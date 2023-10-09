Números em alta na boa 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

O árbitro Anderson Daronco durante partida entre Corinthians e Flamengo Crédito: Marcello Zambrana/Agif

O destaque da 26° rodada do Brasileirão foram os números. Explico: o jogo entre Goiás 4 x 6 Bahia, que contou com incríveis dez gols, teve também apenas 14 faltas e 70% de bola rolando, ou seja, o maior número de gols, menor número de faltas e mais tempo de bola rolando do Brasileirão até o momento.

Para se ter ideia, esse jogo teve o mesmo número de gols somando os três clássicos regionais da rodada. Foram cinco gols no Internacional 3 x 2 Grêmio, três no Santos 2 x 1 Palmeiras e dois no Botafogo 2 x 0 Fluminense.

A rodada ainda teve os dois times com o menor número de cartões amarelos e vermelhos do campeonato, Corinthians e Flamengo, que fizeram valer a estatística no empate em 1 a 1 entre os dois, com um baixíssimo número de faltas - apenas 15, quando a média é de cerca de 28 faltas por jogo na competição. É verdade que a boa arbitragem do gaúcho Anderson Daronco ajudou muito para essa boa performance. Tudo isso contribuiu para que o tempo de bola em jogo chegasse a quase 67%, também uma ótima marca em se tratando de futebol brasileiro.

No resumo, a rodada teve 32 gols, 46 cartões amarelos e nenhum cartão vermelho. Em dois confrontos entre cariocas e paulistas com dois empates, dois gols marcados e dois pênaltis assinalados, sendo os dois por toque de mão na bola, contra os dois times cariocas, Vasco e Flamengo.