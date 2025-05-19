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Em Cima do Lance

Árbitro protagoniza lambança no empate entre Fluminense e Juventude

Wilton Sampaio (GO) expulsou o lateral Samuel Xavier, foi alertado pelo VAR muito tempo depois, cancelou  a punição e jogador foi buscado no vestiário para retornar ao jogo

Públicado em 

19 mai 2025 às 10:29
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Samuel Xavier esteve envolvido em lance polêmico na partida entre Fluminense e Juventude
Samuel Xavier esteve envolvido em lance polêmico na partida entre Fluminense e Juventude Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
A lambança da rodada do Brasileirão ficou por conta da equipe de arbitragem comandada pelo árbitro Wilton Sampaio (GO) no empate em 1 a 1 entre Juventude e Fluminense. Ele expulsou o lateral do Tricolor Carioca, Samuel Xavier, por cometer falta no atacante Gabriel Taliari, do Juventude, impedindo uma oportunidade clara de gol. Até aí, tudo bem. O problema é que no início da jogada, o atacante Taliari havia tocado a mão na bola e o VAR só chamou o juiz de campo quando Samuel Xavier já estava no vestiário se preparando para tomar banho.
Após o árbitro ver a jogada no vídeo, começou a correria no banco do Fluminense para chamar o Samuel Xavier de volta e o cartão vermelho ser anulado. Primeiro, o árbitro não viu o toque de mão na hora da jogada, e depois o VAR só alertou quando o jogador expulso já estava no vestiário, o que fragiliza mais uma vez a eficiência da arbitragem brasileira.

Pênalti mal marcado

Outra falha da arbitragem na rodada foi na vitória do São Paulo por 2 a 1  sobre o Grêmio. Quando o jogo estava empatado em 1 a 1, o atacante Luciano, do Tricolor Paulista, caiu na área após disputar a bola com Camilo, do Grêmio. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima( PE) assinalou pênalti no lance, mesmo após consultar o VAR, o que revoltou os gremistas. Na cobrança, André Silva converteu a cobrança, garantindo a vitória para a equipe paulista.

Última vez no gramado

A vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Bragantino marcou a última atuação do árbitro Marcelo de Lima Henrique como árbitro em campo. Marcelo, que é um dos árbitros mais longevos do mundo, “pendura” o apito aos 53 anos e vai atuar somente como VAR daqui em diante.

CBF

Acredito muito na única chapa inscrita para a nova diretoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), encabeçada por Samir Xaud, de Roraima. Com o discurso de descentralização e modernização da gestão, espero ver a arbitragem incluída nesse novo projeto. A reativação da Escola Nacional de Arbitragem marcaria um novo ciclo nesse segmento tão cobrado e importante do futebol.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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