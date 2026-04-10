Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

A Fifa anunciou os árbitros que irão atuar na Copa do Mundo 2026. Raphael Claus, Ramon Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os representantes da arbitragem brasileira no torneio.
Entre os árbitros Wilton Sampaio e Raphael Claus são os mais experientes, com Wilton indo para sua terceira participação em mundiais e Claus para a segunda. Ramon Abel, que apitou a última final dos Jogos Olímpicos, faz a sua estreia em uma Copa do Mundo.
A lista da Fifa ainda inclui cinco auxiliares e um VAR, são eles: Bruno Boschilia (PR), Bruno Pires (GO), Danilo Manis (SP), Rodrigo Figueiredo (RJ) e Rafael Alves (RS), além de Rodolpho Toski como VAR.