Ted e Rigoni não assinam pedido de impeachment do PSB contra Bolsonaro

Ted Conti e Felipe Rigoni Crédito: Gilmar Felix e Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O pedido é assinado por 16 dos 30 deputados que compõem a bancada do PSB na Câmara. Ted e Rigoni não estão entre eles.

De acordo com a assessoria de imprensa de Ted Conti, o deputado “acredita que o país deve priorizar, neste momento, o combate ao coronavírus, por isso não assinou o pedido de impeachment”.

Também por intermédio de sua assessoria, Rigoni informa que foi consultado pelo PSB e avalia que a ação é coerente com as propostas do partido. O deputado explica que não subscreverá o pedido por acreditar que este deveria ser apresentado após as investigações sobre a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. O parlamentar destaca que assinou pedido de criação de CPI para apurar o caso.

Vale lembrar que Rigoni já decidiu sair do PSB, após ter sofrido punições da Executiva nacional do partido por ter votado a favor da reforma da Previdência. O deputado, inclusive, já moveu ação no TSE pleiteando o reconhecimento de justa causa para poder se desfiliar sem perda do mandato parlamentar.

O pedido de impeachment protocolado por deputados do PSB lista 11 crimes de responsabilidade que teriam sido cometidos pelo presidente da República e foi dividido em três capítulos: dos crimes de responsabilidade denunciados pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro ; dos crimes de responsabilidade contra a democracia e as instituições; e dos crimes de responsabilidade relacionados à pandemia da Covid-19.

Os parlamentares do PSB também argumentam que Bolsonaro “nunca portou-se à altura do cargo”.