, desfilando na sexta-feira, 8 de abril.

PRAZO PARA TER PRAZO

A Prefeitura de Vitória, por enquanto, não tem nem data para pagar, nem valor a ser pago para as cinco agremiações do Grupo Especial. Só recapitulando, são elas: Jucutuquara, Imperatriz do Forte, Novo Império, Piedade e Andaraí. Em resposta à coluna na última sexta-feira (11), a Prefeitura disse, por meio de nota, que foi definido um prazo de uma semana para fazer a definição - de valores e de quando serão pagos. Ou seja: só na próxima sexta-feira (18). Vamos ficar de olho!

ESTÁ APERTADO

Hoje, faltam 25 dias para os desfiles do Grupo Especial. Se contarmos a partir da próxima sexta-feira (18), serão 22 dias para os desfiles. MUG e Boa Vista já estavam com as subvenções de suas respectivas prefeituras na conta a, pelo menos, uma semana atrás, quando faltavam mais de 30 dias para os desfiles. Ou seja: o prazo para o leão e a águia terminarem seus desfiles com dinheiro no bolso está sendo maior do que o das escolas de Vitória, que ainda não sabem nem quanto vão receber, nem quando.

Desfile da Independente de Boa Vista, no Sambão do Povo, em 2010: primeiro título da escola de Cariacica Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo A Gazeta

CARNAVAL DA GRANDE VITÓRIA

Vale relembrar: os títulos dos últimos 12 anos variam, somente, entre Boa Vista e MUG. Desde 2009, Vitória não tem título do Grupo Especial. O último foi quando a Jucutuquara desfilou com seu inesquecível enredo Convento da Penha: O Relicário de um Povo. Já dá para mudar o nome para "Carnaval da Grande Vitória"?

QUANTO VALE

Para se ter uma ideia do quanto o dinheiro das prefeituras ajuda na construção do desfile, os R$ 200 mil recebidos pela MUG pagam toda a abertura do desfile: comissão de frente, primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, e todo o carro abre-alas.

RETORNO DE R$ 16 MILHÕES

Lembrando que dinheiro investido em escola de samba traz retorno à economia do estado. De acordo com dados da Prefeitura de Vitória, em 2019, a movimentação financeira foi de R$ 13 milhões, só por conta dos espetáculos no Sambão do Povo. Esse valor inclui tanto a confecção de fantasias e materiais gastos pelas escolas, quanto as despesas com hotéis, restaurantes, alimentação e transporte. E, naquele ano, a ocupação hoteleira durante os desfiles passou dos 60% na capital, uma taxa considerada boa para essa época. No ano seguinte, em 2020, a circulação de dinheiro foi ainda maior: R$ 16 milhões injetados na economia da cidade, de acordo com o Observatório do Turismo.

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