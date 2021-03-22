Árbitros estão mais seguros e sensíveis no começo da temporada

No jogo entre Náutico e Vera Cruz pelo Campeonato Pernambucano, quando árbitro Michelangelo Martins de Almeida parou a partida após um quero-quero colocar um ovo dentro do campo Crédito: Reprodução/TV Globo

Considerando que estamos na quinta rodada dos principais campeonatos estaduais pelo Brasil, e até agora sem polêmicas em relação às arbitragens, vale informar que o único deles que utiliza o VAR até o momento é o Paulista. Para uma breve comparação, recordamos que nessa mesma fase do Brasileirão 2020 já tínhamos pelo menos seis grandes polêmicas envolvendo o VAR e a arbitragem, o que acabou acontecendo várias vezes até a última rodada da competição.

Percebo que agora, sem utilizar o recurso eletrônico, os árbitros estão mais seguros e com decisões mais confiantes e acertadas. Em uma delas, nessa última rodada, em jogo válido pelo Campeonato Mineiro no último sábado (20), houve um lance muito curioso que vale a pena esclarecer.

O atacante do Atlético-MG, o argentino Nacho Fernades, recebeu falta fora do campo em uma disputa em que a bola estava em jogo e dentro da grande área do time adversário. A regra foi atualizada e, nesse caso, mesmo a falta sendo fora de campo, a infração deve ser marcada sobre a linha que limita o campo nesse momento - e como nesse caso ela estava dentro da área, o pênalti foi bem marcado.

CUIDADO COM O OVO DO QUERO-QUERO

Outra curiosidade da rodada, que não tem nada a ver com a regra, mas com a sensibilidade do juizão, foi no jogo entre Náutico e Vera Cruz pelo Campeonato Pernambucano, quando árbitro Michelangelo Martins de Almeida parou a partida após um quero-quero colocar um ovo dentro do campo. Ele só deixou a bola voltar a rolar após retirar o ovo do gramado protegendo a mamãe quero-quero e seu filhotinho.

Embarcando em curiosidades da regra do futebol, temos algumas que valem a pena saber:

CURIOSIDADES DA REGRA