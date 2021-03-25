Profissionalização da arbitragem brasileira está na pauta da Fifa

Daniel Alves sugeriu mudanças ano futebol à Fifa e ressaltou a importância de profissionalização da arbitragem Crédito: Daniel Alves/Daniel Alves

Uma publicação do presidente da Fifa, Gianni Infantino, no Twitter oficial da entidade, declarando buscar melhorias e soluções para o futebol, e dizendo que a nova Fifa é o local ideal para o debate de todos envolvidos no esporte, despertou opiniões de personalidades como o craque brasileiro Daniel Alves, que demonstrou preocupação com a arbitragem.

Em suas redes sociais, o lateral-direito disparou contra o árbitro de vídeo e cobrou capacitação e profissionalização dos árbitros. Além disso, posicionou-se em relação às alterações na regra do jogo, pedindo a cobrança de arremesso lateral com os pés, sem justificar os motivos, e disse estar preocupado com o tempo perdido com as consultas ao VAR; sugeriu ainda estipular um tempo mínimo para que os árbitros façam a checagem dos lances. E finalizou falando contra a suspensão dos jogadores por cartões, salvo em caso de agressão.

De fato, a Fifa já foi mais resistente a mudanças e encontra dificuldades com a implantação do VAR em alguns pontos do mundo em relação ao protocolo único e pelo elevado custo da tecnologia. As sugestões do jogador têm certo fundamento, pois buscam agilizar a dinâmica do jogo, evitando perdas de tempo desnecessárias. Entretanto, em relação a acabar com a suspensão dos jogadores por recebimento de cartão, salvo em caso de agressão ele peca, afinal isso poderia estimular simulações de faltas e o antijogo, mais conhecida como "cera", por exemplo.

COMISSÃO DE ÁRBITROS DA FEDERAÇÃO ALAGOANA CONCORDA COM DANIEL ALVES

Consultado pela nossa coluna, o presidente da comissão de árbitros da Federação Alagoana de Futebol, Charles Herbert, concorda com o jogador e demonstra como a capacitação dos árbitros é deficitária. Muito diferente dos jogadores, eles não possuem estrutura de treinamento como CTs, profissionais multidisciplinares e logística adequada.

Segundo Charles, muitos árbitros são autônomos e dessa forma não conseguem treinar todos os dias, pois têm outra profissão para manterem as famílias. Em relação ao VAR, o presidente da comissão alagoana afirmou que se trata de uma ferramenta caríssima com custo muito elevado para as entidades e para os clubes, mas os árbitros só treinam nos aparelhos uma vez por ano, no máximo dez dias, em local selecionado pela CBF.