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Vergonha

Grêmio x Corinthians: arbitragem não marcar pênalti claro é inexplicável

A CBF divulgou a conversa entre os operadores do VAR no duelo. Confira o diálogo na coluna

Públicado em 

19 set 2023 às 15:56
Wallace Valente

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Wallace Valente

Wilton Pereira Sampaio já foi para geladeira após o erro no jogo entre Corinthians e Grêmio
Wilton Pereira Sampaio já foi para geladeira após o erro no jogo entre Corinthians e Grêmio Crédito: Ettore Chiereguini/Agif
A inexplicável falha da arbitragem ao não marcar pênalti a favor do Grêmio e contra o Corinthians no sensacional empate em 4 a 4 na Arena Itaquera, mostra a grotesca falta de critério da arbitragem brasileira, mesmo com o auxílio do VAR.
O toque de mão, aliás, o bloqueio de vôlei do jogador corintiano, Yuri Alberto, foi tão claro que só posso classificar como inexplicável a não marcação da penalidade. Tudo bem, o árbitro não viu ou estava com a visão encoberta, mas e o VAR? Será que não estava funcionando na hora? O pior disso tudo é que em lances muito mais discutíveis como este já foram marcados vários pênaltis nesse mesmo campeonato.
A CBF divulgou nota reconhecendo o erro da arbitragem ao não marcar o pênalti, o que é o óbvio. De acordo com a análise posterior publicada pela Comissão de Arbitragem da CBF, o mineiro Emerson de Almeida Ferreira deveria ter recomendado a revisão do lance no monitor do VAR, o que não foi feito. 
A CBF divulgou a conversa entre os operadores do VAR, veja; 
  • Emerson de Almeida: O jogador, mesmo estando com a mão nessa posição, acho que ela está natural para essa disputa de bola para a defesa. Não está com a intenção de bloquear. 
  • Johnny Barros de Oliveira: Você acha que o braço não está muito aberto, Emerson? 
  • Emerson de Almeida: Oi? 
  • Johnny Barros de Oliveira: Você não acha que está muito aberto não? Que essa bola passaria se ela não bate no braço? 
  • Emerson de Almeida: Para mim, ele não está com a intenção de bloquear. Ele está com a intenção de bloquear a bola. É diferente de bloqueio. Ele está recolhendo o braço. Ele não está indo com o braço em direção à bola. Ele está recolhendo. Wilton, lance checado. Pode jogar. O jogador está recolhendo o braço. 
Com a palavra o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Wilson Seneme.

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Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

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