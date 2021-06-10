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Árbitro errou regra e provocou confusão no jogo entre Vasco e Boavista

O juiz José Mendonça  levou em consideração uma mudança na regra que ainda não está em vigor na Copa do Brasil e validou um gol de forma  equivocada. Sorte que deu tempo de corrigir o erro

Públicado em 

10 jun 2021 às 02:00
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Jogadores do Vasco ficaram revoltados após árbitro invalidar gol
Jogadores do Vasco ficaram revoltados após árbitro invalidar gol Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
O ponto negativo da arbitragem na rodada da Copa do Brasil foi visto no jogo que garantiu a classificação do Vasco sobre o Boavista. O árbitro José Mendonça (PR) se enrolou todo em relação à mudança de um item da regra do jogo. O atacante Cano, do Vasco, tocou com a mão na bola e ela sobrou para seu companheiro, que fez o gol. O árbitro confirmou o gol levando em conta uma mudança na regra que ainda não está valendo nesta competição.
Só a partir de julho quando a bola tocar acidentalmente na mão de um atacante e sobrar para um companheiro o gol deve ser validado. O lance deverá ser anulado se o próprio jogador que fez o toque, mesmo que acidental, fizer o gol. Logo após confirmar o gol, erradamente, ele foi alertado pelo quarto árbitro e consertou o erro a tempo. O fato lamentável é como um árbitro escalado para um jogo decisivo não está atualizado em relação às regras.
O ponto positivo foi a excelente arbitragem do piauiense Antônio Dib, no jogo em que o CRB eliminou o Palmeiras, nos pênaltis, após vencer por um a zero 1 a 0 no tempo regulamentar, em pleno Allianz Parque.

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ARBITRAGEM NA COPA AMÉRICA

A Copa América já começou para 14 árbitros e 22 assistentes que atuarão nesta edição do torneio. O grupo está em treinamento na cidade de Luque, no Paraguai, até a viagem para o Brasil para o início da competição no próximo domingo (13). Junto ao grupo de árbitros estão os brasileiros Rafael Claus e Wilton Pereira Sampaio. A novidade neste ano é a presença de uma equipe da Espanha que atuará no campeonato sul-americano.

MAIS UMA BOLA FORA DE ROGERIO CABOCLO

Novos áudios gravados do presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, mostram a forma como ele se refere aos árbitros. Ao receber a informação de que seria lançado o VAR na Copa do Brasil por meio de um treinamento, ele teria dito "treina esses filhos da ...". O que é de se estranhar, pois o mesmo Rogério Caboclo defendeu os árbitros publicamente na cerimônia de encerramento do Campeonato Brasileiro 2020, falando de confiança e respeito por eles. A divulgação desses áudios tem causado muita insatisfação entre os árbitros de todo o Brasil.

CURIOSIDADE DO DIA

  • Gol contra: Um jogador não poderá fazer um gol contra sua própria meta diretamente de um tiro livre. Se, na cobrança de um tiro livre, a bola entrar diretamente na própria meta dele, o árbitro deve marcar tiro de canto a favor da equipe adversária.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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