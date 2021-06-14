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Inacreditável! Arbitragem marcou impedimento em lance de escanteio na Eurocopa

O auxiliar holandês Hessel Steegstra levantou a bandeira e marcou impedimento, o que surpreendeu a todos os jogadores, que ficaram sem entender a marcação

Públicado em 

14 jun 2021 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Arbitragem marca impedimento de escanteio na partida entre Itália e Turquia
Arbitragem marca impedimento de escanteio na partida entre Itália e Turquia Crédito: Reprodução/UEFA
Um lance inacreditável aconteceu no jogo de abertura da Eurocopa entre Itália e Turquia. A arbitragem holandesa fez a proeza de marcar impedimento em um lance de escanteio. Dois jogadores da Itália se posicionaram para cobrança e um deles se colocou momentaneamente a poucos centímetros fora do campo, o que é permitido, e entrou ao receber a bola, dando sequência à jogada.
O auxiliar holandês Hessel Steegstra levantou a bandeira e marcou impedimento, o que surpreendeu a todos os jogadores, que ficaram sem entender a marcação. De acordo com a regra 11, não há impedimento quando o jogador recebe a bola de um tiro de meta, arremesso lateral, escanteio e quando parte de seu próprio campo.

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Já na vitória da Bélgica por 3 a 0 sobre a Rússia, o atacante Lukaku marcou o primeiro gol em posição de impedimento, mas o árbitro espanhol Antônio Lahol interpretou acertadamente que, ao tentar cortar o lançamento, o zagueiro Semyonov deixou o atacante em condição legal.
A regra diz que se uma bola for lançada para um jogador em impedimento, e ela tocar em um adversário nesse percurso e se houve intenção de disputá-la por parte do defensor, um simples toque já cria um novo momento e tira o impedimento.

COPA AMÉRICA

A primeira rodada da Copa América foi de boas arbitragens e poucos cartões. A vitória da Seleção Brasileira sobre a Venezuela por 3 a 0 teve arbitragem tranquila do Uruguaio Esteban Otojich.

BRASILEIRÃO

Pelo Campeonato Brasileiro da série A, o destaque é a evolução na utilização do VAR até o momento. Raras intervenções, mostrando o aprimoramento em relação ao ano passado quando tivemos muitos problemas. Além disso, vale destacar que os jogos, apesar do nível técnico ainda deixando a desejar, estão com nível disciplinar muito bom, com poucas expulsões e cartões amarelos.
A terceira rodada teve média de 3,8 cartões amarelos, sendo que Flamengo, Atlético-MG, Corinthians e América-MG não levaram nenhum cartão. A rodada também teve dois cartões vermelhos. O Internacional, que já recebeu três cartões vermelhos, continua como o time mais indisciplinado do Brasileirão até o momento.

CURIOSIDADE DO DIA

  • Impedimento: Uma das mais polêmicas marcações do futebol, o impedimento foi criado em 1866 e alterado várias vezes desde então. Hoje se admite o passe dado em direção ao atacante que estiver na mesma linha do penúltimo defensor.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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