Em Cima do Lance

Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Lista da Fifa ainda inclui cinco auxiliares e um VAR

Publicado em 10 de Abril de 2026 às 00:39

Públicado em 

10 abr 2026 às 00:39
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Árbitro brasileiro Raphael Claus apitou o jogo entre Inglaterra e Irã
Árbitro brasileiro Raphael Claus Crédito: Getty Images
A Fifa anunciou os árbitros que irão atuar na Copa do Mundo 2026. Raphael Claus, Ramon Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os representantes da arbitragem brasileira no torneio.
Entre os árbitros Wilton Sampaio e Raphael Claus são os mais experientes, com Wilton indo para sua terceira participação em mundiais e Claus para a segunda. Ramon Abel, que apitou a última final dos Jogos Olímpicos, faz a sua estreia em uma Copa do Mundo.
A lista da Fifa ainda inclui cinco auxiliares e um VAR, são eles: Bruno Boschilia (PR), Bruno Pires (GO), Danilo Manis (SP), Rodrigo Figueiredo (RJ) e Rafael Alves (RS), além de Rodolpho Toski como VAR.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

