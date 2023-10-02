Em cima do Lance

Rodada do Brasileirão foi marcada pela “VARdependência”

Arbitragem acertou ao marcar pênalti em Bruno Henrique, no jogo do Flamengo, e errou ao assinalar pênalti contra o Vasco, na Vila Belmiro

Públicado em 

02 out 2023 às 17:56
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Zagueiros do Bahia reclamaram muito da arbitragem na partida contra o Flamengo
Zagueiros do Bahia reclamaram muito da arbitragem na partida contra o Flamengo Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
A 25° rodada do Brasileirão foi marcada, em alguns jogos, por pênaltis e expulsões que decidiram as partidas e geraram muitas reclamações. Entre erros e acertos, os árbitros continuam com a chamada “VARdependência” e, claramente, se apoiaram no equipamento para tomar suas decisões.
E o pior é que em todos os lances a arbitragem sofreu uma ação corretiva do VAR. Na vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Bahia, o árbitro Sávio Sampaio marcou um pênalti quando o lateral esquerdo do Flamengo Ayrton Lucas foi derrubado fora da área e, para sua sorte, foi corrigido pelo VAR em seguida.
Na sequência, Sávio Sampaio aplicou cartão amarelo no zagueiro Kanu, do Bahi,a após puxar o atacante Gerson do Flamengo pela camisa quando ele partia com chance clara de conquistar o gol. De novo o VAR foi acionado e, após a consulta, o árbitro corrigiu o erro e expulsou o defensor baiano.
No lance do gol que deu a vitória ao Rubro-Negro, aconteceu mais uma ação do VAR. O árbitro não marcou o pênalti quando o atacante Bruno Henrique foi atingido dentro da área pelo defensor do Bahia e, mais uma vez, a tecnologia entrou em ação para alertar o árbitro da penalidade máxima que foi muito contestada pelos baianos, mas aconteceu. 

Santos 4 x 1 Vasco

Na derrota do Vasco por 4 a 1 para o Santos, o árbitro gaúcho Anderson Daronco acertou ao não marcar pênalti a favor do Santos quando o lateral vascaíno Pumita disputou o lance sem falta, mas, acabou sendo levado ao erro quando foi chamado ao VAR e assinalou o pênalti inexistente a favor do time santista no lance do gol que abriu a goleada do time paulista na Vila Belmiro.
No mesmo jogo, o atacante Soteldo, do Santos, resolveu provocar os jogadores adversários subindo na bola com os dois pés, o que irritou os vascaínos, começando uma grande confusão que resultou nas expulsões de Medel, pelo Vasco, e Lucas Lima, pelo Santos, em um lance em que o árbitro só aplicou o merecido cartão amarelo para Soteldo pela provocação, após consultar, mais uma vez, o VAR.
De todos os lances citados, apenas o do pênalti marcado sobre o Bruno Henrique do Flamengo justifica a consulta ao equipamento, pois foi um toque de difícil percepção, mas os demais lances deveriam ter sido definidos pelos árbitros dentro de campo.

Veja Também

Final entre São Paulo e Flamengo teve cartões que foram detalhes importantes

Grêmio x Corinthians: arbitragem não marcar pênalti claro é inexplicável

Arbitragem tranquila na final da Copa do Brasil e VAR nem precisou ser utilizado

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Futebol Brasileirão Arbitragem
Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

