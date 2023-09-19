Grêmio x Corinthians: arbitragem não marcar pênalti claro é inexplicável

Wilton Pereira Sampaio já foi para geladeira após o erro no jogo entre Corinthians e Grêmio Crédito: Ettore Chiereguini/Agif

A inexplicável falha da arbitragem ao não marcar pênalti a favor do Grêmio e contra o Corinthians no sensacional empate em 4 a 4 na Arena Itaquera, mostra a grotesca falta de critério da arbitragem brasileira, mesmo com o auxílio do VAR.

O toque de mão, aliás, o bloqueio de vôlei do jogador corintiano, Yuri Alberto, foi tão claro que só posso classificar como inexplicável a não marcação da penalidade. Tudo bem, o árbitro não viu ou estava com a visão encoberta, mas e o VAR? Será que não estava funcionando na hora? O pior disso tudo é que em lances muito mais discutíveis como este já foram marcados vários pênaltis nesse mesmo campeonato.

A CBF divulgou nota reconhecendo o erro da arbitragem ao não marcar o pênalti, o que é o óbvio. De acordo com a análise posterior publicada pela Comissão de Arbitragem da CBF, o mineiro Emerson de Almeida Ferreira deveria ter recomendado a revisão do lance no monitor do VAR, o que não foi feito.

A CBF divulgou a conversa entre os operadores do VAR, veja;

Emerson de Almeida: O jogador, mesmo estando com a mão nessa posição, acho que ela está natural para essa disputa de bola para a defesa. Não está com a intenção de bloquear.



O jogador, mesmo estando com a mão nessa posição, acho que ela está natural para essa disputa de bola para a defesa. Não está com a intenção de bloquear. Johnny Barros de Oliveira: Você acha que o braço não está muito aberto, Emerson?



Você acha que o braço não está muito aberto, Emerson? Emerson de Almeida: Oi?



Oi? Johnny Barros de Oliveira: Você não acha que está muito aberto não? Que essa bola passaria se ela não bate no braço?



Você não acha que está muito aberto não? Que essa bola passaria se ela não bate no braço? Emerson de Almeida: Para mim, ele não está com a intenção de bloquear. Ele está com a intenção de bloquear a bola. É diferente de bloqueio. Ele está recolhendo o braço. Ele não está indo com o braço em direção à bola. Ele está recolhendo. Wilton, lance checado. Pode jogar. O jogador está recolhendo o braço.