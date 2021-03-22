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Árbitros estão mais seguros e sensíveis no começo da temporada

Sem utilizar o VAR na maioria dos campeonatos estaduais, os juízes estão mais seguros e com decisões mais confiantes e acertadas

Publicado em 22 de Março de 2021 às 02:56

Públicado em 

22 mar 2021 às 02:56
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Ovo em campo
No jogo entre Náutico e Vera Cruz pelo Campeonato Pernambucano, quando árbitro Michelangelo Martins de Almeida parou a partida após um quero-quero colocar um ovo dentro do campo Crédito: Reprodução/TV Globo
Considerando que estamos na quinta rodada dos principais campeonatos estaduais pelo Brasil, e até agora sem polêmicas em relação às arbitragens, vale informar que o único deles que utiliza o VAR até o momento é o Paulista. Para uma breve comparação, recordamos que nessa mesma fase do Brasileirão 2020 já tínhamos pelo menos seis grandes polêmicas envolvendo o VAR e a arbitragem, o que acabou acontecendo várias vezes até a última rodada da competição. 
Percebo que agora, sem utilizar o recurso eletrônico, os árbitros estão mais seguros e com decisões mais confiantes e acertadas. Em uma delas, nessa última rodada, em jogo válido pelo Campeonato Mineiro no último sábado (20), houve um lance muito curioso que vale a pena esclarecer.

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O atacante do Atlético-MG, o argentino Nacho Fernades, recebeu falta fora do campo em uma disputa em que a bola estava em jogo e dentro da grande área do time adversário. A regra foi atualizada e, nesse caso, mesmo a falta sendo fora de campo, a infração deve ser marcada sobre a linha que limita o campo nesse momento - e como nesse caso ela estava dentro da área, o pênalti foi bem marcado.

CUIDADO COM O OVO DO QUERO-QUERO

Outra curiosidade da rodada, que não tem nada a ver com a regra, mas com a sensibilidade do juizão, foi no jogo entre Náutico e Vera Cruz pelo Campeonato Pernambucano, quando árbitro Michelangelo Martins de Almeida parou a partida após um quero-quero colocar um ovo dentro do campo. Ele só deixou a bola voltar a rolar após retirar o ovo do gramado protegendo a mamãe quero-quero e seu filhotinho.
Embarcando em curiosidades da regra do futebol, temos algumas que valem a pena saber:

CURIOSIDADES DA REGRA

  • PACOTÃO DE REGRAS

  • Contra o patrimônio?: Se o defensor cobrar uma infração contra sua própria meta e a bola entrar diretamente no gol, deve ser marcado tiro de canto para equipe adversária. 

  • Só se o goleiro pegar: Caso o goleiro se adiante na cobrança do pênalti, mas o cobrador chute a bola para fora, a cobrança não deve ser repetida, se isso não impactar no cobrador. O árbitro deve mandar repetir a cobrança somente se o goleiro defender a bola. 

  • Bola na rede: Vale gol diretamente de um tiro de meta, tiro de canto ou tiro de saída do meio do campo. 

  • Espaço necessário: A utilidade da meia-lua da grande área é para que seja respeitada a distância de 9,15 m na cobrança de um pênalti. 

  • Posição legal: O jogador não estará impedido se receber a bola diretamente de um arremesso lateral, tiro de meta, tiro de canto e se estiver em seu próprio campo de jogo no momento do passe. 

  • Mínimo de atletas: Uma partida não pode começar ou continuar se uma das equipes se apresentar, ou ficar reduzida, com menos de sete jogadores em campo. 

  • Tem que ter: As bandeiras do tiro de canto são obrigatórias no campo de jogo. Sem elas, o jogo não pode começar ou continuar. 

  • Goleiro é essencial: Uma equipe é formada por onze jogadores, sendo que um obrigatoriamente deve ser goleiro. Ou seja, um time não pode jogar sem o goleiro. 

  • Tempo de jogo: A regra diz que uma partida terá dois tempos iguais de 45 minutos, ou seja, não existe acréscimo. O que existe é recuperação de tempo perdido. Quando o árbitro determina que terá mais 4 minutos no final de um tempo, por exemplo, não quer dizer que o jogo vai até 49 minutos e sim que só foram jogados 41 minutos até aquele momento.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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