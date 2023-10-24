Árbitro apita partida de futebol amador usando tornozeleira eletrônica em Natal

Rhamon da Silva Bandeira apita partidas no amador usando tornozeleira eletrônica Crédito: reprodução

Já imaginou um árbitro de futebol apitando um jogo do seu time usando uma tornozeleira eletrônica? Foi o caso de Rhamon da Silva Bandeira, 29 anos, que apitou uma partida de um torneio amador em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Ele é árbitro formado desde 2015 pela federação do RN, teve problemas com drogas e foi preso em 2021. Em 2023, passou para o regime aberto e, com isso, precisa agora utilizar tornozeleira eletrônica.

Rhamon foi preso por cometer um assalto após usar drogas. Ele diz que se envolveu com gente errada e acabou se afundando no consumo de cocaína. O árbitro ficou preso em regime fechado por 1 ano, 6 meses e 28 dias, e vai precisar utilizar a tornozeleira eletrônica até o dia 20 de dezembro.

Rhamon da Silva Bandeira Crédito: Arquivo Pessoal

O potiguar afirma que está cumprindo a risca as determinações da justiça, e que chega em casa às 20h, após o trabalho de enfermeiro. Uma exceção é quando vai apitar partidas à noite. Neste caso, ele possui uma autorização especial da justiça para trabalhar nos jogos noturnos.

Disse ainda que enfrenta preconceitos, mas que leva na tranquilidade e que tem certeza que se recuperou dos erros e quer uma nova vida.