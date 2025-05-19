Árbitro protagoniza lambança no empate entre Fluminense e Juventude

Samuel Xavier esteve envolvido em lance polêmico na partida entre Fluminense e Juventude Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

A lambança da rodada do Brasileirão ficou por conta da equipe de arbitragem comandada pelo árbitro Wilton Sampaio (GO) no empate em 1 a 1 entre Juventude e Fluminense. Ele expulsou o lateral do Tricolor Carioca, Samuel Xavier, por cometer falta no atacante Gabriel Taliari, do Juventude, impedindo uma oportunidade clara de gol. Até aí, tudo bem. O problema é que no início da jogada, o atacante Taliari havia tocado a mão na bola e o VAR só chamou o juiz de campo quando Samuel Xavier já estava no vestiário se preparando para tomar banho.

Após o árbitro ver a jogada no vídeo, começou a correria no banco do Fluminense para chamar o Samuel Xavier de volta e o cartão vermelho ser anulado. Primeiro, o árbitro não viu o toque de mão na hora da jogada, e depois o VAR só alertou quando o jogador expulso já estava no vestiário, o que fragiliza mais uma vez a eficiência da arbitragem brasileira.

Pênalti mal marcado

Outra falha da arbitragem na rodada foi na vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Grêmio. Quando o jogo estava empatado em 1 a 1, o atacante Luciano, do Tricolor Paulista, caiu na área após disputar a bola com Camilo, do Grêmio. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima( PE) assinalou pênalti no lance, mesmo após consultar o VAR, o que revoltou os gremistas. Na cobrança, André Silva converteu a cobrança, garantindo a vitória para a equipe paulista.

Última vez no gramado

A vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Bragantino marcou a última atuação do árbitro Marcelo de Lima Henrique como árbitro em campo. Marcelo, que é um dos árbitros mais longevos do mundo, “pendura” o apito aos 53 anos e vai atuar somente como VAR daqui em diante.

CBF