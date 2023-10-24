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Árbitro apita partida de futebol amador usando tornozeleira eletrônica em Natal

Rhamon da Silva Bandeira, 29 anos, teve problemas com drogas e foi preso em 2021, sendo solto em 2023, e agora tenta se reinserir na sociedade

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 17:08

Públicado em 

24 out 2023 às 17:08
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Rhamon da Silva Bandeira apita partidas no amador usando tornozeleira eletrônica
Rhamon da Silva Bandeira apita partidas no amador usando tornozeleira eletrônica Crédito: reprodução
Já imaginou um árbitro de futebol apitando um jogo do seu time usando uma tornozeleira eletrônica? Foi o caso de Rhamon da Silva Bandeira, 29 anos, que apitou uma partida de um torneio amador em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Ele é árbitro formado desde 2015 pela federação do RN, teve problemas com drogas e foi preso em 2021. Em 2023, passou para o regime aberto e, com isso, precisa agora utilizar tornozeleira eletrônica.
Rhamon foi preso por cometer um assalto após usar drogas. Ele diz que se envolveu com gente errada e acabou se afundando no consumo de cocaína. O árbitro ficou preso em regime fechado por 1 ano, 6 meses e 28 dias, e vai precisar utilizar a tornozeleira eletrônica até o dia 20 de dezembro. 
Rhamon apitando
Rhamon da Silva Bandeira Crédito: Arquivo Pessoal
O potiguar afirma que está cumprindo a risca as determinações da justiça, e que chega em casa às 20h, após o trabalho de enfermeiro. Uma exceção é quando vai apitar partidas à noite. Neste caso, ele possui uma autorização especial da justiça para trabalhar nos jogos noturnos. 
Disse ainda que enfrenta preconceitos, mas que leva na tranquilidade e que tem certeza que se recuperou dos erros e quer uma nova vida.
Eu acredito muito na recuperação das pessoas e acho que ele tem uma grande chance e, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade de provar a toda a sociedade sua retidão e honestidade. Vamos torcer pelo árbitro dessa vez.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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drogas Esportes Futebol Prisão Arbitragem
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